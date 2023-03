Sinds de hoorzitting van de chirurg-generaal in 1926 hebben we een breed scala aan hulpmiddelen en instellingen uitgevonden om precies dit soort vragen te onderzoeken voordat een nieuw middel op de markt komt. We hebben opmerkelijk geavanceerde systemen ontwikkeld om de langetermijngevolgen van chemische verbindingen op zowel het milieu als de individuele gezondheid te modelleren en erop te anticiperen. We hebben analytische en statistische hulpmiddelen ontwikkeld, zoals gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken, die subtiele oorzakelijke verbanden tussen een potentiële verontreinigende stof of giftige chemische stof en nadelige gevolgen voor de gezondheid kunnen ontdekken. We hebben instellingen opgericht, zoals de Environmental Protection Agency, die proberen 21e-eeuwse Ethyls van de markt te houden. We hebben wetten zoals de Toxic Substances Control Act van 1976 die ervoor moeten zorgen dat nieuwe verbindingen worden getest en risicobeoordeling ondergaan voordat ze op de markt kunnen worden gebracht. Ondanks hun beperkingen moeten al deze dingen – de regelgevende instellingen, de instrumenten voor risicobeheer – worden opgevat als innovaties op zich, die zelden worden gevierd op de manier waarop consumentendoorbraken zoals ethyl of freon dat zijn. Er zijn geen advertentiecampagnes die ‘een beter leven door overleg en toezicht’ beloven, ook al is dat precies wat betere wetten en instellingen ons kunnen brengen.

Het verhaal van Freon biedt echter een meer verontrustende les. Wetenschappers hadden tegen het einde van de 19e eeuw opgemerkt dat er een raadselachtige afsnijding leek te zijn in het spectrum van straling die het aardoppervlak raakt, en al snel vermoedden ze dat ozongas op de een of andere manier verantwoordelijk was voor die “ontbrekende” straling. De Britse meteoroloog GMB Dobson voerde de eerste grootschalige metingen van de ozonlaag uit in 1926, slechts een paar jaar voordat Kettering en Midgley het probleem van stabiele koelmiddelen begonnen te onderzoeken. Het duurde tientallen jaren voordat Dobsons onderzoek uitgroeide tot een alomvattend begrip. (Dobson deed al zijn werk vanuit waarnemingen op grondniveau. Geen mens had zelfs maar de bovenste atmosfeer bezocht voordat de Zwitserse wetenschapper en ballonvaarder Auguste Piccard en zijn assistent in 1931 in een afgesloten gondel tot 16.000 voet opstegen.) Het volledige wetenschappelijke begrip van de ozonlaag laag zelf zou pas in de jaren zeventig ontstaan. Anders dan bij Ethyl, waar er een duidelijk ongunstig verband tussen lood en menselijke gezondheid op tafel lag, dacht niemand zelfs maar dat er een verband zou kunnen zijn tussen wat er gebeurde in de spoelen van je keukenkoelkast en wat er gebeurde op 30.000 voet boven het zuiden. Pool. CFK’s begonnen hun schade bijna onmiddellijk toe te brengen nadat Freon op de markt kwam, maar de wetenschap die in staat was de subtiele atmosferische kettingreacties achter die schade te begrijpen, lag nog 40 jaar in de toekomst.

Is het mogelijk dat we vandaag iets doen waarvan de onbedoelde gevolgen op de lange termijn niet zullen zijn begrijpelijk voor de wetenschap tot 2063? Dat er veel minder witte vlekken op de kaart van begrip zijn, staat buiten kijf. Maar de lege plekken die overblijven, trekken alle aandacht. We hebben al enkele gewaagde weddenschappen gesloten op de randen van ons begrip. Tijdens het bouwen van deeltjesversnellers zoals de Large Hadron Collider, debatteerden wetenschappers serieus over de mogelijkheid dat het activeren van de versneller de creatie van kleine zwarte gaten zou veroorzaken die de hele planeet in seconden zouden overspoelen. Het gebeurde niet en er was substantieel bewijs dat het niet zou gebeuren voordat ze de schakelaar omdraaiden. Maar nog steeds.

