Het is vrijwel zeker dat de Bears in 2023 bij quarterback Justin Fields blijven. General manager Ryan Poles lijkt veel eerder de beste keuze te verhandelen dan deze te gebruiken voor een prospect, laat staan ​​voor een quarterback.

Toch is het hem duidelijk geweest dat hij zijn due diligence zal doen en een lange, harde blik zal werpen op de quarterbacks die beschikbaar zijn in de NFL Draft van april.

Hij zei dat hij “overweldigd” zou moeten zijn door een quarterback-prospect om te overwegen er een te nemen met de eerste keuze. Polen hadden vorige week de kans om alle quarterbacks te ontmoeten en te bekijken op de NFL Combine in Indianapolis.

Dit is wat u moet weten over elk van de vier beste quarterbacks in de draft. Als de Bears een quarterback zouden opstellen, zou het waarschijnlijk een van deze vier zijn.

Bryce Young, Alabama

Young is de perfecte quarterback-prospect, op één ding na: zijn grootte. Young gemeten op 5-foot-10 1/8 en 204 pond tijdens het weekend op de maaidorser. De tape spreekt echter voor zich. Hij won de Heisman Trophy en domineerde in de SEC.

Dat gezegd hebbende, er zullen zeker teams zijn die Young vanwege zijn lengte omver gooien.

“Ik ben respectvol mijn hele leven zo groot geweest”, zei Young. “Ik weet wie ik ben. Ik weet wat ik kan doen. Voor mij is het eerlijk (bezorgdheid). Iedereen kan speculeren en vragen wanneer de vragen nodig zijn. Ik blijf controleren wat ik kan beheersen.

Drew Brees was een even 1,80 meter lang. Russell Wilson is 1,5 meter lang. Kyler Murray is 1,5 meter lang. Sommige kortere quarterbacks vinden succes. Youngs lengte leek hem zeker niet te storen tijdens zijn universiteitscarrière.

Ohio State quarterback CJ Stroud passeert tegen Georgia tijdens de eerste helft van de Peach Bowl op 31 december in Atlanta. (Danny Karnik/AP)

CJ Stroud, staat Ohio

Stroud staat 6-foot-3 en heeft geen zorgen over de hoogte. Dat is zijn duidelijkste voordeel ten opzichte van Young. Statistisch gezien evenaarde hij Young bijna in productie gedurende hun twee seizoenen als starters. Hij zou ook iets consistenter kunnen zijn door de bal diep te gooien. Stroud scoorde gemiddeld 9,8 meter per poging, vergeleken met Young’s 8,8 op de universiteit.

Stroud bleek op de universiteit een betrouwbare passer te zijn. Hij rende niet veel terwijl hij in Ohio State was. Stroud, die in 2020 achter Fields zat, kent het team van Bears are Fields.

“Ik wil daar niet heen”, zei Stroud toen hem werd gevraagd naar de Bears. ‘Dat is zijn team. Ik moet mijn ding doen en mijn nalatenschap opbouwen.”

Will Levis, Kentucky

Levis heeft de grootte die NFL-teams willen en een kanon van een arm. Wat armkracht betreft, is hij misschien wel nummer 1.

Ondanks dat hij afkomstig is van een voetbalteam uit Kentucky dat in 2022 met 7-6 ging, is Levis een legitieme kanshebber om de eerste QB van het bord te zijn. Mel Kiper van ESPN rangschikt hem als de nummer 1 quarterback in de draft. Hij mat 6-4, 229 pond, en pronkte met zijn arm tijdens werpoefeningen.

Hij had niet hetzelfde succes op het veld als Young of Stroud op de universiteit, maar teams zullen potentieel zien.

Anthony Richardson, Florida

Reken Richardson niet uit. Het zou een schok zijn om te zien dat iemand hem als eerste overall opstelt, maar hij is zeker in gesprek met de drie andere QB’s op deze lijst. Richardson is ’toolsy’. Hij heeft de juiste bouw en armkracht, hij had gewoon niet de startervaring die de andere drie hadden tijdens hun universiteitscarrière.

Richardson werd pas vorig seizoen basisspeler. Hij gooide voor 2.549 yards met 17 touchdowns en negen onderscheppingen in 2022 voor een Gators-team dat met 6-7 ging. Hij is misschien minder een afgewerkt product dan de andere drie, die allemaal twee seizoenen op de universiteit begonnen.

Hij nam vorige week een uitzondering toen hem werd gevraagd of hij als een project werd bestempeld.

“Ik weet niet eens wat dat betekent, ‘projectlabel’,” zei Richardson. ‘Maar ik ben bereid alles en nog wat mee te nemen wat ze van me nodig hebben. Ik ga keihard werken. Ik ga me wijden aan mijn ambacht.”