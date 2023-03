Gisteravond, toen hij Tesla’s nieuwste “Masterplan” aan investeerders presenteerde, probeerde Elon Musk zijn bedrijf te casten als een bedrijf dat “een duurzame energie-aarde” zou inluiden. Maar dat wordt heel moeilijk als Musk niet eerst zijn eigen huis op orde heeft.

Tesla maakt elektrische voertuigen, zonnepanelen en batterijen om duurzame elektriciteit op te slaan. Een transitie naar schone energie zal die dingen nodig hebben. Maar het maken van die dingen moet ook duurzaam en humaan gebeuren. Dat vereist transparantie en verantwoording, iets wat we niet gewend zijn van Musk en zijn bedrijven.

Laten we beginnen met enkele basisprincipes. Voor elk bedrijf dat zegt dat het om de planeet geeft, is het onthullen van hoeveel vervuiling het produceert een van de eerste stappen die moeten worden gezet. Wat je niet meet, kun je toch niet managen? Tesla loopt enkele jaren achter op andere autofabrikanten en technologiebedrijven bij het bekendmaken van de uitstoot van broeikasgassen en het stellen van doelen om klimaatvervuiling tegen te gaan.

Ter vergelijking: Ford behaalde in 2019 voor het eerst een “A”-cijfer voor zijn onthullingen over klimaatverandering van de CDP, een go-to-organisatie voor het evalueren van de inspanningen van bedrijven op het gebied van milieurapportage. Dat kan met een korreltje zout worden genomen, aangezien Ford nog steeds veel benzineslurpende auto’s maakt. Maar tot nu toe heeft Tesla consequent “F”-cijfers behaald voor het niet bekendmaken van de impact op het milieu.

Tesla deelde wel een gedeeltelijk beeld van zijn ecologische voetafdruk in zijn impactrapport voor 2021, dat het vorig jaar uitbracht. Maar het mist nog steeds wat waarschijnlijk de grootste bron van emissies van het bedrijf is: die afkomstig zijn van de toeleveringsketen. Hoewel dit moeilijk te berekenen is, hebben klimaatadvocaten bedrijven ertoe aangezet om deze categorie van “stroomopwaartse” vervuiling te melden, omdat dit meestal een groot deel van de totale voetafdruk uitmaakt.

Stroomopwaartse uitstoot van broeikasgassen door de productie van EV-batterijen veroorzaakt ongeveer 80 procent van de klimaatvervuiling door Tesla’s Model 3-batterijpakket, aldus het bedrijf in zijn impactrapport. Maar we weten nog steeds niet hoeveel vervuiling dat is. “Prioriteit geven aan onze toeleveringsketen is cruciaal en we hebben veel werk te doen om leveranciers te stimuleren om energie- en emissiegegevens te verstrekken waarover we kunnen rapporteren”, aldus het rapport. De SEC overweegt momenteel of dergelijke onthullingen verplicht moeten worden gesteld. Rivaliserende EV-bedrijven Polestar en Rivian hebben ondertussen opdracht gegeven voor een rapport dat deze maand is gepubliceerd en waarin de industrie wordt aangespoord om de vervuiling uit de toeleveringsketen op te ruimen om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te bereiken.

Er zijn andere potentiële gevaren in de toeleveringsketen die Musk moet erkennen, zoals wat er gebeurt als je in de achtertuin van mensen mijnt. Dat verscheurt landschappen en heeft de neiging om veel mensen in het proces kwaad te maken. De grootste geplande lithiummijn van de VS, die net de grond in Nevada heeft ingeslagen, heeft nabijgelegen stammen en boeren boos gemaakt die zich zorgen maken over de gevolgen voor het milieu. De Reno-Sparks Indian Colony, Burns Paiute Tribe en Summit Lake Paiute Tribe hebben een rechtszaak aangespannen om te proberen de ontwikkeling ervan te stoppen, die volgens hen heilige en traditionele plaatsen zou kunnen vernietigen. Het gebied, Thacker Pass, was de locatie van een bloedbad in 1865 van ten minste 31 Paiute-mensen door federale soldaten.

Musk heeft het over een duidelijk pad voorwaarts om genoeg lithium te kopen om de groeiende honger van de EV-industrie te stillen. “Er lijkt nog steeds nogal wat verwarring te bestaan ​​over lithium”, zei Musk gisteravond op het beleggersevenement. “Lithium is heel gewoon … Er is genoeg lithiumerts in de Verenigde Staten om de hele aarde te elektrificeren.” De “feitelijke beperkende factor”, zegt hij, is het vermogen om het lithium te verfijnen tot materiaal dat in een batterij kan worden gebruikt.

Het is moeilijk om de schade te vermijden die je niet erkent

De toeleveringsketen voor kobalt, een ander belangrijk materiaal voor EV-batterijen, wordt aangewakkerd door beschuldigingen van mensenrechtenschendingen. Een van Tesla’s leveranciers van kobalt laat zijn mijnwerkers fysiek zwaar werk doen met weinig loon, water of voedsel. De rand vorig jaar gemeld. Tesla heeft sinds 2019 geen public relations-afdeling meer gehad om op dit soort beschuldigingen te reageren.

Nogmaals, het is moeilijk om de schade te vermijden die je niet erkent. En zonder alle netelige kwesties aan te pakken die de transitie naar schone energie met zich meebrengen, loop je het risico de schade te herhalen die eerder is aangericht door fossiele brandstoffen en andere winningsindustrieën.

Op dit punt haalt Musk een pagina uit de miljardair met een Batman-complex speelboek. (Denk dat Jeff Bezos een belangrijke klimaatfilantroop wordt, terwijl Amazon buurten in de buurt van zijn pakhuizen vervuilt.) Hij is weer zo’n rijke kerel die denkt dat hij met een of andere technische oplossing de wereld kan redden. Maar hij omzeilt enkele van de fundamentele problemen die in de eerste plaats tot de milieucrisis hebben geleid, zoals het exploiteren van hulpbronnen alsof ze grenzeloos zijn, terwijl de legitieme zorgen van gemeenschappen worden genegeerd.

Het bevorderen van een gezondere omgeving zou kunnen beginnen op de werkplek voor Tesla, wiens werknemers racisme en seksuele intimidatie hebben gemeld – het soort beschuldigingen dat Musk heeft gedaan grappen over gemaakt op Twitter. Over Twitter gesproken, haatzaaiende uitingen en verkeerde informatie over klimaatverandering zijn op het platform ontploft sinds Musk het overnam. Dat is een hoop rotzooi om op te ruimen, Musk. En als dat buiten bereik is, dan misschien ook om de strijd tegen klimaatverandering te leiden.

