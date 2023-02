Pixar is bezig met het maken van ongelooflijke films sinds de eerste Toy Story in 1995, waardoor we geanimeerde verhalen vertellen die op onverwachte, nederige en mooie manieren de menselijke ervaring aanboren.

De filmmakers hebben onze strijd met tragedie, verlies en verdriet (inclusief zelfs vragen over de zin van het leven) onderzocht, evenals onze ervaringen met liefde, familie en vriendschap.

Sinds de eerste film van Pixar Animation Studios hebben de makers zich op verschillende manieren verdiept in emotionele thema’s, waardoor het rangschikken van hun hele filmcatalogus geen gemakkelijke taak is. Elk van de 26 speelfilms van Pixar, van elke op zichzelf staande film tot alle vervolgfilms van Pixar, heeft iets dat ervoor zorgt dat we terug blijven komen.

De beste Pixar-films voor volwassenen en kinderen raken verschillende mensen op verschillende manieren, dus het is onvermijdelijk dat deze lijst wat veren zal verstoren. Maar het is een bewijs van hoeveel deze animatiefilms voor het publiek betekenen. Bij het bepalen van de ranglijst hebben we vijf belangrijke kenmerken van elke film onderzocht: verhaallijn, karakters, diepgang, culturele impact en herbekijkbaarheid. Dit hielp bij de moeilijke taak om uit te zoeken welke van deze echt geweldige Pixar-films bovenaan de lijst zouden moeten staan.

Hier is onze ranglijst van de beste Pixar-films in volgorde van minst publieksvriendelijk tot meest geliefd.

Screenshot door Abrar Al-Heeti/CNET Eén Cars-film zou echt genoeg zijn geweest, maar dit was toen Pixar (helaas) diep in de vervolgfase zat. Het is geen geheim dat deze film geen hit was bij het publiek of de critici, aangezien het tot nu toe de enige Pixar-film is die een “rotte” score kreeg op Rotten Tomatoes. Cars 2 is een van die sequels die geen sterk op zichzelf staand script heeft en in plaats daarvan sterk leunt op het succes van zijn voorganger. Het heeft ook de neiging zich meer te concentreren op actiescènes dan op oprechte momenten, waardoor kijkers de verwondering en diepgang missen die de andere films van Pixar hebben bepaald.

Disney/Pixar The Good Dinosaur, vooral bekend om zijn geweldige animatie, is een ongelooflijk oprechte film die iedereen die zich ooit een outcast heeft gevoeld, zal laten meevoelen met hoofdpersonage Arlo, het zwarte schaap van de familie. Het is een solide film, maar omdat de andere films van Pixar de lat hoger hebben gelegd Echt hoog in termen van creativiteit en verhalen vertellen, plaatsen we deze op nummer 24, omdat sommige scènes wat langzamer en overbodig zijn. (Wat is dit? Alweer een aanval van een dier?)

Pixar Op de een of andere manier liet Pixar zich niet afschrikken door de lauwe ontvangst die Cars 2 ontving. Gelukkig bevat de derde aflevering in de Cars-franchise een leuker verhaal (en meer solide grappen), terwijl we zien hoe Lighting McQueen worstelt om relevant te blijven in de snel veranderende racewereld. Het komt nog steeds niet helemaal overeen met het andere aanbod van Pixar (het is hoe dan ook moeilijk met sequels), maar het is een redelijk goede film, alles bij elkaar genomen.

Pixar Kijken naar dit vervolg op Finding Nemo voelde als een deja vu. (Een verdwaalde vis op zoek naar zijn ouders? Dat klinkt akelig bekend…) De film leende iets te veel van de winnende verhaallijn van zijn voorganger, en zonder dezelfde emotionele diepgang. Toch is het een leuke reis naar wat Dory, een blauwzweepvis met geheugenverlies, heeft gemaakt tot wie ze is.

Disney/Pixar Lightyear is zonder twijfel de meest visueel verbluffende Pixar-film tot nu toe. Epische animaties van de uitgestrektheid en schoonheid van de ruimte zorgen voor een verleidelijke sci-fi-film die Pixar meeneemt in een richting die nooit eerder is geweest. Toegegeven, ik ben geen grote fan van spin-offs, en het is moeilijk voor te stellen dat dit niet alleen een kans was voor Disney/Pixar om de hype rond de Toy Story-franchise te melken. Maar het was desalniettemin leuk om te zien hoe de studio zich op nieuw terrein begaf en de grenzen van animatie verlegde. Als we een nieuwe thematische richting inslaan, krijgen we ook minder van de tedere momenten die kenmerkend zijn voor andere Pixar-films zoals Inside Out, Up of zelfs Toy Story. Maar dat is niet noodzakelijk een slechte zaak, als je de voorkeur geeft aan een meer actiegerichte verhaallijn.

