Het ministerie van Onderwijs heeft vrijdag een uitsplitsing vrijgegeven van aanvragen voor kwijtschelding van federale studieleningen per congresdistrict, wat een nieuw venster biedt op de demografie van leners die hulp zoeken in zowel Republikeinse als democratisch vertegenwoordigde districten.

De nieuwe gegevens worden vrijgegeven omdat het lot van het schuldverlichtingsplan van president Joe Biden in het ongewisse blijft, en het Amerikaanse Hooggerechtshof zal later deze maand binnenkort zaken behandelen die de wettigheid ervan betwisten. Het initiatief zou tot $ 20.000 aan individuele kwijtschelding van schulden bieden aan miljoenen leners met lage en middeninkomens, maar aanhoudende juridische uitdagingen hebben ertoe geleid dat niemand verlichting heeft gekregen – inclusief miljoenen leners van wie de aanvraag al is goedgekeurd.

Het Witte Huis zegt dat het plan van vitaal belang is om gerichte schuldverlichting te bieden aan bepaalde leners van federale studentenleningen die getroffen zijn door de Covid-19-pandemie. Maar veel Republikeinen zeggen dat de verlichting de inflatie zal verergeren en vinden dat het oneerlijk is tegenover personen die geen studieleningen hebben afgesloten of deze al hebben afbetaald. Ze hebben ook kritiek geuit op de juridische rechtvaardiging van de regering om de vrijstelling via de uitvoerende macht af te geven.

Het ministerie van Onderwijs ontving ongeveer 26 miljoen aanvragen voor schuldverlichting tegen de tijd dat een rechter van de federale districtsrechtbank het programma in november blokkeerde. Meer dan 16 miljoen van de aanvragen van die leners werden volledig goedgekeurd en volgens de administratie zouden meer dan 40 miljoen leners in aanmerking komen voor het programma.

“In het hele land, in elk congresdistrict, is er een sterk verlangen naar het eenmalige schuldverlichtingsprogramma van de Biden-Harris-regering”, zei een ambtenaar van het ministerie van Onderwijs over de nieuwe gegevens. “In elk congresdistrict heeft minstens de helft van de in aanmerking komende leners een aanvraag ingediend of werd geacht automatisch in aanmerking te komen voor schuldverlichting, en dat was pas in de maand dat de aanvraag beschikbaar was voordat het programma werd geblokkeerd vanwege rechtszaken.”

In elk congresdistrict, zei de ambtenaar, kreeg ten minste 30% van de in aanmerking komende leners toestemming om hun schuld kwijt te schelden voordat het programma werd geblokkeerd. Ongeveer 81% van alle hulpaanvragen kwam uit de onderste 80% van de congresdistricten, uitgesplitst naar gemiddeld inkomen, voegde de ambtenaar eraan toe.

Een nieuwe Politico-analyse van aanvullende postcodegegevens van de afdeling, verkregen via een verzoek om openbare registers, toont ook aan dat leners die in gebieden met lagere inkomens wonen, tegen een hoger tarief om hulp vroegen dan degenen die in rijkere buurten wonen, en de meeste aanvragen kwamen uit plaatsen waar het inkomen per hoofd van de bevolking minder dan $ 35.000 is. Niet-blanke meerderheidspostcodes waren goed voor meer vergevingsaanvragen per hoofd van de bevolking dan meerderheidswitte postcodes.

De gegevens van vrijdag bouwen voort op eerdere cijfers die zijn vrijgegeven door het ministerie van Onderwijs, waaruit een uitsplitsing per staat bleek van aanvragen voor kwijtschelding van studieleningen, die werden gepubliceerd kort nadat onafhankelijke auditors de geschatte kosten van het programma in twijfel trokken.

De laatste release valt samen met het Hooggerechtshof dat van plan is om later deze maand twee zaken te behandelen die betrekking hebben op Biden’s programma voor het kwijtschelden van studieleningen, waaronder een uit verschillende door de Republikeinen geleide staten.

Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas en South Carolina zeggen dat het ministerie van Onderwijs niet de wettelijke bevoegdheid had om een ​​dergelijke annulering uit te vaardigen. Ze beweren dat het de scheiding der machten schendt en dat Biden de pandemie als voorwendsel gebruikt om zijn ware doel te maskeren: het nakomen van een campagnebelofte om de schulden van studentenleningen weg te werken.

Ze brachten verschillende theorieën naar voren waarvan ze zeggen dat ze hen in staat stellen voor de rechtbank te komen om een ​​programma aan te vechten waarvan ze beweren dat het op onwettige wijze een beroep doet op Covid “om macht te laten gelden die verder gaat dan wat het Congres ooit had kunnen bedenken.”

Een andere zaak die deze maand door het hooggerechtshof werd behandeld, werd aangespannen door twee individuele leners – Myra Brown en Alexander Taylor – die niet in aanmerking komen voor volledige kwijtschelding van schulden en die zeggen dat hen de kans is ontzegd om commentaar te leveren op het besluit van onderwijssecretaris Miguel Cardona om gerichte schuldverlichting voor studentenleningen voor sommigen.

Eerder deze maand dienden 126 Huisrepublikeinen – onder leiding van Education and the Workforce Committee-voorzitter Virginia Foxx van North Carolina en South Carolina Rep. Jeff Duncan – een amicusbrief in waarin ze zich verzetten tegen de poging tot schuldkwijtschelding.

Volgens de gegevens van het Witte Huis, in het district Foxx, ongeveer 61% van de leners, zo’n 46.300 mensen, toegepast of kwamen automatisch in aanmerking voor hulp. In het district van Duncan heeft ongeveer 59% van de leners, 51.400 mensen, een aanvraag ingediend of kwam automatisch in aanmerking voor vrijstelling.

Een aantal leden in het Republikeinse leiderschap, waaronder Majority Leader Steve Scalise, Majority Whip Tom Emmer, Conference Chair Elise Stefanik en Policy Committee Chair Gary Palmer ondertekenden ook de opdracht.

Huisvoorzitter Kevin McCarthy heeft de opdracht niet ondertekend, maar hij is dat wel geweest kritisch van het plan van de president.

McCarthy’s thuisstaat Californië, de dichtstbevolkte staat van het land, heeft 2,3 miljoen mensen die hulp hebben aangevraagd of automatisch in aanmerking kwamen – het meeste van alle staten. Ongeveer 60% van de leners in het district van de spreker heeft vrijstelling aangevraagd of kwam automatisch in aanmerking, met 31.600 leners die al volledig zijn goedgekeurd voor verlichting van de 49.800 die een aanvraag hebben ingediend of automatisch in aanmerking kwamen.

Vertegenwoordigers van Foxx, Duncan, Scalise, Emmer, Stefanik, Palmer en McCarthy hebben niet gereageerd op het verzoek van CNN om commentaar op de nieuwe gegevens.