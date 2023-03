Adam Brody over de mogelijkheid van The OC REBOOT

Adam Brody’s nieuwste film was een familieaangelegenheid achter de schermen.

De Shazam! Woede van de goden acteur deelde een zeldzaam inzicht in zijn leven als vader, onthullend dat tijdens het werken aan de DC-film, zijn en Leighton Meesterzijn 7-jarige dochter Arlo bracht wat tijd met hem door op de set. En de ervaring had geen grotere hit kunnen zijn.

“Ik heb mijn dochter de set laten zien, het was de perfecte set om een ​​kind mee naar toe te nemen”, vertelde Adam exclusief aan E! Nieuws op de rode loper voor de Shazam! Woede van de goden Première in Los Angeles op 14 maart. “Ik voelde me net een kind, dat was het Temple of Doom, deze grote gigantische, gotische decors.”

Hij voegde eraan toe: “Het is zoals je denkt als kind hoe alle films eruit moeten zien.”

Terwijl Leighton, 36, en Adam – die ook een twee jaar oude zoon delen – hun gezinsleven grotendeels buiten de publieke belangstelling hebben gehouden, De OC star is niet bang geweest om te pronken met zijn bewondering voor zijn vrouw van bijna een decennium.