FRANKFURT, Duitsland — De Duitse economie kromp in het laatste kwartaal van vorig jaar, volgens gegevens die vrijdag zijn vrijgegeven door het bureau voor de statistiek van het land in zijn tweede neerwaartse bijstelling van de groeiramingen.

“De derde schatting van de Duitse bbp-groei in het laatste kwartaal van 2022 laat zien dat het vieren van veerkracht een beetje voorbarig was. Er is een technische recessie in de maak”, zei ING-econoom Carsten Brzeski na het vrijgeven van de cijfers.

De eerste kwartaal-op-kwartaalraming van het bbp wees op stagnatie, terwijl de tweede op een krimp van 0,2 procent wees. Bij de eerste lezing juichten commentatoren de veerkracht van de Duitse economie toe en wekte de hoop dat het land aan een recessie zou kunnen ontsnappen.

Analisten verwachten dit jaar geen sterk herstel.

“Al met al laten de cijfers van vandaag zien dat de sterke stijging van de energieprijzen de economie merkbaar heeft afgeremd, ondanks de uitgebreide steunmaatregelen van de overheid”, zegt Commerzbank-econoom Ralph Solveen. “Gezien de daling van de energieprijzen in de afgelopen weken, zou de druk van deze kant geleidelijk moeten afnemen. De renteverhogingen door de ECB en vele andere centrale banken zullen echter waarschijnlijk een toenemende impact hebben.”