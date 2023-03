Witstaartherten springen in dekking van dik prairiegras en uilen vliegen weg van takken in de bosjes van espen en eiken – vele geveld door bevers en bieden onderdak aan konijnen – terwijl schildpadden hun hoofd omhoog steken vanuit de wetlands.

Het Assiniboine Forest in Winnipeg kan soms aanvoelen als een Disney-scène.

Het is met 285 hectare het grootste stadsbos van Canada en de thuisbasis van een verscheidenheid aan dieren in het wild, tientallen zangvogels en honderden planten, waarvan sommige zeldzaam zijn.

Maar het had er uiteindelijk uit kunnen zien als elk ander voorstedelijk gebied in de stad, ware het niet voor de beurskrach in 1929.

Veel van de 18 kilometer aan paden – tegenwoordig begrensd door de boulevards Roblin en Shaftesbury, Wilkes Avenue en Chalfont Road – volgen de oude wegafsnijdingen van een wijk die ooit is ontruimd maar nooit is ontwikkeld.

Een satellietbeeld van Assiniboine Forest toont de voormalige wegsneden die nu deel uitmaken van het padsysteem. (Stad Winnipeg)

“Ik noem ze littekens”, zei Evan Duncan, gemeenteraadslid voor het Charleswood-Tuxedo-Westwood-gebied, over de wegonderbrekingen.

“Het zou moeten dienen als een herinnering aan wat had kunnen zijn. Sommige mensen zouden ernaar kunnen kijken als: ‘Wow, ik zou graag in zo’n eersteklas deel van de stad willen wonen’, en anderen zullen ernaar kijken als: ‘Wow, deed het goed’. we ontwijken ooit een kogel.’

“Wat je hebt gekapt en vernietigd en opgezet voor ontwikkeling, kun je niet terugkrijgen. Ik ben blij met de manier waarop de dingen zijn verlopen.”

Een kaart toont de hoofdpaden in het bosgedeelte ten zuiden van Grant Avenue. (Charleswood Rotaryclub)

Kort na het begin van de 20e eeuw begon Frederick William Heubach landbouwgrond, ruwe prairie en bos ten westen van Winnipeg te kopen.

In 1905 en 1906 verwierf zijn Tuxedo Park Company (genoemd naar een voorstad van New York) 3.000 acres (ongeveer 1.200 hectare) land van één familie voor $ 540.000, volgens de Manitoba Historical Society.

Heubach contracteerde de landschapsarchitect Rickson Outhet uit Montreal om zijn buitenwijk te plannen. Outhet had getraind met Frederick Olmsted, de ontwerper van Central Park in New York en Mount Royal Park in Montreal.

Een stratenplan voor de voorgestelde woonwijk Tuxedo Park, met het gebied gereserveerd voor de Universiteit van Manitoba. Het gebied links van dat U of M-perceel, en daarboven, vormt tegenwoordig Assiniboine Forest. (City of Winnipeg-archieven)

Maar in 1910 had Heubach zijn landbezit vergroot tot 4.500 hectare en de South Winnipeg Company opgericht, ter vervanging van Tuxedo Park. Hij had een nieuw plan nodig en huurde de zonen van Olmsted in.

Rond dezelfde tijd groeide de universiteit van Manitoba uit haar jasje in het centrum van Winnipeg op Broadway en was ze op zoek naar een nieuwe campuslocatie.

Heubach bood 61 hectare gratis aan op de hoek van Roblin en wat hij University Boulevard noemde (later omgedoopt tot Shaftesbury), in de hoop voordeel te halen uit zijn nabijheid tot een nieuwe landbouwschool die door de provincie in het gebied was gepland.

Maar de universiteit – die ook had overwogen om zich in Fraser’s Grove in East Kildonan te vestigen – vestigde zich in een bocht langs de Red River in Fort Garry. Bij de verhuizing in 1913 verhuisde de landbouwschool mee.

Het geplande eigendom van de landbouwschool is nu de Asper Jewish Community Campus, en de door Heubach voorgestelde U of M-site is nu de Tuxedo Golf Course.

Er is echter een postsecundaire aanwezigheid in het gebied, met Canadian Mennonite University in de zuidoostelijke hoek van de golfbaan.

Plannen ‘bleken in vergelijking’ met bos: wethouder

Het grootste deel van het elegante Olmsted-plan, met gebogen straten en uitgestrekte brede boulevards, werd nooit volledig uitgevoerd.

