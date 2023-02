Het rapport van Ladapo werd gebruikt als bewijs in de vaccinrichtlijn die hij in oktober uitbracht en die onder zware kritiek kwam te staan ​​​​van de medische gemeenschap, die zei dat het standpunt van de chirurg-generaal dat het vaccin een gezondheidsrisico vormde bij gezonde jonge mannen gebrekkig was en indruiste tegen de aanbevelingen van de chirurg voor vaccins. de Centers for Disease Control en de American Academy of Pediatrics. De richtlijnen brachten Twitter er zelfs toe om tijdelijk een bericht op sociale media van de chirurg-generaal te blokkeren die de analyse promootte, hoewel het bedrijf het later herstelde.

Het kantoor van de inspecteur-generaal opende het onderzoek in november nadat het de klacht had ontvangen en sloot het later op een niet bekendgemaakte datum nadat de klager niet had gereageerd op vervolgvragen over de beschuldigingen. volgens staatsdocumenten inclusief een kopie van de originele klacht.

Er is niets bekend over de klager en iedereen kan een klacht indienen bij de inspecteur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid. Maar het individu leek gedetailleerde kennis te hebben van de gezondheidsinstanties van de staat, volgens de documenten die het Florida Department of Health aan POLITICO verstrekte.

Ladapo noemde woensdag de beschuldigingen tegen hem onwaar en zei dat het rapport in kwestie was voltooid door een team van stafmedewerkers van het Florida Department of Health.

“Het is feitelijk onjuist”, zei Ladapo in een interview met POLITICO. “Ik vertrouw het team – ze hebben onze Florida-gegevens gebruikt, ze hebben de analyse uitgevoerd en we zijn een geaccrediteerde volksgezondheidsorganisatie.”

Regering van Florida, Ron DeSantis, heeft Ladapo, een door Harvard opgeleide arts, met de hand uitgekozen om zijn topgezondheidsfunctionaris te worden in 2021. Ladapo twijfelt al lang aan de veiligheid van Covid-19-vaccins en sloot zich op een gegeven moment aan bij een petitie om er bij de FDA op aan te dringen om snel goedkeuring van de vaccins Pfizer en Moderna. Ladapo vond al vroeg in de pandemie een nationaal publiek door opiniestukken te schrijven in The Wall Street Journal en USA Today waarin hij kritiek had op de lockdowns in de gemeenschap en het gebruik van gezichtsmaskers.

In de klacht van november tegen Ladapo werd de inspecteur-generaal gevraagd om te spreken met medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid van de afdeling Overdraagbare Ziekten, die hielpen bij het schrijven van eerdere concepten van het rapport dat uiteindelijk werd vrijgegeven. E-mails werden tot een minimum beperkt, de klager schreef en notities werden persoonlijk afgeleverd.

“Het is mogelijk dat u deze documenten niet per e-mail vindt, omdat ze met de hand worden verzonden”, verklaarde de klager volgens staatsdocumenten. “Maar ze zijn gezien door verschillende individuen.

“Veel mensen weten hiervan”, zei de persoon.

Ladapo bleef echter bij zijn Covid-richtlijn en verdedigde zijn standpunt over vaccins.

“Tussen mijn wetenschappelijke ervaring en training en het feit dat ik me alleen op mijn gemak voel bij het zeggen van de waarheid en het spreken van de waarheid, voelde ik me helemaal goed bij die aankondiging”, zei Ladapo. “Dat blijkt uit de data.”

Ladapo zei dat experts die zijn ideeën hebben verworpen, niet bereid zijn om wat hij noemde eerlijkheid in de moderne medische zorg onder ogen te zien.

“Het spant echt de goedgelovigheid om te proberen dit af te schrijven als allesbehalve gerelateerd aan de veiligheid van deze mRNA Covid-vaccins”, zei Ladapo. “Ik denk dat mensen moeten weten dat het oké is om te geloven wat hun ogen ze laten zien.”