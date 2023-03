Paschal Donohoe is de voorzitter van de Eurogroep en de minister van Overheidsuitgaven, uitvoering van het nationale ontwikkelingsplan en hervorming van Ierland.

In de afgelopen jaren is het tempo van innovatie en verandering in de financiële en betalingssector exponentieel geweest. We kunnen nu betalingen doen, geld overmaken en beleggen met tools die een paar jaar geleden nog niet eens bestonden. En tussen 2019 en 2022 is het aandeel van mobiele betalingen in het eurogebied meer dan verdrievoudigd, zowel in aantal als in waarde.

Deze nieuwe technologieën kunnen zowel consumenten als bedrijven ten goede komen, doordat ze betere toegang tot financiële diensten mogelijk maken, meer keuzes bieden en de efficiëntie van de bedrijfsvoering vergroten. Maar ze roepen ook belangrijke vragen op over hoe ze te reguleren om onze financiële stabiliteit te waarborgen en consumenten te beschermen.

We hebben de opkomst van cryptocurrencies van particuliere actoren gezien en het concept van Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) is wereldwijd gangbaar geworden. In dit verband moeten we nagaan hoe we er het beste voor kunnen zorgen dat onze gemeenschappelijke munt, de euro, gelijke tred kan houden met deze ontwikkelingen en kan blijven voldoen aan de behoeften van onze burgers en bedrijven. Vandaar de mogelijkheid van de digitale euro.

Voor veel waarnemers is de centrale vraag: wat maakt een digitale euro anders of beter dan de vele innovatieve digitale oplossingen die al beschikbaar zijn? En het antwoord hierop ligt in “centralebankgeld” – of “fiat munteenheid.”

De voorwaarde “fiat valuta” wordt gebruikt om te verwijzen naar deposito’s bij centrale banken en contanten die door centrale banken in omloop worden gebracht en die alleen centrale banken kunnen creëren. Deposito’s van klanten bij commerciële banken worden niet beschouwd als geld van de centrale bank, evenmin als bestaande vormen van digitale betalingen. Wat het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) in plaats daarvan doet, is het handhaven van prijsstabiliteit en het stabiel houden van de waarde van onze gemeenschappelijke munt, zodat burgers een sociaal contract hebben dat “garantie” heeft dat zij hun koopkracht behouden.

Dit verschilt van cryptocurrencies en stablecoins. Hun stabiliteit en betrouwbaarheid hangt uiteindelijk af van de uitgevende entiteit en van de geloofwaardigheid en afdwingbaarheid van hun belofte om de waarde in de loop van de tijd te behouden – als er geen identificeerbare entiteit aansprakelijk is, kunnen claims niet worden afgedwongen.

De kern van het digitale europroject is dus de doelstelling om de band tussen de burgers en het geld van de centrale bank in stand te houden. Voor als CBDC, de digitale euro zou centralebankgeld zijn, converteerbaar, één-op-één, met eurobankbiljetten.

Dit gesprek rond een digitale euro, dat serieus begon toen de ECB in 2021 haar onderzoek startte, is snel veranderd van een mogelijkheid naar een waarschijnlijkheid. En hoewel een definitieve beslissing over het al dan niet lanceren pas over een aantal jaren zal worden genomen, lijkt het steeds meer een kwestie van niet of maar wanneer.

Het onderzoek van de ECB loopt nu parallel met de voorbereidingen van de Europese Commissie voor het uitvoeren van het noodzakelijke wetgevingsproces. En zodra de Commissie haar voorstel publiceert – dat naar verwachting in mei komt – zal het co-wetgevingsproces beginnen en, cruciaal, zullen de nationale parlementen hun gebruikelijke rol van toezicht op de wetgeving van de Europese Unie op zich nemen.

Ondertussen hebben de ministers van Financiën van de eurozone vanaf het begin deel uitgemaakt van dit denkproces en vertegenwoordigen zij de standpunten van de Europese burgers. En tot nu toe hebben we als Eurogroep veel van de belangrijkste kwesties in verband met een digitale euro besproken, waaronder privacy en de afwegingen met andere beleidsdoelstellingen zoals het tegengaan van terrorismefinanciering en het voorkomen van witwassen, de mogelijke bedrijfsmodellen van tussenpersonen, en eventuele gevolgen voor het financiële systeem. We hebben de samenvattingen van deze besprekingen gepubliceerd, evenals een verklaring waarin de overeengekomen standpunten van de Eurogroep over de digitale euro uiteen worden gezet, in naam van de transparantie.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel de verschuiving naar girale betalingen doorgaat, contant geld nog steeds een belangrijke rol speelt, en alle betrokkenen bij dit project zijn duidelijk dat een digitale euro contant geld niet zal vervangen. Het zou eerder een andere manier zijn om betalingen te doen, inspelend op de groeiende voorkeur van burgers en bedrijven om deze digitaal te doen.

Centrale banken hebben een mandaat om de waarde van geld te behouden – onafhankelijk van de fysieke of digitale vorm – en door een euro CBDC in te voeren, is het doel de waarde en soevereiniteit van onze gemeenschappelijke valuta te beschermen en ervoor te zorgen dat deze niet kan worden vervangen door een digitale valuta uit een ander rechtsgebied of een privébedrijf.

Om te slagen, moet de digitale euro het vertrouwen van de gebruikers waarborgen en behouden – en daarvoor is privacy zowel een sleuteldimensie als een grondrecht. De digitale euro moet veilig en veerkrachtig zijn, gemakkelijk en handig in gebruik en breed toegankelijk voor het publiek.

Om negatieve gevolgen voor de financiële sector te voorkomen, moet een digitale euro vooral als betaalmiddel worden gebruikt en geen instrument worden voor financiële investeringen. En onder toezicht staande tussenpersonen – vergelijkbaar met de banken en betalingsdienstaanbieders die we nu hebben – moeten bij de afhandeling worden betrokken.

De ECB is ook niet de enige die digitale valuta overweegt: alle grote centrale banken onderzoeken momenteel de mogelijkheid om een ​​CBDC uit te geven, en het Eurosysteem werkt samen met andere centrale banken om de implicaties van de uitgifte van een digitale valuta te begrijpen. Op G20-niveau is men het erover eens dat samenwerking nodig zal zijn als het gaat om internationaal gebruik, en de G7 heeft al overeenstemming bereikt over de principes van CBDC’s.

Desalniettemin is het van vitaal belang dat bij het ontwerpen van een euro-CBDC rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de EU. Wat gebeurt er daarna?

In het najaar kan de Raad van bestuur van de ECB besluiten over te gaan naar een fase van “realisatie”, waarin technische oplossingen en zakelijke regelingen worden ontwikkeld en getest die nodig zijn om uiteindelijk een digitale euro te leveren en te distribueren. Pas na deze stappen — en pas nadat het Europees Parlement en de Raad van de EU een wetgevingshandeling hebben aangenomen — zou een besluit worden genomen om al dan niet een digitale euro uit te geven.

Dit zijn opwindende en snel veranderende tijden, en terwijl we de kansen die digitalisering met zich meebrengt omarmen, beloven we dat we met burgers zullen blijven communiceren. Iedereen kan er zeker van zijn dat de belangrijkste politieke beslissingen over de digitale euro zullen worden genomen door gekozen vertegenwoordigers, en dat ze in het beste belang van de Europeanen zullen zijn.