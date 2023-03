Volgens analist Christopher Marinac is de dramatische daling van de regionale bankaandelen een belangrijk instappunt voor beleggers.

Marinac, die werkzaam is als Director of Research bij Janney Montgomery Scott, is van mening dat de daling van de groep in de afgelopen week een aantrekkelijk startpunt is voor investeerders omdat de onderliggende bedrijfsfundamentals intact blijven.

“We zijn zeker op een bananenschil uitgegleden als het gaat om deze zorg en angst voor deposito’s”, vertelde Marinac maandag aan CNBC’s “Fast Money”.

De SPDR S&P Regional Banking ETF daalde maandag met meer dan 12% nadat toezichthouders Silicon Valley Bank en Signature Bank hadden gesloten. Het zijn respectievelijk de tweede en derde grootste bankfaillissementen in de geschiedenis van de VS.

“De belangrijkste leningen in Amerika zijn nog steeds middelgrote en kleine gemeenschapsbanken”, voegde hij eraan toe. “Die bedrijven zijn uitstekende toneelstukken.”

Op de vraag welke regionale banken er het aantrekkelijkst uitzien, raadt Marinac aan Vijfde Derde Bank . Het aandeel is de afgelopen week met meer dan 27% gedaald.

“Ze zijn een zeer innovatief bedrijf in de fintech-arena, dat nog steeds verdiensten heeft in de toekomst”, zei hij, eraan toevoegend dat CEO Timothy Spence een “uitstekende” greep heeft op renterisico en krediet.

Ook Marinac genoemd Truist als topsectorkeuze, zeggend dat het bedrijf een concurrentievoordeel heeft ten opzichte van regionale banken na de verkoop van een deel van zijn verzekeringseenheid. Truist-aandelen zijn de afgelopen vijf sessies met 30% gedaald.

“Dat zal hen helpen de stresstest in juni te doorstaan, dus dat bedrijf is zeker niet alleen een overlever, maar ook een bloeier”, zei hij.

Wat betreft de vooruitzichten voor de regionale aandelen op langere termijn, verwacht Marinac dat de groep zijn verliezen zal incasseren.

“Uiteindelijk zal de storm bedaren en zullen de zeeën uiteengaan, zodat banken weer kunnen handelen tegen boekwaarde en hoger naarmate we verder gaan”, zei Marinac.