Stuart Broad gelooft dat zijn carrière in Engeland voorgoed voorbij zou zijn geweest als hij vorig jaar niet was geschorst voor de tournee door West-Indië.

De 36-jarige is terug bij de Test-kant in Nieuw-Zeeland na een verlengde vaderschapsonderbreking na de geboorte van zijn eerste kind, Annabella, en hij staat te popelen om te gaan in de reeksopener van donderdag op Mount Maunganui, maar 12 maanden geleden leek het erop alsof zijn dagen in Engeland ten einde waren.

In de nasleep van een 4-0 nederlaag van Ashes Down Under, nam Sir Andrew Strauss de schokkende beslissing om Broad en James Anderson te laten vallen voor een Caribische tour die werd aangekondigd als een ‘red-ball reset’.

De gok om de twee meest productieve wicket-nemers in de geschiedenis van het land te verdrijven, mislukte, waarbij Engeland de reeksbeslisser verloor na twee gezwollen remises, en het duo werd met open armen ontvangen door het nieuwe regime van Ben Stokes en Brendon McCullum.

Broad was destijds gestoken door zijn weglating, maar is gaan beseffen dat het een vermomde zegen was om te voorkomen dat hij zichzelf zou slaan op slagvriendelijke oppervlakken in Barbados en Antigua.

Broad is terug in de ploeg van Engeland voor de tour met twee tests door Nieuw-Zeeland nadat hij de overwinning van Decemeber in Pakistan had uitgezeten vanwege vaderschapsverlof





“Ongetwijfeld heeft die beslissing mijn carrière gered. Als ik daar op die velden was gegaan, weet ik niet zeker of ik hier nu zou zijn”, zei hij.

“Ik denk niet dat het zo is ontworpen door de selectors, maar ik reken mezelf behoorlijk gelukkig. Als ik een jaar terugkijk, zou ik er niet voor hebben gekozen om de Caraïben te missen, maar het was een goede zaak dat me is overkomen. weggelaten, veranderde ik mijn manier van denken om gewoon een week per keer aan te vallen.

“Het kan behoorlijk vermoeiend zijn om de hele tijd te ver vooruit te kijken en daar hebben we een gewoonte van gemaakt. Ik ben nu heel ontspannen. Als en wanneer ik word geselecteerd, zal ik alles geven, opladen, afmelden en ga nog een keer. Het is een belangrijk jaar voor de Engelse cricket en de manier waarop dit team werkt, het is opwindend om er deel van uit te maken. “

Broad’s penseel met zijn eigen cricketsterfelijkheid heeft ertoe geleid dat hij zijn testcarrière nog meer waardeert, aangezien hij zijn 17e jaar als internationale atleet ingaat.

Zowel hij als Anderson zijn enthousiaste adoptanten van de veranderingen die door Stokes en McCullum zijn ingeluid, van de inspanningen achter de schermen tot de focus op entertainment op het veld.

Broad heeft 566 wickets gewonnen in 159 testwedstrijden voor Engeland





Hij kreeg zelfs de kans om het in december van een afstand te bekijken, toen hij een fervent kijker werd van de historische whitewash in Pakistan terwijl hij grip kreeg op de eisen van het vaderschap.

“Ik voel me heel gelukkig dat ik er ben geweest voor de geboorte en de eerste 12 weken van Annabella’s leven, het is zeker levensveranderend, dat is zeker, maar ik heb die tour intensief bekeken”, zei Broad.

“Het was echt vermakelijk. Ik was behoorlijk verslaafd aan kijken en zien wat er ging gebeuren. De manier waarop ze speelden was adembenemend voor een Engels team ver van huis op het subcontinent.”

Hij was vooral ingenomen met de cameo van de 18-jarige Rehan Ahmed als de zogenaamde ‘nighthawk’ bij zijn debuut in Karachi.

Broad was voor het eerst geoormerkt voor de rol, waarbij een tailender wordt gepromoveerd om met overgave te zwaaien en het momentum van de wedstrijd te veranderen, maar hij moet de kans nog krijgen.

Broad was onder de indruk van de slagbeurt van de 18-jarige Rehan Ahmed tijdens zijn testdebuut in Karachi in december





“Ik stuurde Baz (McCullum) een sms toen hij dat deed, ik was behoorlijk onder de indruk van zijn start”, zei hij met een glimlach.

“De hele droom van een nachtbraker is om je eerste bal voor zes te slaan, maar hij knarste de zijne op de grond voor vier en kwam er ploeterend uit, dus het waren allebei grote tikken.

Broad’s enthousiasme met grote ogen spreekt boekdelen voor de ontspannen sfeer die momenteel rond de groep bestaat en hij gelooft duidelijk dat McCullum’s missie om van het Test-team de place to be te maken voor aspirant-spelers, werkt.

Hij voegde eraan toe: “Ja, je kunt veel meer geld verdienen door T20-dingen te spelen en als dat je hoofddoel is, dan ga je altijd die weg op. Maar de werktevredenheid van deze omgeving is 10 op 10.

“Je kunt op geen enkele manier het weglopen repliceren na vijf dagen winnen van een testwedstrijd na de moeite die je erin hebt gestoken. Het test karakter, conditie en vaardigheid.”