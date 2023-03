Het kiezen van een nieuwe iPhone voelt alsof het eenvoudig zou moeten zijn. Maar zoals zoveel andere moderne problemen (heb je het gewoon geprobeerd? iets kiezen om de laatste tijd op tv te kijken — een onmogelijke taak) is het iets ingewikkelder dan het lijkt. Het tellen van eerdere modellen die nog steeds rondhangen, samen met alle Pro’s en Plus’s en Max’s die Apple momenteel verkoopt acht verschillende iPhone-modellen op haar website. Acht! Het is bijna net zo verwarrend als proberen een iPad te kopen.

Maar vrees niet; er is hulp. Na veel grondige tests, dagelijks gebruik en veel blauwe chatballonnen, ben ik hier om je te helpen bij het navigeren door de uitgebreide productcatalogus van Apple. Of je nu een iPhone wilt die het twee dagen volhoudt op één batterijlading, een iPhone die echt in je zak past of de goedkoopste iPhone die je kunt kopen, we hebben aanbevelingen.

De beste iPhone om te kopen in 2023

De iPhone 13 doet bijna alles wat de 14 doet voor $100 minder. Afbeelding: Vjeran Pavic / The Verge

Beste iPhone voor de meeste mensen

Ja, je leest het goed. Als je begin 2023 een iPhone koopt, is de slimste keuze misschien wel de iPhone 13 uit 2021. Dit geldt vooral als je een deel of alle kosten uit eigen zak betaalt en geen “iPhone on us”-deal krijgt . Als je de erg nieuwste en beste, dan is het de moeite waard om over te slaan naar de 14 Pro of Pro Max – daarover hieronder meer. Maar de reguliere iPhone 14 is zo’n kleine update van de 13 dat je net zo goed $ 100 extra kunt besparen en gewoon voor het (nog steeds uitstekende) model van de vorige generatie kunt gaan.

In de iPhone 13 krijg je nog steeds een Apple A15 Bionic-chipset, een 6,1-inch OLED-scherm, draadloos opladen via MagSafe en een IP68-classificatie. Als u voor de iPhone 14 kiest, krijgt u een iets verbeterde camera en een versie van de A15 met een extra GPU-kern plus een nieuwe SOS-satellietfunctie waarmee u hulpdiensten kunt berichten, zelfs als u buiten bereik bent. Leuk, maar is dat allemaal een extra $ 100 leuk? Dat is aan jou: met een betalingsplan van 36 maanden levert het niet veel meer op op je maandelijkse factuur – slechts ongeveer $ 3. Als u echter vooraf betaalt, is het misschien beter om dat extra geld in uw portemonnee te houden. Je kunt er iets leuks mee kopen, zoals een paar dozijn eieren.

Zoals het nu is, is de iPhone 13 voor de meeste mensen snel genoeg, maakt hij over het algemeen geweldige foto’s en video’s en zal hij OS-updates tot ver in de nabije toekomst blijven ontvangen dankzij de gewoonte van Apple om apparaten met nieuwe iOS-versies gedurende vijf of zes jaar te ondersteunen .

$699 Met de introductie van de iPhone 14 verlaagde Apple de prijs van de 13 naar $699. Als u vooraf betaalt in plaats van uw aankoop te subsidiëren met een koerier, dan is dit de beste waar voor uw geld in 2023.

De iPhone 14 Pro en Pro Max bieden substantiële upgrades ten opzichte van de 13-serie, maar ze zijn niet goedkoop. Afbeelding: Amelia Holowaty Krales / The Verge

Beste high-end iPhone

Apple iPhone 14 Pro en 14 Pro Max

Als de kosten geen grote zorg zijn of als je een goede carrier-deal kunt krijgen voor een nieuwe iPhone, dan is dit een goed jaar om op te springen voor het topmodel. De 14 Pro en 14 Pro Max krijgen een nieuwe hoofdcamerasensor met een aantal handige upgrades, een geheel nieuwe A16 Bionic-chipset, een altijd-aan-display en een nieuw UI-element genaamd Dynamic Island dat bepaalde actuele systeem- en app-info op de bovenkant van je scherm.

