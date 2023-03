Dit is de huidige editie van The Download, onze doordeweekse nieuwsbrief die een dagelijkse dosis geeft van wat er speelt in de wereld van technologie.

Drie-ouder-babytechniek kan baby’s creëren die het risico lopen op een ernstige ziekte

Toen in 2016 de eerste baby werd geboren met een controversiële procedure die inhield dat hij drie genetische ouders had, haalde dat de krantenkoppen. De babyjongen erfde het grootste deel van zijn DNA van zijn moeder en vader, maar hij had ook een klein beetje van een derde persoon.

Het idee was om te voorkomen dat de baby een dodelijke ziekte zou erven. Zijn moeder droeg genen voor een ziekte in haar mitochondriën. Als je deze verwisselt met genen van een donor – een derde genetische ouder – kan voorkomen dat de baby het ontwikkelt. De strategie leek te werken.

Maar misschien lukt het niet altijd. MIT Technology Review kan twee gevallen aan het licht brengen waarin baby’s die met de procedure zijn verwekt, hebben laten zien wat wetenschappers ‘reversie’ noemen. In beide gevallen is het aandeel mitochondriale genen van de moeder van het kind in de loop van de tijd toegenomen, van minder dan 1% in beide embryo’s tot ongeveer 50% bij de ene baby en 72% bij de andere.

Gelukkig werden beide baby’s geboren uit ouders zonder genen voor mitochondriale ziekte. Maar de wetenschappers achter het werk zijn van mening dat ongeveer een op de vijf baby’s die met de drieoudertechniek worden geboren, uiteindelijk hoge niveaus van de mitochondriale genen van hun moeder kan erven.

Voor baby’s van mensen met ziekteverwekkende mutaties kan dit een ramp betekenen, waardoor ze een verwoestende en mogelijk dodelijke ziekte krijgen. Lees het volledige verhaal.

—Jessica Hamzelou

Onderzoekers lanceerden vorig jaar een testvlucht voor geo-engineering op zonne-energie in het VK

Afgelopen september lanceerden onderzoekers in het VK een weerballon op grote hoogte die een paar honderd gram zwaveldioxide in de stratosfeer liet vrijkomen, een potentiële wetenschappelijke primeur op het gebied van zonne-geo-engineering, kan MIT Technology Review onthullen.

In theorie zou het sproeien van zwaveldioxide in de stratosfeer een verkoelend effect kunnen nabootsen dat optreedt in de nasleep van grote vulkaanuitbarstingen, waarbij meer zonlicht in de ruimte wordt weerkaatst om de opwarming van de aarde te verminderen. Het is zeer controversieel gezien onder meer de bezorgdheid over mogelijke onbedoelde gevolgen.

Maar de Britse inspanning was geen geo-engineering-experiment. Het verklaarde doel was eerder om een ​​goedkoop, controleerbaar, herstelbaar ballonsysteem te evalueren. En sommigen zijn bezorgd dat de inspanning doorging zonder bredere openbare bekendmakingen en betrokkenheid vooraf. Lees het volledige verhaal.

—James Tempel

De 11e baanbrekende technologie van 2023 neemt een vlucht

Het is officieel: na meer dan een maand van open stemmen zijn waterstofvliegtuigen de keuze van de lezers voor het 11e item op onze lijst met baanbrekende technologieën voor 2023!

Toevallig is er deze week ook spannend nieuws over waterstofvliegtuigen. Startup Universal Hydrogen plant vandaag een testvlucht. Als alles volgens plan verloopt, wordt dit het grootste vliegtuig dat tot nu toe vliegt, aangedreven door waterstofbrandstofcellen.

Maar zelfs als de testvlucht slaagt, is er nog een lange weg te gaan voordat vracht of passagiers aan boord van een waterstofvliegtuig stappen. Lees het volledige verhaal.

— Casey Kroonhart

Casey’s verhaal komt uit The Spark, haar wekelijkse nieuwsbrief over klimaatverandering en energie. Aanmelden om hem elke woensdag in je inbox te ontvangen.

Stem op onze geweldige tijdschriftomslagen

MIT Technology Review is genomineerd voor de lezerskeuzeprijzen van de American Society of Magazine Editors voor de beste omslagwedstrijd! Net als je favoriete hoes uit de Stedenbouw probleem, Geld kwestie, en Geslacht uit op Twitter om je stem te laten tellen (of zelfs op alle drie te stemmen!) Je hebt tot 31 maart.

De must-reads

Ik heb het internet afgestruind om de leukste/belangrijkste/engste/fascinerendste verhalen over technologie van vandaag voor je te vinden.

