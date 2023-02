De assistent van de decaan liet hen zijn vergaderruimte binnen. Nancy was er altijd al nieuwsgierig naar geweest; dit was waar de Wetenschapsraad ruzie maakte over tenure-beslissingen. Het was een statige kamer met hoge plafonds en houten lambrisering. Nancy’s blik ging naar de lange gepolijste houten tafel die de kamer domineerde. Ze dacht aan de openingsscène van De meisjes op het balkon, die beschreef toen de nieuw gevormde Women’s Caucus van de New York Times een ontmoeting had met de uitgever en andere mannen van de masttop van de krant aan een tafel van 25 voet, een hardnekkig, glanzend mahoniehouten symbool van de 121 jaar oude instelling die de vrouwen uitdaagden. Voor de journalisten in het boek had het overweldigend geleken, “om door te gaan zolang het oog reikte.” Deze tafel was kleiner, dacht Nancy, maar niet minder angstaanjagend.

Iemand had frisdrank, koffie en koekjes op een dressoir naast de tafel gezet. Daarboven hing een grote foto en Nancy kon zien dat de ogen van de andere vrouwen daarop gericht waren. Het was een foto van Robert Birgeneau, decaan van de School of Science, en de vijf afdelingshoofden van de school. Het waren allemaal mannen, zoals afdelingshoofden altijd waren geweest, en allemaal grijnzend. Eén droeg een smoking. Ze hielden hun wijsvingers omhoog om te zeggen: “Wij zijn nummer één!” Plotseling kon Nancy alleen de foto van de kamer zien. Ze voelde zich ziek. Dit was allemaal een slecht idee geweest. Ze herinnerde zich wat Penny de hele zomer had gezegd: ‘We staan ​​niet eens op hun radarscherm.’

De vrouwen hadden de afgelopen maand minutieus een voorstel voor de decaan voorbereid, waarin ze hem vroegen een commissie te vormen om de gegevens over ruimte, salarissen, middelen en onderwijsopdrachten te onderzoeken om ervoor te zorgen dat vrouwen eerlijk werden behandeld in vergelijking met mannen. De commissie kwam één keer per jaar met elke vrouw van de faculteit bijeen om eventuele problemen vast te stellen en vervolgens aanbevelingen te doen voor de decaan om deze op te lossen. Slechts 17 van de 214 vaste faculteiten van de School of Science waren vrouw. Zestien van hen hadden een brief ondertekend – beleefd, verzoenend, collaboratief van toon – bij het voorstel aan de decaan.

“Er is een wijdverbreide perceptie onder vrouwelijke faculteiten dat er consistente, hoewel grotendeels onbewuste, genderdiscriminatie is binnen het Instituut”, schreven ze. “Wij geloven dat ongelijke behandeling van vrouwen die naar MIT komen het voor hen moeilijker maakt om te slagen, ervoor zorgt dat ze minder erkenning krijgen als ze dat doen, en zo substantieel bijdraagt ​​aan een slechte kwaliteit van leven dat deze vrouwen zelfs een negatieve rol kunnen gaan spelen. modellen voor jongere vrouwen. Wij zijn van mening dat discriminatie minder waarschijnlijk wordt wanneer vrouwen worden gezien als machtig in plaats van zwak, als gewaardeerd in plaats van getolereerd door het Instituut. De kern van het probleem is dat gelijke talenten en prestaties als ongelijk worden gezien door de ogen van vooroordelen. Als het instituut zichtbaarder laat zien dat het vrouwen als waardevol beschouwt, zal uiteindelijk een realistischer beeld van hun kunnen en prestaties door hun bestuurders, collega’s en personeel volgen.”

Ze hadden zich over elk detail zorgen gemaakt, elkaar in het geheim ontmoet en vroege ontwerpen versnipperd, bang om ontdekt te worden als activisten of, erger nog, radicalen. Ze gingen ervan uit dat de decaan de advocaten van het instituut al had gewaarschuwd.

Maar Penny had gelijk. Toen Bob Birgeneau die middag om drie uur zijn vergaderruimte binnenkwam, wist hij niet eens waar de vergadering over ging. Hij had de brief of het voorstel niet gelezen dat de vrouwen de afgelopen maand zo zorgvuldig hadden geschreven, versnipperd en herschreven. Hij was net terug van Brookhaven National Lab op Long Island, waar hij het grootste deel van elke zomer doorbracht met het uitvoeren van experimenten met neutronenverstrooiing in de Hoge Flux Beam Reactor. In het begin van zijn carrière had hij administratieve banen vermeden, en hoewel hij zijn rol als decaan leuk vond, gaf hij er de voorkeur aan in het lab te zijn, vooral in Brookhaven, waar hij zijn eigen onderzoek deed zonder postdocs of afgestudeerde studenten om te leiden. Hij was opgeladen teruggekomen, zoals altijd. Aan de zes vrouwen die op hem zaten te wachten, toonde hij een beeld van zelfvertrouwen en gemak, een nazomerkleurtje en een brede glimlach.

Toen professor Nancy Hopkins besloot onderzoek te doen naar zebravissen, vroeg ze om 200 vierkante meter extra kantoorruimte voor haar aquariums. Ze werd herhaaldelijk geweigerd. MIT-MUSEUM

Als het moest, zou Birgeneau hebben geraden dat ze daar waren om te praten over een dispuut dat hij goed kende: het vorige voorjaar was Nancy hem komen opzoeken omdat ze was verwijderd uit het geven van de inleidende biologiecursus die ze had ontwikkeld, ondanks dat ze hoge cijfers had verdiend. beoordelingen van studenten. In plaats daarvan legde Nancy uit hoe ze tijdens de zomer bij elkaar waren gekomen, zei ze dat ze met de universiteit wilden werken en legde ze hun idee voor de vrouwencommissie uit. Ze had aantekeningen uitgetypt, wetende dat ze moeite zou hebben haar zenuwen in bedwang te houden. Vetgedrukt had ze getypt: ‘Vooruitgang op universiteiten komt wanneer toegewijde docenten een toegewijde administratie ontmoeten. Er is nu een kans bij MIT om iets belangrijks aan dit zeer belangrijke probleem te doen.”

De vrouwen liepen rond de vergadertafel, te beginnen met Sylvia en vervolgens JoAnne. Ze beschreven hoe hun carrière verliep: hoe optimistisch ze zich hadden gevoeld toen ze naar MIT kwamen, om zich uiteindelijk geïsoleerd, genegeerd en gefrustreerd te voelen over de middelen. Lisa had het over salarissen en vertelde dat sommige vrouwen zich pas realiseerden dat ze onderbetaald waren nadat ze plotse loonsverhogingen hadden gekregen. De vrouwen wisten toen ze voor een wetenschappelijke loopbaan kozen dat ze in hun persoonlijke leven offers zouden moeten brengen, maar ze hadden niet verwacht dat ze minder betaald zouden krijgen dan hun mannelijke collega’s. Geen van de vrouwen in de kamer had kinderen, vertelde Nancy hem: “Ze zijn niet eens getrouwd.”