Pixar-animatiestudio’s Antropomorfisme is de magische kracht van Pixar, die het goed uitvoert in Cars. Er wordt een beetje gelachen tijdens lessen over de gevaren van oppervlakkigheid, evenals een onderliggend commentaar op onze obsessie met de cultuur van beroemdheden. Het is een van die films die een jonger publiek meer lijkt aan te spreken, met zijn flitsende scènes en dunnere verhaallijn, maar het is nog steeds de beste keuze uit de Cars-franchise.

Pixar Hoewel het een leuk coming-of-age-verhaal is over een zeemonster dat ernaar verlangt om op het land te leven, biedt Luca niet hetzelfde niveau van verhaallijncreativiteit of emotionele diepgang als veel van Pixar’s andere films (dat wil zeggen, ik scheurde niet tijdens het kijken naar deze, wat altijd jammer is). Maar het is nog steeds een levendige film boordevol avontuur en spanning en prachtige animaties van de Italiaanse badplaats waar het zich afspeelt.

Screenshot door Abrar Al-Heeti/CNET Deze prequel heeft een leuke, goed gestructureerde verhaallijn waardoor het als een fatsoenlijke stand-alone kan werken. Het doet goed werk om zich niet geforceerd aan te voelen, en we krijgen een intrigerend kijkje in het achtergrondverhaal van de geliefde monsters Sulley en Mike Wazowski, terwijl we ook kennis maken met gedenkwaardige nieuwe personages zoals Terri & Terry Perry en Scott “Squishy” Squibbles.

Pixar-animatiestudio’s Een creatief kijkje in wat er gaande is in de wereld van insecten, A Bug’s Life vindt kracht in zijn humor en originaliteit. Het is een waar avontuur en een vroeg bewijs van de opmerkelijke verhalen van Pixar.

Pixar Het langverwachte vervolg zit boordevol dezelfde actie en sympathieke personages die van het eerste deel zo’n hit maakten, hoewel het niet helemaal vergelijkbaar is met het origineel. De plot kan soms voorspelbaar aanvoelen terwijl de superheldenfamilie het opneemt tegen een slechterik, hoewel er genoeg luchtige en gezonde momenten zijn om deze follow-up te laten opvallen.

Pixar Dit voelde als het vervolg dat niet hoefde te gebeuren, vooral nadat Toy Story 3 zo sterk (en hartverscheurend) eindigde. Er zijn nog steeds enkele leuke sequenties, maar deze vierde aflevering mist de solide komedie en het aangrijpende plot dat de eerste drie Toy Story-films deed resoneren. Desalniettemin maken we kennis met sympathieke nieuwe personages zoals Forky, die voor een flinke dosis gelach zorgt.

Disney/Pixar Wall-E is een beklijvende weergave van hoe onze wereld eruit zou kunnen zien als we het milieu blijven negeren en verder worden opgeslokt door technologie. Ondanks de minimale monoloog vertelt de film een ​​boeiend verhaal over de gevolgen van ons handelen en ons aangeboren verlangen naar verbinding.

Walt Disney-foto’s Er zijn tal van verhalen over een eigenzinnig kind dat ernaar verlangt zijn eigen weg te banen, maar Brave brengt dat vaak herhaalde verhaal naar een hoger niveau met een krachtige vrouwelijke hoofdrol, hilarische personages en sprankelende magie. Het is een ontroerend eerbetoon aan moeder-dochterrelaties en een aangrijpend avontuur.

Pixar Een ontroerend eerbetoon aan broers en zussen, dit is een van die films die je overrompelt en je naar een doos tissues laat grijpen. Onward dient als een actueel commentaar op hoe moderne gemakken en technologie de wereld lijken te hebben ontdaan van betovering en verwondering, maar er zijn manieren om opnieuw verbinding te maken met het verleden terwijl we het heden en de mensen om ons heen koesteren.

Walt Disney-foto’s Hier is een film die ik graag had horen pitchen. Dit verhaal, over een rat die ervan droomt chef-kok te worden en de hulp inroept van een vuilnisman om dat te verwezenlijken, brengt de schoonheid van Parijs en zijn foodscene tot leven. Het speelt goed in op de ironie van een rat die ernaar verlangt om in de keuken te zijn – een plek die hij het minst gewild heeft – en brengt een ontroerende boodschap over: “Niet iedereen kan een groot artiest worden, maar een groot artiest kan overal vandaan komen.”

Pixar Coco, een van de levendigste films van Pixar, behandelt thema’s die resoneren met een breed publiek: familie, cultuur en het najagen van een droom tegen alle verwachtingen in. De animatie is adembenemend, met levendige afbeeldingen van de vieringen die gepaard gaan met Dia de los Muertos (Dag van de Doden) in Mexico. Het bevat ook een epische plotwending die het verhaal des te intrigerender maakt.

