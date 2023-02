LONDEN – De Britse bondskanselier Jeremy Hunt zal 31 miljard pond meer ruimte hebben dan hij dacht in zijn begroting – maar de belastingverlagingen waar zijn parlementsleden zo naar verlangen zijn nog ver weg, waarschuwen analisten.

Het Institute for Fiscal Studies, een toonaangevende economische denktank, zei dat de Britse economie “veerkrachtiger” is geweest dan de fiscale waakhond die het Office for Budget Responsibility in november voorspelde, met een “veel oppervlakkigere recessie” die nu wordt verwacht in 2023.

Maar er is nog steeds “enorme onzekerheid” rond de “duistere” vooruitzichten op middellange termijn – en de OBR-groeiprognoses voor toekomstige jaren zouden naar beneden kunnen worden bijgesteld, waarschuwde de IFS.

Hunt, die op 15 maart de eerste volledige begroting voor 17 maanden van het VK zal indienen, wordt geconfronteerd met intense telefoontjes van conservatieve parlementsleden om belastingverlagingen aan te kondigen om de groei te stimuleren – en de dalende opiniepeilingen van zijn partij – nadat hij op korte termijn minder heeft geleend dan verwacht.

De IFS zei dat lagere leningen grotendeels werden veroorzaakt door lager dan verwachte energiekosten, die op hun beurt de overheidssubsidies met £ 11 miljard verminderden.

Toch zei IFS-directeur Paul Johnson dat hij “zeer verrast” zou zijn als de belastingdruk in het VK – op een naoorlogs hoogtepunt – aanhoudend zou dalen “tijdens mijn leven”.

Johnson zei dat het zogenaamde “vredesdividend” misschien voorbij is, nu er druk is om tegelijkertijd defensie- en gezondheidsuitgaven te verhogen. Dit betekent dat Groot-Brittannië misschien een “zeer serieuze nationale discussie nodig heeft over de vraag of dat meer miserabele openbare diensten betekent dan we zouden willen, of hogere belastingen”, voegde hij eraan toe.

In een gesprek met POLITICO zeiden Johnson en een senior bedrijfsleider dat Hunt de huidige energieprijsgarantie van de regering – een limiet van £ 2.500 per jaar op de gemiddelde huishoudelijke rekeningen – met drie maanden zou kunnen verlengen, in plaats van deze op 1 april te verhogen tot £ 3.000.

Dit zou de energierekening van huishoudens tot juli gladstrijken, wanneer de analisten van Cornwall Insight voorspellen dat ze zullen dalen tot £ 2.112 per jaar naarmate de groothandelskosten dalen.

Johnson zei dat zo’n verlenging – die 2,7 miljard pond zou kosten – “relatief goedkoop en politiek populair” zou zijn, en dat het hem “niet zou verbazen” als het gebeurt.

De senior bedrijfsleider zei dat ze niet verbaasd zouden zijn over een verlenging, omdat het het consumentenvertrouwen zou behouden en de inflatie zou helpen verlagen.

Een ambtenaar van Financiën bagatelliseerde echter de verwachtingen van een verlenging. Ze wezen op de opmerkingen van Hunt op 10 februari dat hoewel de steun “onder de loep” zou worden gehouden, hij “verantwoordelijk moest zijn voor de overheidsfinanciën”.

De ambtenaar voegde eraan toe dat andere steun vanaf april begint – een minimumloonstijging van 9,7 procent, een stijging van 10,1 procent in uitkeringen en pensioenen en nieuwe betalingen voor de kosten van levensonderhoud.

De IFS zei dat de Schatkist “vrijwel zeker” meer geld zal moeten aanbieden om tal van geschillen over beloningen op te lossen. De lonen in de particuliere sector zullen in 2023/24 met 5,4 procent stijgen, meer dan de 3,5 procent die volgens de Schatkist betaalbaar is voor de publieke sector. Het dichten van dat gat zou nog eens £ 5 miljard kosten.

Het bevriezen van de brandstofaccijns – die zou leiden tot een tijdelijke verlaging van 5 pence per liter die vorig jaar werd aangekondigd – zou nog eens £ 6 miljard kosten.

Maar Johnson zei dat hoewel investeringsaftrek genereuzer zou kunnen worden gemaakt, hij “zeer verrast” zal zijn als de verhoging van de vennootschapsbelasting van april wordt geannuleerd.