Technologie die tot doel heeft je gedachten te lezen en je herinneringen te peilen, is er al

In de afgelopen jaren hebben we neurotechnologieën zien evolueren van onderzoekslaboratoria naar gebruik in de echte wereld. Scholen hebben een aantal apparaten gebruikt om de hersenactiviteit van kinderen te volgen om te zien wanneer ze opletten. Politiediensten gebruiken anderen om erachter te komen of iemand schuldig is aan een misdrijf. En werkgevers gebruiken ze om werknemers wakker en productief te houden.

Deze technologieën hebben de opmerkelijke belofte om ons een geheel nieuw inzicht te geven in onze eigen geest. Maar onze hersengegevens zijn kostbaar en het kan gevaarlijk zijn om ze in verkeerde handen te laten vallen. Jessica Hamzelou, onze senior biotech-reporter, had een fascinerend gesprek met Nita Farahany, een futurist en rechtsethicus aan de Duke University, die een boek heeft geschreven waarin wordt gepleit voor nieuwe regels om onze cognitieve vrijheid te beschermen. Lees het volledige verhaal.

