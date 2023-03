Washington (dpa) – De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden in Washington. Centraal in het werkbezoek staat de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Voor zijn vertrek zei Scholz: “Het is een uitdrukking van de kwaliteit van de transatlantische betrekkingen en ook van de goede samenwerking tussen de Amerikaanse president en de Duitse bondskanselier dat we veel en vaak van gedachten wisselen en praten”.

Dit is het tweede bezoek van Scholz aan Washington als Duitse kanselier. Hoewel er telefonische en videoconferenties zijn, is het ook belangrijk om van tijd tot tijd rechtstreeks met elkaar te spreken, zei de kanselier. “Dat is nodig in een mondiale situatie waarin veel zaken heel moeilijk zijn geworden.”

Ook John Kirby, coördinator strategische communicatie bij de Amerikaanse National Security Council, benadrukte de nauwe betrekkingen tussen de VS en de Bondsrepubliek. Duitsland is een belangrijke NAVO-partner geweest, vooral in het afgelopen jaar, en heeft een centrale rol gespeeld bij het versterken van de defensiealliantie, zei Kirby, eraan toevoegend dat de steun voor Oekraïne altijd nauw gecoördineerd was tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. .