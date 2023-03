De lucht boven de oostelijke stad Erfurt was helderblauw; de winderige lucht was koud. De dag, begin maart, was een feestdag voor Suleman Malik. De nieuwe Ahmadiyya-moskee in Erfurt-Marbach kreeg eindelijk een minaret. Het torens 9 meter (30 voet) hoog. Het maakt deel uit van wat het eerste nieuwe gebouw zal zijn van een islamitische gebedsplaats op het grondgebied van de voormalige socialistische DDR.

Er was een kraan nodig om de vijf ronde elementen van de minaret in elkaar te zetten. Stuk voor stuk wegen ze enkele tonnen en ze moesten met uiterste precisie in elkaar worden gezet.

Malik zei dat het maanden kostte om een ​​kraan te contracteren voor zulk zwaar werk op zulke modderige grond. Hij zei dat bouwbedrijven die klaar waren om de klus te klaren, zich vervolgens weer terugtrokken, geïntimideerd door racisme, rechtsradicalisme en islamofobie. Het bedrijf dat er uiteindelijk mee instemde om het aan te nemen, zei Malik, nam om middernacht voordat het werk zou beginnen contact met hem op, vroeg om contante betaling en drong erop aan dat niemand de bouwprocedure zou filmen of fotograferen.

Malik spreekt vloeiend Duits en is loco-burgemeester van het district Erfurt-Rieth Afbeelding: Christoph Strack/DW

Malik is 34 jaar oud. Hij woont al 18 jaar in Duitsland. Hij is een in Pakistan geboren moslim, spreekt nu vloeiend Duits, werkt als personeelsadviseur en is plaatsvervangend burgemeester van het district Erfurt-Rieth. Maar het bouwproces voor de kleine moskee op een klein industrieterrein werd niet alleen gehinderd door de vele bouwvoorschriften.

Malik heeft karkassen van varkens gevonden die op het terrein waren gegooid. Hij zei dat er vaak auto’s voorbijrijden met chauffeurs die scheldwoorden uit het raam schreeuwen. Regelmatig verzamelen ‘demonstranten’ zich aan de overkant van de straat van de bouwplaats, voor ‘katholieke gebedsdiensten’. De premier van de deelstaat Thüringen, waar Erfurt ligt, Bodo Ramelow, wordt op sociale media vaak bespot omdat hij het bouwproject steunt.

Islamofobie bestrijden

Op 15 maart 2019 doodde een blanke supremacist 51 mensen en verwondde ongeveer 50 anderen in twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland. De Verenigde Naties hebben 15 maart uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Islamofobie.

Negen mensen kwamen om bij de racistische aanval in Hanau; de schutter vermoordde later zijn moeder Afbeelding: DW/L. Hanel

Duitsland garandeert vrijheid van godsdienst in zijn grondwet, de basiswet. Volgens een onderzoek van de Duitse Raad van deskundigen voor integratie en migratie, gepresenteerd in het najaar van 2022, sprak een derde tot de helft van de 15.000 respondenten van het onderzoek echter een antimoslim- en anti-islamitische houding uit.

Bijna wekelijks wordt ergens in Duitsland melding gemaakt van schade aan eigendommen of graffiti bij een moskee. In februari 2020 doodde een 43-jarige blanke man negen mensen in een shishabar, een bar en een kiosk en vervolgens zijn ander en vervolgens zichzelf in de stad Hanau, in de centrale deelstaat Hessen.

Islamofobie “is een vorm van misantropie die de mainstream is binnengedrongen”, vertelde Abdassamad El Yazidi, de secretaris-generaal van de Duitse Centrale Raad van Moslims, aan DW. “Het is acceptabel geworden en kan openlijk worden uitgesproken.”

De 47-jarige El Yazidi zei dat islamofobie “gebruikelijk was in de Bondsdag, evenals in de deelstaatparlementen, voor fascisten, maar in toenemende mate ook voor vertegenwoordigers van de zogenaamde gevestigde democratische partijen die in troebel water vissen om stemmen te vangen. aan de rechtervleugel.”

El Yazidi, geboren in Hessen, is al lang betrokken bij de interreligieuze dialoog. Hij zei dat moslims in Duitsland “gestigmatiseerd” waren. De Centrale Raad, zei hij, heeft de federale regering meermaals gevraagd om een ​​commissaris voor het moslimleven aan te stellen, net zoals er een commissaris voor het joodse leven is en een commissaris tegen het antiziganisme. “Er zijn heel veel commissarissen, ongeveer 35, die zeer belangrijke functies vervullen”, zei El Yazidi. “Maar dat wordt de moslims ontzegd, met hypocriete argumenten.” Hij zei dat mensen niet willen toegeven dat er een probleem is met anti-moslimracisme, “en moslims voelen dat.”

Dergelijke ambtenaren bestaan ​​in andere landen en instellingen. De regeringsleider van Canada, Justin Trudeau, benoemde in januari de eerste commissaris voor de bestrijding van islamofobie. De EU heeft in 2015 de functie van coördinator voor de bestrijding van vijandigheid tegen moslims in het leven geroepen.

Abdassamad El Yazidi zegt dat islamofobiesentiment in Duitsland acceptabel is geworden Afbeelding: foto alliantie/AA/A. Hosba’s

Open Dag van de Moskee

Malik zei dat hij wist dat sommige moslims haatmisdrijven in Duitsland hadden begaan. Achttien jaar geleden vluchtte zijn vader, een gevestigde koopman, met zijn gezin van Pakistan naar Duitsland. De Maliks zijn Ahmadi’s, leden van de Ahmadiyya, een vervolgde islamitische gemeenschap. In Duitsland wonen tienduizenden leden van de gemeenschap; dit jaar vieren ze “100 jaar Ahmadiyya in Duitsland”.

Het zal even duren om het moskeegebouw in Erfurt af te werken, vooral om de buitenkant te ontwerpen. “3 oktober is de Dag van de Open Moskee in Duitsland,” zei Malik. “Dan willen we hier al mensen uitnodigen.”

Er zijn geen plannen om een ​​muezzin te laten roepen vanaf de minaret, maar het zal zoiets zijn als een vuurtoren, die moet wijzen naar het islamitische gebedshuis.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.

