Kioto. „Super Mario“, „Donkey Kong“, „The Legend of Zelda“ – dit zijn de namen van miljoenen videogamefans in Duitsland en de wereld om hen heen. Alle generaties zijn met helden uit het huishouden van Japanse videogames geweest die Nintendo gebruikten. Er zijn culturele figuren, ja, legendes – en een stukje cultuurgeschiedenis. Als je in alles geïnteresseerd bent en van Nintendo houdt, kun je genieten van wereldwijde videogamegiganten, fans kunnen er vanaf 2 oktober van genieten en het Nintendo Museum bewonderen na de Japanse alter van Kaiserstadt Kyoto. De Nostalgische Reis door de Bedrijfsgeschiedenis is een uniek productontwikkelings- en interactief speelparadijs. De Deutsche Presse-Agentur durfde zich luid uit te spreken.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

De reis tijdens de 135-jarige bedrijfsgeschiedenis – vanaf het begin van het jaar 19. Jaren later – begint per Rolltreppe im 1. Stock. In de toekomst zullen er ook meer afmetingen van de consoles van de verschillende Nintendo-tijdperken op het deck hangen. Van Family Computer of Famicom uit 1983 (in andere gebouwen op de markt gebracht als Nintendo Entertainment System) met de Game Boy voor de huidige Nintendo Switch.

Leben en wir De relatie voor gezondheid, welzijn en het hele gezin – u kunt genieten van Donnerstag.

Reise in de Vergaanheit

Beide besucher waren sogleich herinneringen aan hun eigen ervaringen. De mens heeft een plek om te kopen, we hebben drie generaties van een gezin met vreugde en zijn eigen videogame-ervaring en kunnen genieten van de ervaring van Nintendo’s legendarische videogame-maker Shigeru Miyamoto. De Japanners, de inheemse Manga Zeichners, werden ontwikkeld met de hulp van “Super Mario”, “Donkey Kong”, “The Legend of Zelda” of “Pikmin” en waren een van de grootste videogameontwerpers aller tijden.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

“Je persoon kan hier in zijn eigen huis wonen en genieten van zijn eigen herinneringen”, beschrijft Miyamoto tijdens gesprekken met lokale journalisten. Presentiert waren die enkele consoles samen met hun eigen accessoires en hun opslagapparaten in de originele verpakking. Terwijl u speelt, kunt u naar uw monitoren kijken en naar uw toespraken luisteren. “Het is nog een kwestie van tijd voordat ik al deze cijfers binnen twintig jaar kan verwijderen”, aldus Miyamoto. Daarom zullen de fans beïnvloed worden door de graphics van de Nintendo-consoles.

Van Spielkarten tot Videopiele-Konsolen

De uitgebreide ontwikkeling van de Hanafuda-Game Cards, waarbij de videogamegeschiedenis van Nintendo begon in 1889, over Brettspiele en ander speelgoed uit de jaren vijftig tot zeventig van de Video Games-Konsolen. De hoektanden hebben de bestanden daarin opgeslagen, Nintendo’s producten kunnen worden weergegeven. “Als ik mezelf ken in het perspectief van bezoekers en bezoekers, zou ik graag een beetje achter de schermen willen kijken, maar het zou gemakkelijker zijn om ze te hebben”, zegt Miyamoto. We hebben tenslotte enkele prototypes gemaakt van de verschillende ontwerpen van de Wii Balance Boards.

Maar het was echt een Nintendo Museum, als iemand durfde te spelen. Tijdens het bezoek tijdens de ervaring werden we blootgesteld aan de ervaring van het spelen met de bezoekers, die genoten van de ervaring van de Nintendo World en genoten van nieuwe ervaringen. Met een moderne benadering van Game & Watch communiceren de eerste gameconsoles in het gameformaat, die Nintendo in de jaren tachtig terugbracht, met de gebruikers met een van de spelers die games spelen met hun schatten. Er zijn twee spellen: “Ball”, dat is het eerste Game & Watch-spel, vooral “Manhole”.

Met Zapper en Super Scope van Marios Widersacher

Als een nieuwe digitale kunstversie van de traditionele kaartspellen Hanafuda zou na dergelijke motivaties met slimmere ideeën kunnen worden bekeken, wat nuttig zou zijn in de Boden. Een knaller is Zapper & Scope, een op licht gebaseerd schietspel, dat in de jaren 70 van Nintendo zo’n leuke ervaring was in bowlinghallen. Met een mes kan een mes gebruikt worden met een Zapper en een Super Scope met Mario’s Widersacher bal en met andere messen. Zo kun je een nostalgische ervaring beleven met je Nintendo Classics, inclusief je bezoekers en bezoekers – met een korte beschrijving – je kunt ook genieten van je favoriete spellen met 80 NES-, Super NES- of Nintendo 64-spellen, waaronder „Mario Kart“, „Donkey Kong ‚ en ‚De legende van Zelda‘.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Aber aufgepasst: Uw Eintrittskarte is met uw digitale Münzen geladen. Sterf zonder schnell-verspilling. Een Möglichkeit, in het Museum Münzen, is niets waard. We willen graag meer spel hebben, maar ook voor een nieuwe Eintrittskarte en andere tags. Dit is de actuele informatie op de officiële website van de Musea. Pro Tag sollen nicht meer als 1500 tot 2000 Besucher hineingelassen waren, heißt es.

Miyamoto: We zijn sinds een Unterhaltungsunternehmen

Er zijn maar weinig Gehminuten von der Bahnstation Ogura in der Stadt Uji entfernt gevestigd Museumgebäude ist Teil der Geschichte von Nintendo. Sinds 1889 is de reparateur van de spelkaarten ontwikkeld sinds 1969, sinds de productie van de spellen en vanaf 2016 is het product zelf bewaard gebleven en is het museum nu compleet. De geschiedenis van de museumcollectie is erg vermakelijk met 8-bit-motieven zoals ‚Super Mario‘-spellen.

Met het Museum Wolle Man zum Ausdruck Bringen „staan ​​we in de eerste lijn en sindsdien unterhaltungsunternehmen“, zei Miyamoto. En nu zijn we een restaurateur van videogames. Je leven zal eeuwig duren bij Nintendo, tussen de 100 en 200. “Je leven zal eeuwig duren, het was Nintendo”, zei Miyamoto. Er waren daar geen verdere vertragingen. “Na twintig jaar bij ons te zijn geweest, zal ik dat nooit meer kunnen doen”, legt hij lachend een verdere motivatie voor het Museum uit.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

De museuminhoud zal blijven evolueren. Het totale werk, de wijzigingen en correcties zijn „genau dasselbe die bei Videospielen“, er zijn enkele aspecten van het werk bij betrokken. Selbst wenige Tage vor der Eröffnung habe man nor Änderungen vorgenommen. “Als je een nieuwe Nintendo-speler wordt en hardware ontwikkelt, bezoek je het museum met je nieuwe entwicklung”, zegt Miyamoto. De jetzigen Exponate in der Ausstellung würden entsprechend ergänzt. Aber nur dort. Meer Museen sindsdien niet meer geplant.

RND/dpa