Niets ervan is echt levensveranderend, maar het zijn functies die Apple in de toekomst vrijwel zeker in nieuwe modellen zal opnemen, en app-makers van derden zullen dit voorbeeld volgen. Het is de iPhone die je moet krijgen als je last hebt van technologie FOMO.

De 14 Pro en Pro Max ondersteunen die nieuwe functies met geweldige prestaties. Ze verschillen in schermgrootte – de 14 Pro biedt een 6,1-inch scherm en de Pro Max wordt groots met een 6,7-inch scherm – maar het zijn beide ProMotion-schermen met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz voor supervloeiend scrollen. De Pro Max heeft ook een grotere batterij, maar afgezien van die verschillen zijn de twee telefoons grotendeels hetzelfde. Er is een nieuwe 48-megapixel hoofdcamerasensor met een nette 2x lossless crop-zoommodus, naast een speciale 3x telelenscamera. Het komt allemaal neer op een zeer capabel camerasysteem met een van de beste videokwaliteit die je op elke telefoon waar dan ook zult vinden.

$999 De iPhone 14 Pro luidt een aantal nieuwe ideeën van Apple in, waardoor het een soort early adopter-special is. Als het tijd is om te upgraden en je wilt alle nieuwste en beste functies, dan moet je voor Pro gaan.

$1099 De 14 Pro Max is de grotere broer van de 14 Pro, met een groot 6,7-inch scherm. Verder deelt het dezelfde functies als het kleinere model, inclusief de nieuwe Dynamic Island-statusindicator en een 48-megapixel hoofdcamera.

De 13 Mini (links) is misschien wel de laatste echt kleine iPhone. Afbeelding: Vjeran Pavic / The Verge

Beste kleine iPhone

Apple heeft de iPhone 12 en 13 in twee formaten uitgebracht: een met een 6,1-inch scherm en een Mini-variant met een relatief klein 5,4-inch scherm. Ze bombardeerden een beetje, dus er is geen iPhone 14 Mini. Maar net als de iPhone 13 verkoopt Apple nog steeds de 13 Mini nieuw – en het is misschien wel je laatste kans om deze kleine schermvormfactor te krijgen voordat deze volledig uit de winkelschappen van het bedrijf verdwijnt.

Afgezien van een kleiner scherm en batterij, bevat de 13 Mini alles wat we leuk vinden aan de 13: goede camera’s, een snelle A15 Bionic-processor, een robuuste IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid en MagSafe voor accessoires en draadloos opladen. Hadden we al gezegd dat het past helemaal in je broekzak? Probeer dat maar eens met een Pro Max.

Er is één groot nadeel: de batterijduur van de 13 Mini is niet geweldig. Het is goed genoeg om een ​​dag van matig gebruik door te komen, maar als je veel batterij-intensieve dingen op je telefoon doet, zoals het opnemen van 4K-video of gamen, dan moet je het overdag afmaken. Hoe dan ook, de meeste mensen die op zoek zijn naar een kleine telefoon, plaatsen mobiel gamen waarschijnlijk niet hoog op hun prioriteitenlijst, dus het is waarschijnlijk geen probleem voor de demografische doelgroep van de Mini.

$599 De iPhone 13 Mini heeft alle functies en camera’s van zijn grotere broers en zussen, alleen in een kleiner pakket. Het heeft een 5,4-inch scherm, 128 GB opslagruimte, een kleinere batterij en dezelfde A15 Bionic-chip als andere iPhone 13s.