Pixar Pixar heeft zijn vermogen om de diepste vragen en worstelingen van het leven aan te boren echt gedefinieerd, en Soul is een goed voorbeeld. De film wekt een gevoel van verwondering op door het dromerige concept van het hiernamaals, waarbij de zwaarte van de dood subtiel wordt afgedekt en de schoonheid van het leven en onze blijvende impact wordt geïllustreerd. Het is een van de weinige films op deze lijst die je zal laten nadenken over het doel van je leven, wat een veel diepere afhaalmogelijkheid is dan je krijgt van de meeste animatiefilms.

Pixar Een film over een sympathieke familie van superhelden? Leuker dan dat wordt het niet. The Incredibles biedt een perfecte balans tussen lach en avontuur, evenals enkele van Pixar’s meest memorabele personages (Edna Mode is ronduit legendarisch). Er is net genoeg actie om het sterke plot dat deze film tot een filmisch meesterwerk maakt niet te overheersen.

Pixar-animatiestudio’s Een gemeenschappelijke kinderangst voor monsters omzetten in een verrassend ontroerende film is niets minder dan een geniaal verhaal. Monsters, Inc., over een angstaanjagende fabriek die wordt aangedreven door het geschreeuw van menselijke kinderen, volgt de onwaarschijnlijke band die is gevormd tussen twee monsters en een klein meisje genaamd Boo, en vormt het toneel voor alweer een intrigerend en hartverwarmend verhaal.

Disney/Pixar Ik kan me niet herinneren dat ik zoveel heb gelachen tijdens een Pixar-film als bij het kijken naar Turning Red. De film volgt het verhaal van Meilin Lee, een 13-jarig meisje dat plotseling in een rode reuzenpanda verandert als ze gestrest of opgewonden is (een metafoor voor vreemde lichamelijke veranderingen tijdens de puberteit). Omdat deze film zich afspeelt in 2002, boort hij nostalgie aan via details als Meilin’s Tamagotchi en 4*Town, de heetste boyband. Het is ook ongelooflijk gezond en benadrukt het belang van cultuur, familie en sterke vrouwelijke rolmodellen. Het verhaal was aangrijpend, de grappen waren grappig en de afhaalrestaurants waren ontroerend. Wat wil je nog meer?

Pixar-animatiestudio’s Dit tweede deel in de Toy Story-franchise behoudt het wonder en de komedie die het origineel deed opvallen. Het bouwt ook effectief voort op het plot en vermijdt de valkuilen van veel sequels die eenvoudigweg de gebeurtenissen en thema’s van hun voorgangers uitbraken.

DisneyPlus Deze film biedt een evenwicht tussen zinvolle lessen over de complexiteit van kind-ouderrelaties met leuke, levendige personages en gedenkwaardige kreten (“Blijf gewoon zwemmen…”). De vele plotwendingen zorgen ervoor dat kijkers geïnteresseerd blijven in de reis van Nemo en papa Marlin door een betoverend geanimeerde onderwaterwereld.

Disney De fantasie van Pixar komt op gang in Inside Out, een van de diepste, meest tot nadenken stemmende films die er zijn. De film karakteriseert op aangrijpende wijze een reeks menselijke emoties en illustreert de impact en het belang van elk ervan, zowel de goede als de ‘slechte’. Dit is een van die zeldzame films die net zo amusant en stimulerend is voor een jonger publiek als voor oudere kijkers, en die je laat nadenken over de betekenis ervan lang nadat de aftiteling is gerold.

Pixar Hoewel sequels vaak verbleken in vergelijking met de originele film, vormt Toy Story 3 een zeer sterke uitzondering. De film verkent de bitterzoete realiteit van verandering en opgroeien, terwijl we de onbreekbare banden aanboren die we hebben met de mensen, plaatsen en momenten die ons gevormd hebben toen we opgroeiden. Houd hiervoor een doos tissues bij de hand.

Disney Niets is te vergelijken met die hartverscheurende montage bij de opening van de film (als je het weet, weet je het). Door de hele film heen speelt Up in op gevoelens van liefde, verlies en afsluiting, waardoor een ontroerend verhaal ontstaat over de kracht van je openstellen, loslaten en je emoties de vrije loop laten. Naast enkele tranentrekkende scènes, biedt Up ook behoorlijk wat gelach door Russell, een juichende, nieuwsgierige jongen, te koppelen aan Carl Fredricksen, een chagrijnige oude man – wat ook leidt tot een aantal verrassend tedere momenten.

Met een cast van gedenkwaardige personages, een ontroerende verhaallijn, sterke punchlines en animatie die opmerkelijk goed verouderd is, is Toy Story zo tijdloos als maar kan. De film, over speelgoed dat tot leven komt wanneer mensen niet kijken, maakt op overtuigende wijze gebruik van de verwondering en verbeeldingskracht van kinderen. Als Pixar’s eerste lange speelfilm en de eerste volledig computergeanimeerde film, heeft Toy Story ook een onmiskenbare impact gehad op de filmindustrie, door het toneel te vormen voor de talloze computergeanimeerde films die daarna kwamen. Het valt op als een film die nooit oud wordt, hoe vaak je hem ook bekijkt of hoe oud je ook bent.