Heubach Park, oorspronkelijk Olmsted genaamd, zou ruiterpaden, een pierenbadje voor kinderen, pergola’s, bloemperken, struiken en schaduwbomen hebben.

De laatste twee functies bestaan, maar niets anders.

Het bord voor Assiniboine Forest staat voor de parkeerplaats aan Grant Avenue en Chalfont Road. (Darren Bernhardt/CBC)

Volgens de Manitoba Historical Society trokken ontwikkelingen dichter bij het stadscentrum de investeerders aan die anders misschien in Tuxedo geïnteresseerd zouden zijn geweest.

“Ongeacht wat ze hadden voorgesteld, ik denk dat ze verbleken in vergelijking met wat we daar nu hebben met het Assiniboine Forest en de mogelijkheid om die unieke omgeving midden in de stad Winnipeg te ervaren”, zei Duncan.

Ondanks de tegenslagen werd de stad Tuxedo in 1913 opgericht, met Heubach als inaugurele burgemeester. De eerste huizen werden gebouwd in 1915, maar de Eerste Wereldoorlog had opnieuw een impact op de vooruitgang.

In 1920 keerde de aandacht terug naar het gebied rond het bos, toen de wegen werden afgesneden.

In deze Google-satellietweergave kunt u het pad door het bos zien dat West Taylor Boulevard verbindt met Eldridge Avenue. Het was bedoeld als een voortzetting van Eldridge, maar een andere wereldgebeurtenis stopte de ontwikkeling opnieuw: de Grote Depressie.

Een paar van de oude auto’s die in het bos te vinden zijn, die om hen heen groeiden. (Darren Bernhardt/CBC)

In de daaropvolgende decennia werd het bosgebied door lokale bewoners gebruikt voor recreatie, terwijl enkele locaties werden gebruikt als kleine stortplaatsen. De bomen groeiden en de dieren kwamen terug.

Maar de plannen bleven in de boeken.

Kaarten uit de jaren zestig, nadat Grant Avenue het bos en Heubach Park in tweeën had gekliefd, tonen nog steeds de geplande straten.

In 1972 fuseerde Tuxedo met Winnipeg en 12 andere buitenwijken, en in 1973 werd het bos behouden als gemeentelijk natuurpark.

Een wegenkaart van Winnipeg uit de jaren zestig toont nog steeds de wegen die bedoeld zijn voor het gebied dat Assiniboine Forest beslaat, met Grant Avenue nu door het midden. (Darren Bernhardt/CBC)

Lobbyen voor bescherming

De Charleswood-vestiging van Winnipeg’s Rotary Club is al bijna vier decennia beheerder van het bos en onderhoudt en vergroot de voorzieningen.

Volgens een planstudie wordt onder meer overwogen om in de winter een langlaufloipe toe te voegen, de rolstoeltoegankelijkheid te verbeteren en een tweede parkeerplaats aan te leggen.

Een promenade leidt bezoekers over de wetlands bij de Eve Werier-vijver in het bos. (Darren Bernhardt/CBC)

Volgens Mike Dudar van het boscomité van de Rotary Club trekt het bos jaarlijks 180.000 bezoekers, maar er is maar één kleine parkeerplaats, op de hoek van Grant en Chalfont.

Dat betekent dat aangrenzende straten vaak vol staan ​​met auto’s.

Het nieuwe perceel zou net binnen het bos komen, in de buurt van Taylor en Shaftesbury, en zou bioswales bevatten – kanalen die regenwater kunnen verzamelen en concentreren.

Een kunstenaarsfoto van een voorgestelde parkeerplaats in de buurt van de boulevards Taylor en Shaftesbury. (Openbare stadsarchitectuur)

Verandering is echter een uitdaging, omdat sommigen zien dat het inbreuk maakt op de natuurlijke staat van het bos en het “als hun eigen privédomein” willen behouden, zei Dudar.

Maar er is altijd het risico dat het bos een andere bulldozer tegenkomt, zei hij.

“Er is niets in de stadsstatuten dat het bos beschermt,” zei Dudar. “Als een aantal raadsleden zou besluiten het te willen ontwikkelen, terwijl er veel protest zou zijn, zouden ze dat kunnen doen.”

De Canadian Parks and Wilderness Society is nu aan het lobbyen om het te laten certificeren als nationaal stadspark en permanent te beschermen.

“Het zou triest zijn om het te zien verdwijnen. Het zou net zijn alsof je overal in de stad rijdt – er zou niets zijn”, zei Dudar.

“Je zou het nooit weten.”