Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

KYIV — Terwijl het verre gehuil van luchtalarmsirenes om hen heen weergalmt, klauteren een dozijn Oekraïense soldaten uit gecamoufleerde tenten die op een heuvel naast een weg net buiten Kiev zijn neergestreken, aan het zicht onttrokken door een dikke groep bomen. De soldaten, leerlingen van een drone-academie, verzamelen zich rond een witte Starlink-antenne, puffend naar sigaretten en doemscrollend op hun telefoons – ze nemen een pauze tussen de lessen door, net zoals studenten over de hele wereld dat doen.

Maar dit is geen doorsnee universiteit.

De soldaten zijn hier gekomen om luchtverkenningstechnieken te bestuderen en om te leren hoe ze drones moeten gebruiken – meestal commerciële drones – in een oorlogsgebied. Hun training, evenals de toeleveringsketens die de levering van drones aan Oekraïne vergemakkelijken, worden laag gehouden. De Oekraïners moeten hun methoden geheim houden, niet alleen voor de Russische indringers, maar ook voor de technologiebedrijven die de drones maken en het supersnelle satellietinternet leveren waarop ze vertrouwen, die zich ergerden aan het feit dat hun machines voor dodelijke doeleinden worden gebruikt.

Drones zijn essentieel voor de Oekraïners: de vliegmachines die van ver worden bestuurd, kunnen de naderende indringers zien, verminderen de noodzaak voor soldaten om achter de vijandelijke linies te komen om inlichtingen te verzamelen en maken nauwkeurigere aanvallen mogelijk, waardoor het aantal burgerslachtoffers binnen de perken blijft. In plaatsen als Bakhmut, een belangrijk slagveld van Donetsk, voeren de twee partijen luchtgevechten uit; zwermen drones zoemen onheilspellend boven ons, spioneren, volgen, sturen artillerie.

Dus om hun vliegmachines in de lucht te houden, hebben de Oekraïners zich aangepast, hun software aangepast, hun toeleveringsketens gediversifieerd, de gemakkelijker beschikbare commerciële drones op het slagveld gebruikt en geleerd om de beperkingen en verboden te omzeilen die buitenlandse bedrijven hebben opgelegd of bedreigd. opleggen.

Enter: De Dronarium Academie.

Particuliere drone-scholen en niet-gouvernementele organisaties in heel Oekraïne leiden duizenden onbemande luchtvaartuigen (UAV)-piloten op voor het leger. Dronarium, dat vóór de Russische invasie vorig jaar glanzende commerciële dronebeelden en gonzo-politieke protesten maakte, biedt nu vijfdaagse trainingssessies aan soldaten in de oblast Kiev. In het afgelopen jaar hebben zo’n 4.500 piloten, de meesten van hen nu in de Oekraïense strijdkrachten, de koers van Dronarium gevolgd.

Wat staat er op het lesprogramma

Op de heuvel buiten Kiev, achter het struikgewas, is de pauze voorbij en begint de school weer. Nadat de luchtalarmsirene is gestopt, sommige soldaten grijpen hun vliegmachines en gaan naar een nabijgelegen veld; anderen keren terug naar hun tenten om theorie te studeren.

Een belangrijke les: hoe civiele drones de afstand op het slagveld kunnen afleggen.

“In de vijf dagen die we besteden aan het leren vliegen met drones, besteden we anderhalve dag aan training voor de vlucht zelf”, vertelde een Dronarium-instructeur die zijn naam weigerde te geven vanwege veiligheidsoverwegingen, maar de roepnaam “Prometheus” gebruikt. POLITICO: “Al het andere is bewegingstactiek, camouflage, voorbereidend proces, kaarten bestuderen.”

Drone-verkenningsteams werken in paren, zoals sluipschutters, zei Prometheus. Een soldaat bestuurt een drone met behulp van een toetsenbord; hun collega kijkt naar de kaart, vergelijkt deze met de videostream van de drone en berekent de coördinaten. De droneteams ‘werken rechtstreeks met artillerie’, vervolgde Prometheus. ‘We brengen de foto van het slagveld over naar de servers en naar de generale staf. Dankzij ons zien ze wat ze doen en het helpt hen het doel te bereiken.”

