Andy Ruiz Jr zou een optie kunnen zijn om in te stappen om de dag te redden als Tyson Fury en Oleksandr Usyk het niet eens kunnen worden over een deal om te vechten.

Zoals het er nu uitziet, zijn Fury en Usyk al maanden in onderhandeling, maar de strijd blijft onbevestigd.

Fury vs Usyk zou voor de onbetwiste WBA, WBC, IBF en WBO zwaargewicht wereldtitels zijn, als het gehaald wordt

Aanvankelijk waren er pogingen om het gevecht in het Midden-Oosten te laten plaatsvinden, maar recente rapporten hebben gesuggereerd dat het waarschijnlijker zal plaatsvinden in het Wembley Stadium in Londen, met 29 april als waarschijnlijke datum.

De promotor van Usyk, Alex Krassyuk, heeft gezegd dat hij gelooft dat zijn vechter een 50/50 verdeling verdient, maar Fury’s vader, John, is het daar niet mee eens.

John vertelde iD Boxing: “Behandel Tyson als de grote kampioen die hij is. Stop met proberen de A-kant te zijn. Usyk is niet de gelijke van Tyson.

‘Ga in de pas en je krijgt het gevecht voor elkaar. Respecteer Tyson niet en je krijgt het gevecht niet, zo simpel is het.

“Tyson is de A-kant en Usyk is geen 50-50 waard, hij kon de O2 Arena niet uitverkopen. Dus sluit je aan en misschien krijg je het gevecht.

Ondertussen is de laatste update van Fury’s promotor, Frank Warren, dat het gevecht ‘100 procent’ zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van april en dat een locatie in de volgende week moet worden bepaald.

Fury’s broer gelooft dat fans hem zouden willen zien vechten tegen Ruiz Jr als hij het niet opneemt tegen Usyk

Als er geen deal kan worden gesloten tussen Fury en Usyk, is ‘The Gypsy King’ nog steeds van plan om op 29 april te vechten en in termen van een vervangende tegenstander heeft zijn broer, Shane Fury, een suggestie.

“Als het onbetwiste gevecht niet kan worden gehouden, moet Tyson nog steeds vechten”, vertelde Shane aan Behind The Gloves.

“Ik denk dat Andy Ruiz Jr. een goede tegenstander is, een goede naam heeft en in goede vorm verkeert. Fans zouden dat gevecht willen zien.

Ruiz Jr heeft momenteel geen bevestigde volgende gevechtsdatum, maar hij heeft officieel de opdracht gekregen van de WBC om een ​​laatste eliminator te hebben met Deontay Wilder.

Dat gezegd hebbende, heeft Wilder onlangs gesproken over een mogelijk crossover-gevecht met voormalig UFC-zwaargewichtkampioen, Francis Ngannou.

Hierdoor zou Ruiz Jr beschikbaar kunnen blijven als Fury later dit jaar een beroep op hem doet voor een gevecht.