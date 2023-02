Na halverwege de week indruk te hebben gemaakt tegen Barcelona, ​​lijkt Manchester United dichter bij de top twee van de Premier League te kruipen wanneer ze Leicester City op Old Trafford ontvangen.

Man United komt vol vertrouwen aan deze wedstrijd na een 2-0 overwinning uit bij Leeds en een 2-2 gelijkspel tegen Barcelona in de Europa League.

Evenzo zullen The Foxes hun kansen om drie punten te pakken hebben na hun laatste twee competitieduels te hebben gewonnen; Aston Villa verslaan met 4-2 en Tottenham verslaan met 4-1.

Getty Het is Rashford v Maddison op Old Trafford, maar wie zal hun team helpen bloeien?

Gezien de twijfelachtige start van Man United aan het begin van het seizoen, is het Erik ten Hag-tijdperk nu echt begonnen en zijn ploeg is ongeslagen in hun laatste zeven wedstrijden.

De Rode Duivels strijden dit seizoen nog steeds op vier fronten en zouden hun zes jaar wachten op zilverwerk kunnen beëindigen als ze het over twee weken opnemen tegen Newcastle in de Carabao Cup-finale.

Ondanks dat ze aan deze wedstrijd begonnen met opeenvolgende overwinningen achter de rug, was Leicester puntloos in hun vorige vijf Premier League-wedstrijden, waardoor ze 13e op de ranglijst bleven.

Getty Man United kwam in deze wedstrijd nadat hij Leeds met 2-0 had verslagen

Brendan Rodgers heeft nog veel werk te doen als hij dit seizoen een top tien-finish wil veiligstellen, en zijn maestro op het middenveld zou de man kunnen zijn om dat voor hem te realiseren.

James Maddison was betrokken bij 21 goals in zijn laatste 19 Premier League-starts, scoorde 13 en assisteerde acht.

Maddison worstelde in het verleden echter tegen Man United. Hij stond tegenover de Rode Duivels zonder vaker te scoren dan enige andere tegenstander in de competitie (acht wedstrijden).

Leicester moet op zijn hoede zijn voor een in vorm zijnde Marcus Rashford die de afgelopen weken hoog in het vaandel heeft gestaan ​​bij Man United.

Getty Leicester versloeg Tottenham afgelopen weekend met 4-1

De Engelse man scoorde in elk van zijn laatste zes Premier League-thuiswedstrijden; slechts twee Manchester United-spelers hebben gescoord in meer opeenvolgende optredens op Old Trafford in de competitie: Wayne Rooney en Cristiano Ronaldo.

Kan Man United dichter bij tafelleiders Arsenal & Man City komen?

talkSPORT EDGE neemt een kijkje…

Manchester United won de omgekeerde wedstrijd met 1-0 van Leicester en eindigde een serie van vier Premier League-wedstrijden zonder overwinning tegen de Foxes (D2 L2)

Leicester heeft een nederlaag vermeden in hun laatste twee Premier League-uitwedstrijden tegen Man Utd (W1 D1) – ze hadden voor het laatst een langere competitie zonder nederlaag op Old Trafford tussen augustus 1972 en april 1977 (W1 D3)

Manchester United scoorde minstens één keer in elk van hun laatste 27 Premier League-wedstrijden tegen Leicester – alleen Manchester City (28 tegen Newcastle) scoorde langer tegen een tegenstander in de competitie

Na het verliezen van hun laatste twee wedstrijden van 2021-22 en de eerste twee wedstrijden van dit seizoen, heeft Manchester United nu slechts drie van hun laatste 21 Premier League-wedstrijden (W14 D4) verloren. Inderdaad, sinds (en inclusief) hun eerste overwinning van het seizoen tegen Liverpool op 22 augustus, heeft Manchester United meer Premier League-punten verdiend dan welke andere ploeg dan ook (46)

Getty Leicester heeft een nederlaag voorkomen in hun laatste twee Premier League-uitwedstrijden tegen Man Utd

Leicester heeft de laatste twee Premier League-wedstrijden gewonnen, ondanks beide keren als eerste te hebben toegegeven door Aston Villa met 4-2 en Tottenham met 4-1 te verslaan. Er zijn vier eerdere keren geweest dat een ploeg drie Premier League-wedstrijden op rij won ondanks elke keer als eerste tegen te gaan: Leeds in november 1997, Manchester United in januari 2003, Arsenal in maart 2012 (4) en Liverpool in mei 2022

Leicester wil voor het eerst sinds januari 2021 drie opeenvolgende Premier League-wedstrijden winnen, terwijl ze in deze laatste twee overwinningen (8) meer doelpunten hebben gescoord dan in hun voorgaande acht competitiewedstrijden samen (7).

Manchester United heeft dit seizoen maar liefst acht Premier League-doelpunten gescoord via wisselspelers, terwijl geen enkele ploeg meer doelpunten tegen wissels incasseerde dan Leicester City (7)

Kelechi Iheanacho was betrokken bij vijf goals in zijn laatste twee Premier League-wedstrijden voor Leicester (2 goals, 3 assists), net zoveel als in zijn vorige 27 optredens (3 goals, 2 assists)