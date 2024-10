Je kunt deze Länderspielphase etlichen German Fußballern ihr DFB-Debüt immers meenemen. De Bundestrainer Julian Nagelsmann is verantwoordelijk voor het succes van de belangrijkste financiële aspecten van zijn of haar toekomst. Ik heb dienst met Robin Gosens als onze eerste gast in het Duitse Quartier in Herzogenaurach. De Links zijn verbonden met de signalen van 20 landenspelen voor de toekomstige spelen voor de volgende landenspelen in Bosnië-Herzegovina op Freitag (20.45 uur, RTL) en Nederland in de Montag (20.45 uur, ZDF).

Met Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel, Jamie Leweling (beide VfB Stuttgart), Janis Blaswich (Red Bull Salzburg), Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05) en Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) spelen ze samen in het kader noch elk land speelt absolviert haben. Je kunt de volgende dag in een lijst met wedstrijden de Nagelsmann vinden, die begint op 22 september 2023 en je debuut zal zijn in de Duitse Nationale Mannschaft-helft. Eén Überblick.

14.10.2023: Chris Führich

De Stuttgarter Chris Fuhrich was de eerste speler en de nieuwe Bundestrainer was een trotse debutant. In de USA Tour was er een 3:1 belegering in East Hartford boven de Verenigde Staten in de 81. Minuut voor de Torschützen Jamal Musiala eingewechselt. (Alter beim Debüt: 25 jaar, nieuwe maand en leuke dag)

18.10.2023: Kevin Behrens

We spelen de USA-Reise, een 2:2 tegen Mexico, de evenementen van de Union Berlin, spelen Kevin Behrens in de DFB-Dress. Er zijn drie minuten in Philadelphia voor de Schluss für Musiala in die Partie. Er was een oorlog om de ruimte tussen Wolfsburg en de Mittelstürmer bisher das einziges Spiel im Kreise der Nationalmannschaft. (Alter beim Debüt: 32 Jahre, acht maanden en 15 dagen)

11.18.2023: Marvin Ducksch

De Bremer Marvin Duck is gemaakt voor de countrytoneelstukken van de Türkei (2:3) en de Oostenrijkse regio (0:2) en de juwelen als Joker zum Einsatz; Het Türken-spel begint in 8 minuten en de Österreicher in 13 minuten. Ducksch hatte Bade, dass die Länderspiele unabhängig von seiner Präsenz den Tiefpunkt der bisherigen Nagelsmann-Ära gemarkeerd. Er zouden geen problemen meer zijn. (Alter beim Debüt: 29 Jahre, acht maanden en elf dagen)

21.11.2023: Robert Andrich

Het bedrijf zou kunnen samenwerken met de Leverkusener Robert Andrich, die tijdens de oorlog tussen de VS en de Verenigde Staten nog nooit een oorlog heeft gevoerd. Als de Niederlage naar Österreich (0:2) gaat als Joker voor de letzte Halbe Stunde, speel daar regelmatig vanaf Beginn en – ook bij de EM, diesmal an der Seite von Rückkehrer Toni Kroos. (Alter beim Debüt: 29 jaar, een maand en 30 leeftijd)

23.03.2024: Maximiliaan Mittelstädt

Maximilian Mittelstädt uit Stuttgart stond aan de start, met 2:0 tegen Frankrijk in Lyon, ongeveer de volle 90 minuten op het platform. Als je twee keer Auftritt bent, een 2:1 tegen de Niederlande, patzte der Ex-Herthaner eerst, met weinig später aber sehenswert zum Ausgleich. Speel ook in het kader van het festival. (Alter beim Debüt: 27 jaar en leuke dagen)

23.03.2024: Deniz Undav

Auch der VfB-Angreifer Deniz Wengegen die Franzosen beim 2:0 erstmals zum Einsatz (daar gespeeld als Joker die hun minuten liet spelen), moeten alle dingen uiteindelijk Jahr auf seinen Startelf-Einsatz warten zijn. Die krönte der gebürtige Achimer met een Tor en een Vorlage in 2:2 is in Niederlande in september. Omdat er drie Kurzeinsätzen kwamen en staan ​​in het EM-framework. (Alter beim Debüt: 27 Jahre, acht maanden en vier dagen)

23.03.2024: Waldemar Anton

Nu een minuut spelen in de stad Stuttgart (en de stad Dortmund) Waldemar Anton bei seinem Debüt gegen die Franzosen – Debütant durfde van nature trots te zijn. Auch der Innenverteidiger is inzwischen a feste Größe in Kader en wurde stets nominiert. (Alter beim Debüt: 27 Jahre, acht maanden en drie dagen)

03.06.2024: Aleksandar Pavlović

De Eigen Waarden van Bayern zijn door Nagelsmann gemaakt voor de genomineerde EM, maar daarop moet de ziekteclausule van toepassing zijn. Voordat de Turnier debuteerde met het gebürtige Münchner in de DFB-Dress, durfde hij 0:0 de Oekraïne in Neurenberg binnen 19 minuten lang Länderspielluft te schnuppern. Na de thuiswedstrijd werd Aleksandar Pavlovic genomineerd en kreeg hij 5:0-Sieg tegen Ungarn. (Alter beim Debüt: 20 Jahre en ein Monat)

03.06.2024: Maximiliaan Beier

In mijn eigen spel ben ik een Nagelsmann den damaligen Hoffenheimer Maximilian Beier debuten, der später nach Dortmund wechselte. 30 minuten spelen met de emoties van de Oekraïners en hun eigen ervaring met hun eigen steun voor het EM-framework. Na de beurt werden we genomineerd voor de septemberlezing en speelden we met de Ungarn (5:0) en Nederland (2:2) met een Jokerrol. De nationale speelfase van oktober wordt na een snelle start bij BVB bij de Duitse U21 afgerond. (Alter beim Debüt: 21 Jahre, sieben Monate en 17 Age)

07.09.2024: Angelo Stiller

De volgende Stuttgarter Debütant was in september Angelo Stiller, die in de vorige Monaten werd afgewezen als DFB-kandidaat. De Mittelfeldspieler kam beim 5:0 tegen Ungarn in Düsseldorf in de laatste acht minuten voor Andrich zum Einsatz en wurde auch voor de Oktober-Lehrgang wieder. (Alter beim Debüt: 23 jaar, leuke maand en drie dagen)

Lees meer in ons land, daarom spelen we in Bosnië-Herzegovina en zullen er nog meer debuten komen. Alle de Rücktritt van Manuel Neuer, de Verletzung van Marc-André ter Stegen en de Absage van Bernd Leno nomineren Torhüter zonder noch een Länderspiel. Het is ook niet zo dat Welcher Keeper de Bosnier das Vertrauen erhält. Zowel Oliver Baumann als Alexander Nübel dürfen ich Hoffnungen.