De iPhone SE gebruikt een oud ontwerp, maar het is van grote waarde. Het is waarschijnlijk ook je laatste kans om een ​​iPhone met een homeknop te kopen, als dat iets is waar je je aan vastklampt. Afbeelding: Allison Johnson / The Verge

Beste goedkope iPhone

De derde generatie iPhone SE, uitgebracht in 2022, is een soort standaardwinnaar in deze categorie. Het is de minst dure iPhone die je kunt kopen, en voor zijn startprijs van $ 429 bevat hij een aantal belangrijke functie-upgrades die de meeste telefoons uit het middensegment niet bieden, zoals draadloos opladen, een vlaggenschipprocessor en een IP67-classificatie voor goede water- en stofbestendigheid. Voor pure ROI is de iPhone SE een fantastische keuze.

Maar deze aanbeveling komt met enkele grote kanttekeningen, te beginnen met het scherm. Het is klein – met 4,7 inch is het aanzienlijk kleiner dan het scherm van de iPhone 13 Mini, ook al is de SE iets groter en breder dan de Mini. Dat komt omdat de 2022 SE een heel oud iPhone-ontwerp gebruikt dat dateert uit de iPhone 6S. Het scherm voelt krap aan en de lcd-technologie oogt gedateerd. Het is ook de enige overgebleven iPhone die de homeknop en de vingerafdrukscanner behoudt in plaats van Face ID, wat misschien de voorkeur heeft als je een hekel hebt aan navigatie met gebaren. De meesten van ons kunnen prima met elkaar opschieten zonder een homeknop, dus dit heeft echt te maken met persoonlijke voorkeur.

Er zijn nog een paar andere dieptepunten: het camerasysteem heeft geen nachtmodus en er is slechts 64 GB opslagruimte op het basismodel. Maar als u gewend bent aan een groter telefoonscherm, is dat 4,7-inch LCD-scherm misschien het moeilijkste om mee te leven. Er gaan ook geruchten over een iPhone SE in 2024 met een 6,1-inch OLED-scherm – groot als het waar is, letterlijk. Dat is een upgrade die het waard is om nog een jaar op te wachten als je kunt wachten. Maar als je geen last hebt van een klein scherm, dan is er geen betere deal dan de iPhone SE.

$429 De iPhone SE uit 2022 gaat meer dan vijf jaar mee als er goed voor wordt gezorgd, dankzij de uitstekende staat van dienst van Apple in het aanbieden van iOS-updates voor oudere apparaten. Maar het kleine 4,7-inch scherm voelt nu krap aan en kan over vijf jaar moeilijk te gebruiken zijn, terwijl apps en webpagina’s nog steeds worden ontworpen voor grotere schermen.

De 14 Plus (rechts) heeft een groter scherm en een grotere batterij dan de standaard 14 (links). Afbeelding: Allison Johnson / The Verge

iPhone met de beste batterijduur

Toen de iPhone 14-serie in september 2023 in de verkoop ging, ontbrak er één model: de 14 Plus. Het werd tegelijkertijd met de andere drie apparaten aangekondigd, maar was pas drie weken later beschikbaar, toen veel fanfare van nieuwe telefoons was weggeëbd. Dat is ook jammer, want de 14 Plus heeft één terecht geweldige upgrade ten opzichte van de 13: uitstekende batterijduur.

Dat is een soort bijproduct van een andere functie: een groot 6,7-inch scherm, even groot als het scherm van de Pro Max. Logisch: een groter scherm zorgt voor een grotere telefoon, wat betekent dat er meer ruimte is voor een grotere batterij. Maar het uithoudingsvermogen van de batterij van de Plus is bijzonder goed omdat het scherm, met zijn standaard verversingssnelheid en geen altijd-aan-display, niet zo veel energie verbruikt als dat van de Pro Max. De 14 Plus kan in ieder geval twee volle dagen licht gebruiken voordat je de batterij moet opladen. Daar kan de Pro Max niet aan tippen.

De 14 Plus heeft dezelfde kleine upgrades als de gewone 14, zoals noodberichten per satelliet en een verbeterde hoofdcamera. Maar met de schermgrootte en het batterijvoordeel voelt het als een telefoon die de moeite waard is om wat extra aan uit te geven, terwijl de 14 niet helemaal aan die lat voldoet.