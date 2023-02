De vroege donaties waren nog maar het begin: de campagne van Santos zou een vruchtbare politieke donor worden en tienduizenden dollars schenken aan andere kandidaten, groepen en non-profitorganisaties. Het grootste deel van het latere geld werd bevestigd als ontvangen in de eigen deponeringen van die groepen, hoewel er meer rapporten zijn die niet overeenkwamen, waaronder $ 2.000 die Santos ‘campagne naar verluidt in 2021 aan Blake Masters, kandidaat voor de senaat van Arizona, gaf, hoewel de onthulling van Santos een vermeldde niet-bestaand adres in Florida voor de campagne van Masters. Een woordvoerder van Masters, die verloor van Sen. Mark Kelly (D-Ariz.), bevestigde dat zijn campagne de donatie niet heeft ontvangen.

Sinds Santos zijn eerste campagne lanceerde in 2019, meer dan drie jaar voordat hij in het Congres werd gekozen, rapporteerde zijn campagne meer dan $ 9.000 aan donaties die niet in overeenstemming waren met wat andere groepen rapporteerden, volgens een POLITICO-analyse van campagnefinancieringsgegevens. Hoewel het een relatief klein bedrag is van miljoenen aan campagnekosten, passen de niet-overeenkomende rapporten wel in een patroon van andere onnauwkeurigheden en discrepanties in de financiën van het New Yorkse congreslid, dat teruggaat tot de allereerste dagen van zijn eerste campagne.

Saurav Ghosh, directeur voor de hervorming van de federale campagnefinanciering bij het Campaign Legal Center, een non-profitorganisatie die een klacht van de Federal Election Commission heeft ingediend over onregelmatigheden in de tweede congrescampagne van Santos, beschreef de transacties in 2019 als onderdeel van een “verontrustend patroon”.

“De uitbetalingen van de Santos-campagne aan andere politieke commissies moeten worden weerspiegeld in de openbaarmakingsrapporten van die commissies, en het feit dat dit niet het geval is, duidt op weer een andere ernstige rapportagefout of misschien zelfs regelrechte fraude”, zei Ghosh.

De advocaat van Santos, Joe Murray, weigerde commentaar te geven op vragen over de gerapporteerde donaties. “Het zou ongepast zijn om commentaar te geven op een lopend onderzoek”, zei Murray.

Santos heeft eerder vragen over de financiën van zijn campagne weggewuifd en zei dat dergelijke zaken werden afgehandeld door campagnemedewerkers. Hij wordt geconfronteerd met verschillende FEC-klachten en onderzoeken van lokale en nationale aanklagers, maar hij is niet beschuldigd van een misdrijf.

Santos heeft enkele fouten in zijn campagnefinancieringsrapportage erkend, vorige week tegen Fox 5 gezegd dat er “administratieve fouten of systeemfouten” waren met betrekking tot bepaalde transacties, en zei dat hij discrepanties wilde zien rechtzetten. Hij stemde er ook mee in af te zien van zijn commissieopdrachten in het Huis zolang het onderzoek loopt.

De donatie aan de campagne van Trump was een van de vroegste donaties van het campagnecomité van Santos, dat formeel werd geregistreerd bij het FEC in oktober 2019. De timing van de donatie – gedateerd 26 september 2019 – viel samen met een Trump-inzamelingsactie in New York City. Santos plaatste een video over het evenement op sociale media.

Maar noch de Trump-campagne, noch de gezamenlijke fondsenwervingscommissie van de voormalige president of zijn andere politieke groeperingen hebben ooit gemeld een dergelijke donatie van Santos of zijn campagne te hebben ontvangen, volgens FEC-documenten. Een woordvoerder van Trump reageerde niet op vragen.

Het bedrag van de donatie gerapporteerd door de campagne van Santos – $ 2.800, de maximale individuele donatie op dat moment – zou ook de contributielimieten hebben overschreden, aangezien transacties tussen campagnecomités zijn beperkt tot $ 2.000 per verkiezingscyclus.

De campagne van Santos meldde op dezelfde manier dat hij in het begin geld had gestuurd naar verschillende lokale New Yorkse groepen, te beginnen met een donatie van $ 1.500 aan de Town of Oyster Bay Republican Club in september 2019. Een dergelijke groep met die exacte naam bestaat niet, maar geen van de twee Republikeinse groepen met “Oyster Bay” in hun naam meldden dat ze geld hadden ontvangen van de campagne van Santos, volgens de campagnefinancieringsdatabase van de New York Board of Elections.

De Santos-campagne meldde ook dat ze medio oktober $ 2.000 hadden betaald aan de federale rekening van het Republikeinse Comité van Nassau County, maar de groep meldde dat ze in 2019 helemaal geen geld op haar federale rekening hadden ontvangen, volgens FEC-aangiften. Volgens de gegevens van de New York Board of Elections meldde de rekening op staatsniveau ook niet dat er rond die tijd geld was ontvangen van de campagne van Santos.

De drie donaties – aan de campagne van Trump, het Republikeinse Comité van Nassau County en de Oyster Bay-groep – werden door de campagne van Santos gerapporteerd als onderdeel van dezelfde creditcardbetaling van American Express die in januari 2020 werd betaald, merkte Brendan Fischer op, een advocaat voor campagnefinanciering en plaatsvervangend uitvoerend directeur bij de non-profitorganisatie gedocumenteerd. Voor latere donaties rapporteerde de campagne van Santos niet met een creditcard.

“Het is onmogelijk te geloven dat alle drie deze politieke commissies onafhankelijk van elkaar de politieke donaties van Santos’ campagne in deze periode uit het oog zijn verloren”, zei Fischer.

De campagne van Santos meldde ook dat hij in december 2019 een donatie van $ 750 aan de GOP van Queens County had gedaan, maar de groep meldde niet dat ze deze had ontvangen, volgens de gegevens van de New York Board of Elections. Volgens een POLITICO-overzicht van campagnefinancieringsgegevens hebben zelfs geen lokale of provinciale commissies in het campagnefinancieringssysteem van New York gemeld dat ze in het najaar van 2019 of het voorjaar van 2020 geld hebben ontvangen van de campagne van Santos.

Het Republikeinse Comité van Nassau County meldde dat hij in augustus 2020 $ 1.000 van zijn campagne had ontvangen, zo blijkt uit gegevens. Die donatie komt overeen met een donatie die is gerapporteerd door de campagne van Santos, verschillend van de $ 2.000 die hij eerder aan de groep gaf. Een paar lokale groepen meldden ook dat ze als individu donaties van Santos hadden ontvangen, in totaal enkele honderden dollars.

De campagne van Santos zou naar voren komen als een belangrijkere politieke donor tijdens de volgende verkiezingscyclus, voorafgaand aan zijn overwinning in 2022. Staats- en lokale groepen in New York meldden dat ze in 2021 en 2022 meer dan $ 18.000 van zijn campagne hadden ontvangen.

Zijn campagne meldde ook dat hij tijdens de verkiezingscyclus van 2022 $ 5.500 aan andere federale campagnes had gegeven, waarbij de meeste van die transacties in overeenstemming waren met wat door andere groepen werd gemeld, hoewel er veel meer geld door zijn leidende PAC stroomde. De meeste van de latere bijdragen die door de Santos-campagne werden gerapporteerd, kwamen overeen met wat door andere groepen werd gerapporteerd – met de gerapporteerde donatie aan Masters een opmerkelijke uitzondering.

Alex Isenstadt heeft bijgedragen aan dit rapport.