Apple TV Plus heeft geen filmbibliotheek die zo diep is als Netflix of andere streaming-rivalen. Toch heeft het A-listers als Tom Hanks, Denzel Washington en Bill Murray aan boord – en heeft het zelfs Oscar-overwinningen verzameld voor de film CODA en noms voor The Tragedy of Macbeth.

Hier is een blik op enkele van de echte must-watch-films op Apple TV Plus.

Het goede nieuws is dat als je onlangs een Apple-product hebt gekocht, je waarschijnlijk al gratis toegang hebt tot de streamingdienst. Hier is een selectie van enkele van de beste films tot nu toe.

Apple TV Plus Een oogverblindende animatiefilm van het team achter Song of the Sea, dit is de derde aflevering van Tomm Moore’s losjes verbonden ‘Irish Folklore Trilogy’. Het is waarschijnlijk een van de beste animatiefilms van 2020, die een Oscar-nominatie meer dan verdiend heeft tegenover de reuzen Disney en Pixar. Helemaal betoverend.

Apple TV Plus Fireball: Bezoekers uit Darker Worlds (2020) Deze verbluffende documentaire onderzoekt de culturele en wetenschappelijke impact die meteorieten en kraters op aarde hebben gehad. Het zijn ingewikkelde maar boeiende dingen. De film interviewt mensen zoals de Noorse jazzgitarist Jon Larsen, die het gevoel beschrijft van het vasthouden van een micrometeoriet: “Geen mens heeft ooit iets ouders aangeraakt. Het kijkt echt de eeuwigheid in de ogen.” Een bepaalde krater die we aan het begin van de film zien, is absoluut prachtig.

Apple TV Plus Het jaar dat de aarde veranderde (2021) De natuur geneest. Nee, echt — dit gaat niet over die ironische memes van krokodillen uit begin 2020 drijvend op zwembadnoedels of katten op een bagageband rijden. Toen mensen steden, parken, oceanen en tal van andere plaatsen verlieten tijdens COVID-lockdowns in 2020, profiteerden allerlei soorten wilde beestjes. Verteld door de legendarische David Attenborough, laat The Year Earth Changed zien dat we het aan walvissen, pinguïns, cheeta’s en een hele reeks andere dieren verschuldigd zijn om zich minder met hun leven te bemoeien.

Appel De olifantenkoningin (2019) Deze documentaire volgt een moederolifant genaamd Athena, die haar familie door de wildernis leidt aan het begin van het droge seizoen. Het is verteld door Chiwetel Ejiofor en was een officiële selectie op zowel het Sundance Film Festival als het Toronto International Film Festival.

Appel Beastie Boys-verhaal (2020) Vecht voor je recht om te feesten met Beastie Boys Mike Diamond (Mike D) en Adam Horovitz (Ad-Rock) terwijl ze het verhaal van hun muziek en 40 jaar vriendschap met wijlen Adam Yauch (MCA) vertellen. Deze “live documentaire-ervaring” is geregisseerd door hun oude medewerker Spike Jonze als een passend bewijs van deze raplegendes.

Appel Een fantastisch gemaakte documentaire van Bryce Dallas Howard over wat het is om in deze tijd vader te zijn. Invloedrijk, goed geproduceerd. Zeker voor ouders een aanrader.

Billie Eilish: De wereld is een beetje wazig (2021) Deze rauwe behind-the-music documentaire geeft je een kijkje in het leven van singer-songwriter Billie Eilish, van haar doorbraakhit Ocean Eyes tot de opname van James Bond-thema No Time to Die. In de openhartige film wordt Eilish geconfronteerd met de druk van toeren, het maken van muziekvideo’s en het schrijven en opnemen van haar hitalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Apple TV Hier zijn we: aantekeningen voor het leven op planeet aarde (2020) Het is meer een korte animatiefilm dan een film, maar gezien het onderwerp (en het feit dat Apple TV Plus niet zoveel films heeft) voegen we het toe. Here We Are: Notes for Living on Planet Earth is prachtig, hartverwarmend en perfect voor gezinnen met jonge kinderen.

