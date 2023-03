LONDEN — Verdeelde partijen winnen geen verkiezingen, luidt het gezegde. De Scottish National Party zal die binnenkort wellicht op de proef moeten stellen.

De helderste lichten van de dominante pro-onafhankelijkheidspartij van Schotland hebben stukken uit elkaar gescheurd in een zeer bittere leiderschapswedstrijd om leider en eerste minister Nicola Sturgeon te vervangen, die in februari aftrad na acht jaar aan het roer te hebben gestaan.

Tijdens tv-debatten deze week bereikte de wedstrijd het kookpunt, en er wordt gevreesd dat het moeilijk zal zijn om het verleden achter zich te laten als het allemaal voorbij is.

Minister van Financiën Kate Forbes – die is hersteld van een verzengende eerste week om een ​​serieuze kanshebber te blijven – werpt zichzelf op als de veranderingskandidaat. En dat betekent minachting voor de regering van Sturgeon, evenals de bekwaamheid van haar belangrijkste mededinger Humza Yousaf.

“Toen u minister van Transport was, waren de treinen nooit op tijd”, zei ze dinsdagavond, in een zeer geladen aanval waarbij het persoonlijke en het politieke werden vermengd. “Toen u minister van Justitie was, was de politie tot het uiterste gespannen. En nu, als minister van Volksgezondheid, hebben we recordlange wachttijden. Waarom denk je dat je het als eerste minister beter kunt doen?”

In de laatste confrontatie donderdagavond heeft Forbes haar aanvallen enigszins afgezwakt, maar Yousaf waarschuwde dat ze “onze tegenstanders materialen en munitie had overhandigd”.

‘Ze zijn niet bang voor je, Kate – ze willen dat je wint,’ zei hij.

Dergelijke openbare veldslagen staan ​​ver af van de dagen dat Sturgeon de SNP vol vertrouwen kon omschrijven als de ‘meest verenigde van alle partijen in Schotland’.

De vertrekkende eerste minister van haar kant beweerde dat ze het debat niet had gezien. Maar bij de eerste vragen van de minister in het Schotse parlement donderdag, maakte ze er een punt van om specifiek de staat van dienst van haar regering op het gebied van gezondheid te verdedigen – Yousaf’s opdracht.

Een SNP-parlementslid dat Yousaf steunde, zei dat ze geloven dat de directe kritiek van Forbes op de Schotse regering de vooruitzichten van de partij op de lange termijn zou kunnen schaden.

“Het is zeer jammer dat sommige kandidaten lijken te vergeten dat het de staat van dienst is van deze SNP-regering, en onze hardwerkende activisten die dit hebben gepromoot, die ervoor hebben gezorgd dat ze zijn gekozen terwijl ze het vernielen”, zei het parlementslid.

“Ik denk niet dat het te veel is om van (de kandidaten) te verwachten dat ze proberen de partij niet te schaden”, voegden ze eraan toe.

Die hardwerkende activisten waren ook niet al te vriendelijk tegen procedures. “Wat doet een dienende kabinetssecretaris in godsnaam met het gebruik van hitlijnen van de oppositie tegen een collega?” de prominente SNP-campagnevoerder Mhairi Hunter getweet in de nasleep van de weerhaken van Forbes.

Burgeroorlog

De diepe bitterheid van de wedstrijd was zo opmerkelijk omdat de SNP al lang de reputatie heeft een strak geleid schip te zijn waar divisies achter gesloten deuren worden uitgewerkt.

Enkele van de meningsverschillen binnen de partij zijn de afgelopen 12 maanden aan het licht gekomen, toen Sturgeon te maken kreeg met brede interne tegenstand tegen haar strategie om de Schotse onafhankelijkheid te verwerven en – in mindere mate – tegen de genderhervormingen van haar regering.

Maar het is de eerste keer dat de SNP de zeer openbare vete van een leiderschapswedstrijd moet ondergaan in het tijdperk van sociale media en na een lange periode aan de macht, met de laatste echte strijd om de topbaan in 2004.

“Hoe dit is gepresenteerd, als een burgeroorlog, als een veldslag, is waarschijnlijk gewoon een weerspiegeling van het feit dat de SNP deze leiderschapswedstrijden niet vaak doet”, zei het voormalige hoofd communicatie van de SNP, Fergus Mutch. Hij voerde aan dat de verdeeldheid is overdreven door activisten en commentatoren.

“Er zullen wat uitdagingen zijn om het feest weer bij elkaar te krijgen, maar over het algemeen denk ik dat het haalbaar is,” voegde Mutch eraan toe.

De kandidaten klinken niet zo zeker, en het verenigen van de post-leiderschapswedstrijd van de partij lijkt een moeilijke taak voor degene die de nieuwe leider wordt.

Als weerspiegeling van hoe de top van de partij denkt over de toon van de aanvallen van Forbes, bekritiseerde een van Sturgeons belangrijkste bondgenoten de minister van Financiën in een interview met de krant Daily Record.

Shona Robison, die, zoals de meeste leden van het topteam van Sturgeon, Yousaf steunt, zei dat de toon van Forbes’ broadsides “niet goed past bij SNP-leden.” En ze riep op tot “volledige transparantie” over de opvattingen van kandidaten over abortus – een niet zo subtiele manier om de sociaal conservatieve opvattingen van Forbes, die haar eerste week als kandidaat ontspoorden, weer naar voren te brengen.

Robison maakte ook duidelijk dat ze goed zou moeten nadenken of ze zou dienen in een regering onder leiding van Forbes.

De steurfactor

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Sturgeon zelf publiekelijk een favoriet zal uitroepen, heeft de steun van de meeste van haar belangrijkste team en bondgenoten Yousafs positie als koploper onder leden die nog steeds – meestal – dol zijn op hun vertrekkende leider, versterkt.

“Te oordelen naar onze peiling onder SNP-leden net na de algemene verkiezingen in het VK, waren ze grote Sturgeon-fans – hoewel hun enthousiasme daarna waarschijnlijk een beetje afnam”, zei Tim Bale, professor aan de Queen Mary University.

Vooral de Schotse Conservatieven van de oppositie en de Schotse Labour-partij zijn opgetogen over de primetime-tv-aanvallen op de staat van dienst van de Schotse regering.

Opiniepeilingen sinds de jaarwisseling laten over het algemeen zien dat Labour – ooit dominant in Schotland voordat het werd verslagen door de SNP – het gat aan het dichten is. Een peiling van Redfield en Wilton had de SNP-peiling voor het eerst sinds 2014 onder de 30 procent.

“Hoewel we nog steeds aan de leiding staan, zou (de peiling) kandidaten en leden moeten aanzetten tot nadenken over de manier waarop ze aan deze wedstrijd deelnemen”, zei een ander SNP-parlementslid. “Als er één ding is waar mensen niet van houden, dan zijn het partijen die niet verenigd lijken te zijn.”

“Het is een evenwicht,” zei Bale. “Wanhopig doen alsof alles nep is, terwijl het overduidelijk niet zo is, is eerlijk gezegd lachwekkend. Maar als je grote klonten uit elkaar slaat, loop je het risico dat je niet in staat lijkt om je zaakjes op orde te krijgen en iets concreets voor elkaar te krijgen.