Zoals de scenarioplanners het uitdrukten, was de kwestie van de gezondheidsrisico’s van gelode benzine voor het grote publiek een bekend onbekend. We wisten dat er een legitieme vraag was die beantwoord moest worden, maar de grote industrie rolde het hele onderzoek bijna een halve eeuw lang gewoon door. Het gezondheidsrisico van Freon was een meer mercuriaal beest: een onbekend onbekend. Er was geen manier om de vraag te beantwoorden: zijn CFK’s slecht voor de gezondheid van de planeet? – in 1928, en geen echte aanwijzing dat het zelfs maar een vraag was die de moeite waard was om te stellen. Zijn we beter geworden in het voorstellen van die onvoorstelbare bedreigingen? Het lijkt mogelijk, misschien zelfs waarschijnlijk, dat we dat hebben, dankzij een los netwerk van ontwikkelingen: sciencefiction, scenarioplanning, milieubewegingen en sinds kort de zogenaamde longtermists, waaronder Toby Ord. Maar lege plekken op de kaart van begrip zijn lege plekken. Het is moeilijk om langs hen heen te kijken.

Dit is waar de vraag naar de tijdshorizon essentieel wordt. De langetermijndeskundigen krijgen veel verdriet omdat ze zich concentreren op verre sci-fi-toekomsten – en ons huidige lijden negeren – maar vanuit een bepaalde invalshoek kun je het Midgley-verhaal interpreteren als een weerlegging van die critici. Het was een vreselijk idee om onze binnensteden meer dan een halve eeuw lang te verzadigen met giftige niveaus van lood in de omgeving, en als we in 1923 hadden nagedacht over die decennialange tijdshorizon, hadden we misschien een andere keuze kunnen maken – misschien omarmen ethanol in plaats van ethyl. En de resultaten van dat langetermijndenken zouden een duidelijke progressieve tendens hebben gehad. De positieve impact op gemarginaliseerde gemeenschappen met lage inkomens zou veel groter zijn geweest dan de impact op welvarende ondernemers die hun gazons in de buitenwijken onderhouden. Als je een hedendaagse milieuactivist een tijdmachine zou geven en hem één kans op de 20e eeuw zou geven, dan is het moeilijk om een ​​ingrijpendere interventie voor te stellen dan het sluiten van het laboratorium van Thomas Midgley in 1920.

Maar het Freon-verhaal suggereert een ander argument. Het had geen zin om onze tijdshorizon uit te breiden bij het evalueren van de potentiële impact van CFK’s, omdat we simpelweg niet over de conceptuele hulpmiddelen beschikten om die berekeningen uit te voeren. Gezien de versnelling van de technologie sinds Midgley’s tijd, is het een verspilling van middelen om te proberen je voor te stellen waar we over 50 jaar zullen zijn, laat staan ​​over 100. De toekomst is gewoon te onvoorspelbaar, of het gaat om variabelen die nog niet zichtbaar zijn voor ons. U kunt de beste bedoelingen hebben, uw langetermijnscenario’s uitvoeren en proberen u alle onbedoelde secundaire effecten voor te stellen. Maar op een bepaald niveau heb je jezelf gedoemd om geesten te achtervolgen.

De versnelling van technologie werpt nog een onheilspellende schaduw op Midgley’s nalatenschap. Er is veel aandacht besteed aan zijn status als ‘eenmansmilieuramp’, zoals The New Scientist hem noemde. Maar in werkelijkheid hadden zijn ideeën een enorm ondersteuningssysteem nodig – industriële bedrijven, het Amerikaanse leger – om ze te versterken tot wereldveranderende krachten. Kettering en Midgley opereerden in een wereld die werd beheerst door lineaire processen. Je moest veel werk verzetten om je innovatie op grote schaal te produceren, als je het geluk had iets uit te vinden dat de moeite waard was om op te schalen. Maar een groot deel van de industriële wetenschap die nu de grenzen van die lege plekken aftast — synthetische biologie, nanotechnologie, genbewerking — omvat een ander soort technologie: dingen die kopieën van zichzelf maken. Tegenwoordig is de allernieuwste wetenschap van het bestrijden van malaria geen spuitbussen; het is ‘gene drive’-technologie die CRISPR gebruikt om de genetica van muggen te veranderen, waardoor door mensen gemanipuleerde gensequenties zich door de populatie kunnen verspreiden – waardoor het vermogen van de insecten om malaria te verspreiden wordt verminderd of ze met uitsterven worden bedreigd. De gigantische industriële fabrieken van Midgley’s tijd maken plaats voor nanofabrieken en biotech-laboratoria waar de nieuwe doorbraken niet zozeer worden vervaardigd als wel worden gekweekt. Een recent essay in The Bulletin of the Atomic Scientists schatte dat er nu waarschijnlijk meer dan 100 mensen zijn met de vaardigheden en technologie om in hun eentje een organisme als het pokkenvirus, Variola major, misschien wel de grootste moordenaar in de menselijke geschiedenis, te reconstrueren.