Particuliere drone-scholen en niet-gouvernementele organisaties in heel Oekraïne leiden duizenden onbemande luchtvaartuigen (UAV)-piloten op voor het leger | John Moore/Getty Images

Voordat Rusland zijn grootschalige invasie van Oekraïne lanceerde, waren veel van deze drone-schoolstudenten burgers. De ene, die vroeger een blogger en videogame-streamer was, maar nu een inlichtingenpiloot is in de oostelijke regio Donbas in Oekraïne, gebruikt de roepnaam ‘Public’. Als hij zich in de frontlinie bevindt, moet hij zijn commerciële drones onder alle weersomstandigheden besturen – het is de enige manier om vijandelijke tanks te zien die naar de positie van zijn eenheid bewegen.

“Zonder hen,” zei Public, “is het bijna onmogelijk om de uitrusting, de schietposities en het personeel van tevoren op te merken. Zonder hen wordt het erg moeilijk om te coördineren tijdens aanval of verdediging. Eén drone kan in één vlucht soms tientallen levens redden.”

De inzet kan niet hoger zijn: “Als je niet vliegt, zullen deze tanks je kameraden doden. Dus je vliegt. De drone bevriest, valt en jij pakt de volgende op. Omdat de levens van degenen die het doelwit zijn van een tank duurder zijn dan welke drone dan ook.”

Leger van drones

De oorlog heeft de militaire drone van Bayraktar tot een begrip gemaakt, vereeuwigd in liederen door de Oekraïners. De UAV-piloten van Kiev gebruiken ook Shark, RQ-35 Heidrun, FLIRT Cetus en andere machines van militaire kwaliteit.

“Het is moeilijk om een ​​voordeel te hebben ten opzichte van Rusland in het aantal mankracht en wapens. Rusland gebruikt zijn soldaten als vlees’, zei de Oekraïense minister van Digitale Transformatie, Mykhailo Fedorov, eerder deze maand. Maar elk Oekraïens leven, vervolgde hij, ‘is belangrijk voor ons. Daarom is de enige manier om een ​​technologisch voordeel op de vijand te creëren.”

Tot voor kort erkende het Oekraïense leger de functie van drone-operator niet officieel. Pas in januari gaf de opperbevelhebber van de strijdkrachten van Oekraïne, Valerii Zaluzhnyi, het leger opdracht om 60 compagnieën op te richten bestaande uit UAV-piloten, wat ook aangeeft dat Kiev van plan was zijn eigen productie van drones op te schalen. Momenteel maken Oekraïense firma’s slechts 10 procent van de drones die het land nodig heeft voor de oorlog, volgens militaire vrijwilligster en oprichter van het Air Intelligence Support Center Maria Berlinska.

In de tussentijd geven veel van de Oekraïense dronepiloten de voorkeur aan civiele drones van de Chinese fabrikant DJI – Mavics en Matrices – die klein zijn, relatief goedkoop voor ongeveer € 2.500 per pop, met degelijke zoomlenzen en gebruiksvriendelijke bediening.

Kiezen tussen een militaire drone en een civiele drone “hangt af van het doel van de piloot”, zei Prometheus, de Dronarium-instructeur. “Grotere drones met vleugels vliegen verder en kunnen verkenningen uitvoeren ver achter de vijandelijke linies. Maar op een gegeven moment verlies je de verbinding ermee en moet je gewoon wachten tot het terugkomt. Mavics hebben een geweldige zoomfunctie en kunnen lang in de lucht blijven hangen, waarbij ze gegevens verzamelen zonder veel risico voor de drone.”

Maar civiele machines, gemaakt voor hobbyisten, niet voor soldaten, gaan twee, misschien drie weken mee in een oorlogsgebied. En DJI zei vorig jaar dat het de verkoop aan zowel Kiev als Moskou zou stopzetten, waardoor het moeilijk wordt om de machines die verloren zijn gegaan op het slagveld te vervangen.

