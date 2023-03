MESEBERG, Duitsland – De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei zondag dat China had verklaard dat het Rusland geen wapens zal leveren voor zijn oorlog tegen Oekraïne, wat suggereert dat Berlijn bilaterale garanties heeft ontvangen van Peking over de kwestie.

Scholz sprak op een persconferentie met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, die verslaggevers vertelde dat de EU tot nu toe “geen bewijs” heeft ontvangen van de VS dat Peking overweegt dodelijke steun te verlenen aan Moskou.

Hoge Amerikaanse functionarissen, waaronder staatssecretaris Antony Blinken, hebben de afgelopen weken hun diepe bezorgdheid geuit over het feit dat China wapens zoals kamikaze-drones aan Rusland zou kunnen leveren, wat op zijn beurt aanleiding was voor waarschuwingen van EU-politici aan Peking. Scholz zelf drong er vorige week bij Peking op aan af te zien van dergelijke acties en in plaats daarvan zijn invloed aan te wenden om Rusland ervan te overtuigen zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken.

Maar tijdens de persconferentie van zondag, die werd gehouden tijdens de retraite van de Duitse regering in Meseberg ten noorden van Berlijn, beweerde Scholz dat China de verzekering had gegeven dat het geen wapens naar Rusland zou sturen.

“We zijn het er allemaal over eens dat er geen wapenleveranties mogen zijn, en de Chinese regering heeft verklaard dat ze die ook niet zal leveren”, zei de kanselier in antwoord op een vraag van POLITICO. “We dringen erop aan en we houden het in de gaten”, voegde hij eraan toe.

De opmerkingen van Scholz kwamen als een verrassing, omdat China de mogelijkheid van wapenleveranties aan Rusland niet publiekelijk heeft afgewezen. De kanselier leek te suggereren dat Peking dergelijke geruststellingen rechtstreeks aan Duitsland had afgegeven.

Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, ontving vorige maand soortgelijke particuliere toezeggingen. Borrell vertelde verslaggevers dat China’s topdiplomaat Wang Yi hem half februari in een privégesprek op de veiligheidsconferentie in München had verteld dat China “geen wapens aan Rusland zal leveren”.

“Toch moeten we waakzaam blijven”, zei Borrell.

Von der Leyen, die de eerste dag van een tweedaagse retraite van de Duitse regering in Meseberg bijwoonde, vertelde verslaggevers dat de EU nog steeds geen bewijs heeft gezien dat China overweegt wapens naar Rusland te sturen.

“Tot nu toe hebben we daar geen bewijs van, maar we moeten het elke dag observeren”, zei de voorzitter van de Commissie. Ze antwoordde niet op de vraag of de EU sancties tegen China zou steunen als er dergelijke wapenleveringen zouden plaatsvinden, en zei dat het een “hypothetische vraag” was die ze niet zou beantwoorden.

Stuart Lau droeg bij aan rapportage.