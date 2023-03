CNN

De voorzitter van de gemeenteraad van DC, Phil Mendelson, schreef maandag een brief aan de senaat waarin hij probeerde de hervormingswetgeving van het district terug te trekken uit de beoordeling door het congres, nadat duidelijk werd dat de senaat van plan was de wetgeving te negeren.

“Vanmorgen heb ik een brief aan de Senaat bezorgd waarin ik de wetgeving van de commissie voor de hervorming van het strafrecht intrekt”, zei Mendelson maandag tijdens een persconferentie.

“Het is duidelijk dat het Congres van plan is die wetgeving terzijde te schuiven en daarom trekt mijn brief, net zoals ik wetsvoorstellen voor hun beoordeling doorstuur, de beoordeling terug.”

Leiders van de Senaat aan beide kanten proberen de implicaties van zijn poging tot terugtrekking te begrijpen.

De beslissing van Mendelson komt dagen voordat de Senaat zal stemmen om de misdaadwet ongedaan te maken. De verwachting was dat de wetgeving om het wetsvoorstel ongedaan te maken overweldigend zou worden aangenomen en president Joe Biden had gezegd dat hij geen veto zou uitspreken over de poging.

“Terugtrekken betekent dat de klok stopt en opnieuw naar beide Huizen moet worden verzonden en dat dit de raad in staat zal stellen om aan de maatregel te werken in het licht van de opmerkingen van het congres en om deze opnieuw door te geven”, zei Mendelson.

Mendelson voegde eraan toe dat hij “geen precedent heeft gevonden” voor een DC-raadsvoorzitter die wetgeving intrekt die al ter beoordeling aan het Congres is voorgelegd, maar zei dat hij gelooft dat hij die bevoegdheid heeft sinds de DC Home Rule Act de voorzitter machtigt om wetgeving door te geven aan het Congres.

“De Home Rule Act is heel duidelijk dat ik zend en er is geen verbod om het terug te trekken”, zei Mendelson. “Deze wet zal niet in werking treden omdat ik hem heb teruggetrokken.”

Toch voegde Mendelson eraan toe dat hij er niet zeker van is dat deze stap “de senaatsrepublikeinen zal stoppen, maar ons standpunt blijft staan: het wetsvoorstel ligt niet langer bij het Congres.”

De aanstaande stemming heeft de Democraten in de Senaat verdeeld, wat een weerspiegeling is van de delicate evenwichtsoefening waarmee de partij wordt geconfronteerd op het gebied van misdaad. De aankondiging van Biden dat hij geen veto zou uitspreken vóór het Congres, maakte sommigen in zijn eigen partij boos, waaronder progressieven die beweerden dat de gekozen leiders van het district het recht hebben om zichzelf te regeren.

De aankondiging van Biden stelde gematigde democraten die tegen het Republikeinse voorstel stemden ook meer open voor politieke aanvallen van de GOP omdat ze zachtaardig waren voor misdaad. Sommige van die gematigde democraten waren woedend op Biden omdat hij had gewacht met het kenbaar maken van zijn bedoelingen tot nadat ze tegen de inspanning hadden gestemd.

“Kan het Witte Huis niet vertrouwen”, zei een huisdemocraat die vorige week voor de maatregel stemde.

De aankondiging van Biden opende de sluisdeuren voor meerdere democratische senatoren om aan te kondigen dat ze zouden stemmen voor de maatregel tot intrekking van de DC-misdaadwet. Senator Mark Kelly uit Arizona vertelde CNN dat hij denkt dat veel van zijn democratische collega’s “ervoor zullen stemmen”, waaronder hijzelf. Senator Bob Casey uit Pennsylvania rekende zichzelf tot dat aantal, hoewel hij beweerde dat hij al een besluit had genomen vóór de aankondiging van Biden. Senator Martin Heinrich uit New Mexico zei dat ook hij voor zou stemmen.

Een aantal anderen, waaronder felle verdedigers van de staat van DC, zeiden ook dat ze de kwestie nog steeds aan het overwegen waren.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende rapportage.