BERLIJN (AP) – De Duitse politie heeft woensdagochtend een grote inval gedaan bij een groep vermoedelijke mensensmokkelaars, meldt het Duitse persbureau dpa.

Ongeveer 400 agenten, waaronder de federale politie en 9 speciale eenheden van de GSG, doorzochten meer dan 20 appartementen en kantoren, voornamelijk in Berlijn, maar ook in de oostelijke deelstaat Saksen-Anhalt.

Vijf mannen werden gearresteerd, vier van hen in Berlijn en één in de stad Halle, terwijl nog eens 12 verdachten werden onderzocht, meldde dpa.

De groep zou minstens 90 mensen, voornamelijk uit Turkije en Irak, naar Duitsland hebben gebracht, die elk enkele duizenden euro’s hebben betaald.

Ze werden vanuit Istanbul per vliegtuig naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo gevlogen. Van daaruit vervolgden ze hun reis naar Duitsland per auto over de zogenaamde Balkanroute. Sommigen van hen werden aangetroffen in de appartementen die de politie woensdag doorzocht.

De verdachten hebben volgens de politie voornamelijk de Turkse of Duitse nationaliteit.