Als reactie daarop heeft Kiev de exportcontroles voor commerciële drones versoepeld en koopt het er zoveel mogelijk op, vaak met fondsen die zijn gedoneerd door ngo’s zoals het United24 “Army of Drones”-initiatief. Het Oekraïense ministerie van digitale transformatie zei dat in de drie maanden sinds de initiatief gelanceerd, heeft het 1.400 militaire en commerciële drones gekocht en training voor piloten gefaciliteerd, vaak via vrijwilligers. Ondertussen zei de Serhiy Prytula Charitable Foundation in Oekraïne dat het meer dan 4.100 drones heeft gekocht sinds de grootschalige invasie van Rusland vorig jaar begon – de meeste waren DJI’s Mavic 3s, samen met de Martice 30s en Matrice 300s van het bedrijf.

Maar zou Oekraïne zich zorgen moeten maken over het feit dat veel van zijn favoriete drones worden vervaardigd door een Chinees bedrijf, gezien het “geen grenzen”-partnerschap van Peking met Moskou?

Kiezen tussen een militaire drone en een civiele drone “hangt af van het doel van de piloot”, zegt Prometheus, de Dronarium-instructeur | Sameer Al-Doumy/AFP via Getty Images

DJI, de grootste dronemaker ter wereld, heeft publiekelijk beweerd het kan geen gebruikersgegevens en vluchtinformatie verkrijgen tenzij de gebruiker deze indient bij het bedrijf. Maar de vermeende banden met de Chinese staat, evenals het feit dat de VS zijn technologie op de zwarte lijst heeft gezet (over beweringen dat het werd gebruikt om etnische Oeigoeren in Xinjiang te bewaken), hebben de wenkbrauwen doen fronsen. DJI heeft beide beschuldigingen ontkend.

Gevraagd of de China-links van DJI hem zorgen baarden, leek Prometheus onverstoorbaar.

“We begrijpen met wie we te maken hebben – we gebruiken hun technologie in ons belang”, zei hij. “Inderdaad, mogelijk kunnen onze beelden ergens op Chinese servers worden opgeslagen. Ze slaan echter elke dag terabytes aan beeldmateriaal van over de hele wereld op, dus ik betwijfel of iemand het onze kan traceren.”

Omgaan met Elon

Eerder deze maand kondigde SpaceX van Elon Musk aan dat het het gebruik van de Starlink-satellietinternetdienst door het Oekraïense leger had beperkt omdat het deze gebruikte om drones te besturen. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf levert sinds februari internet aan Oekraïne – het verlies van toegang zou een groot probleem zijn.

“Het is niet zo dat ons leger blind wordt als Starlink uitgeschakeld is”, zegt Prometheus, de drone-instructeur. “We hebben echter wel supersnel internet nodig om artillerievuur in realtime te corrigeren. Zonder dit zullen we meer granaten moeten verspillen in tijden van aanhoudende tekorten aan granaten.”

Maar hoewel de aankondiging van SpaceX tot verontwaardiging leidde bij een aantal donateurs van Kiev, zijn de activiteiten van Oekraïne tot nu toe niet beïnvloed door de verhuizing, vertelde Fedorov, minister van Digitale Transformatie, aan POLITICO.

Prometheus had een theorie waarom: “Ik denk dat Starlink bij ons zal blijven. Het is onmogelijk om het alleen voor drones uit te schakelen. Als Musk het helemaal uitzet, moet hij het ook uitzetten voor ziekenhuizen die hetzelfde internet gebruiken om apparatuur te bestellen en zelfs online consulten te doen tijdens operaties aan het oorlogsfront. Zal hij ze ook uitschakelen?”

En als Starlink toch uitvalt, redden de Oekraïners het wel, zei Prometheus met een wrange glimlach: “We hebben onze tools om dingen te repareren.”