1 OpenAI wil AI slimmer maken dan de mens

Het haasten om dergelijke modellen te bouwen, geeft ethici echter niet bepaald vertrouwen. (Vox)

+ Door AI aangedreven zoeken wordt erg rommelig. (leisteen $)

+ Chatbots zijn geen mensen, en dat zouden we goed moeten onthouden. (NY Mag $)

+ OpenAI zou wat minder hype kunnen gebruiken, volgens executive Mira Murati. (Snel Bedrijf $)

+ Hoe u op verantwoorde wijze generatieve AI kunt maken, vrijgeven en delen. (MIT Technologie Review)

2 De jacht op groener grafiet is geopend

Het is essentieel voor EV-batterijen en de voorraden raken bijna op. (Econoom $)

+ Een dorp in India is in het vizier van een explosieve groei van de lithiummijnbouw. (Bedraad $)

3 Twitter wordt uitgerekt tot het breekpunt

Het draait op een skeletstaf en glitches en storingen blijven opduiken. (WSJ $)

+ Het leed gisteren een grote storing. (BBC)

+ Twitter wordt een serieus saaie plek om te zijn. (FT$)

+ Wat is er gebeurd met het plan van Elon Musk om er een “alles-app” van te maken? (Ars Technica)

+ Dit is hoe een Twitter-ingenieur zegt dat het zal breken. (MIT Technologie Review)

4 NASA’s SpaceX-bemanning is onderweg naar het ISS

Ze zullen naar verwachting een heel jaar in een baan om de aarde doorbrengen. (CBS-nieuws)

5 Psychedelica worden getest als behandeling voor anorexia

Wetenschappers zijn voorzichtig geïnteresseerd in hoe het breken met de realiteit patiënten ten goede kan komen. (FT$)

+ Het VK heeft zijn eerste kliniek voor psychedelische therapie geopend. (Zonde)

+ Psychedelica hebben een moment en vrouwen kunnen hiervan profiteren. (MIT Technologie Review)

6 TikTok’s schermtijdlimiet voor tieners is gemakkelijk te omzeilen

Maar het bedrijf houdt vol dat het nog steeds een zinvolle interventie is. (NPR)

7 Turkije heeft zijn meest populaire sociale platform gesloten

Bewoners hadden Ekşi Sözlük gebruikt om hulp te organiseren in de nasleep van de aardbevingen. (De Bewaker)

8 Hoe greenwashing uiteindelijk uit de mode raakte

Financiële regelgeving zal het een stuk moeilijker maken om ermee weg te komen. (De Atlantische $)

9 Wat AI-kunst ons kan leren over echte kunst

Er zitten bijvoorbeeld geen herinneringen of geleefde ervaringen achter AI-foto’s. (New Yorker $)

+ Deze artiest domineert door AI gegenereerde kunst. En hij is er niet blij mee. (MIT Technologie Review)

10 Hoe de Xerox Alto de wereld veranderde

De 50 jaar oude computer maakte de weg vrij voor moderne laptops. (IEEE-spectrum)

Citaat van de dag

“Als je genoten hebt van je rit, vergeet dan niet om ons vijf sterren te geven.”

—Een missiecontrolemanager van SpaceX maakt grapjes met de bemanning aan boord van de Falcon 9-raket op weg naar het internationale ruimtestation, meldt Reuters.

Het grote verhaal

We krijgen een beter idee van de werkelijke ecologische voetafdruk van AI

november 2022

Grote taalmodellen hebben een vies geheim: ze hebben enorme hoeveelheden energie nodig om te trainen en te rennen. Maar het is nog steeds een beetje een mysterie hoe groot de ecologische voetafdruk van deze modellen werkelijk is. Maar AI-startup Hugging Face gelooft dat het een nieuwe, nauwkeurigere manier heeft bedacht om het te berekenen.

Het werk van de startup zou een stap kunnen zijn in de richting van meer realistische gegevens van technologiebedrijven over de ecologische voetafdruk van hun AI-product – en komt op een moment dat experts de sector oproepen om de impact van AI op het milieu beter te evalueren. Lees het volledige verhaal.

—Melissa Heikkilä

We kunnen nog steeds leuke dingen hebben

Een plek voor troost, plezier en afleiding in deze rare tijden. (Heb je ideeën? Laat het me weten of tweet ze naar mij.)

+ Tidycore is een TikTok-trend die lonend klinkt, maar ook vermoeiend.

+ Gigantische gordeldieren zijn serieus schattig en ernstig bedreigd.

+ Dit is zo hartverwarmend: de Turkse baklavamakers zijn weer actief na de verwoestende aardbeving.

+ Ik ben dol op deze recepten om thuis te entertainen: maak van mij een bloody mary met mierikswortelwodka.

+ Het internet heeft veel gedachten over de nieuw aangekondigde Lord of the Rings-films.