Wie ben jij, Charlie Brown? (2021) Als je een fan bent van Charlie Brown — laten we eerlijk zijn, wie is dat niet? — deze informatieve, gezinsvriendelijke documentaire zal je omver blazen (en je hoeft niet eens naar binnen te gaan voor een noodlottige voetbaltrap). Verteld door Lupita Nyong’o, Who Are You, Charlie Brown? is een korte en zoete film die de allure en oorsprong van het klassieke stripfiguur verkent. Maar ik zal stoppen met doorgaan als wah, wah, wah. Bekijk deze nu.

Appel Het coming-of-age-verhaal Hala vertelt een herkenbaar verhaal over de strijd om een ​​identiteit te vormen, terwijl een tiener haar moslimopvoeding in evenwicht brengt met haar sociale leven en identiteit als middelbare scholier.

Apple TV Plus Je kunt onze volledige recensie van Finch hier lezen, maar om een ​​lang verhaal kort te maken: we vonden het leuk! Het is vaak overdreven sentimenteel, met een paar miezerige ‘levenslessen’, maar dit post-apocalyptische verhaal van een eenzame overlevende en een robot op een laatste ademtocht heeft echte charme en is de moeite van het bekijken waard.

Apple TV Plus Palmer speelt een ex-gevangene die het leven van een jonge jongen binnen strompelt en is nauwelijks baanbrekend, maar wordt gedragen door Timberlake’s centrale optreden. Bereid je voor op tranen.

Bruce Springsteens brief aan jou (2020) Deze documentaire uit 2020 biedt een kijkje achter de schermen bij het gelijknamige album van de Boss.

Apple TV Plus Cha Cha echt glad (2022) Cooper Raiff regisseerde deze coming-of-age-film, en hij schittert erin als Andrew, een doelloze 22-jarige universiteitsstudent die begint te werken als een feeststarter voor bar en bat mitswa’s. Hij ontmoet ook en raakt bevriend met een oudere vrouw, Domino (Dakota Johnson), en haar dochter, Lola (Vanessa Burghardt). Als je in de stemming bent voor een feelgood-film, dan is deze zeker de moeite waard. Het won ook een publieksprijs op het Sundance Filmfestival van 2022.

Apple TV Plus On The Rocks brengt Sofia Coppola voor het eerst sinds A Very Murray Christmas weer samen met Bill Murray. Het is in wezen een vader-dochterdrama. Het is een beetje luchtiger dan het gebruikelijke werk van Coppola, maar dat lijkt Murray te passen, wiens charmante, wereldmoe optreden het hele project naar een hoger niveau tilt.

Apple TV Plus Deze veelgeprezen coming-of-age-film draait om de 17-jarige Ruby, het enige horende lid van een doof gezin. Nadat ze uitblonk in een koorklas op haar middelbare school, wordt ze verscheurd tussen het ondersteunen van het vissersbedrijf van haar familie en het volledig nastreven van haar passie voor muziek. Met een opvallende prestatie van Emilia Jones, is CODA (wat staat voor “kind van dove volwassenen”) een ontroerend verhaal dat een plekje op deze lijst verdient. Het is de winnaar van de Oscar voor de beste film van dit jaar.

Apple TV Plus De tragedie van Macbeth (2021) Joel Cohen van het filmduo van de gebroeders Cohen regisseert deze bewerking van Shakespeares tragedie Macbeth, die dit jaar drie Oscar-nominaties opleverde. Natuurlijk, een film in Shakespeariaans Engels is misschien niet voor iedereen geschikt, maar de speelfilm is onmiskenbaar prachtig, en Denzel Washington, Frances McDormand en Alex Hassell bieden krachtige uitvoeringen.

Apple TV Het is een beetje licht voor het onderwerp, maar The Banker, een biopic van Bernard Garrett – een ondernemende zwarte ondernemer die een blanke inhuurde om het gezicht van zijn bedrijf te zijn om racistische attitudes te omzeilen – is op zijn minst het bekijken waard .

Apple TV Plus Met in de hoofdrol Tom Hanks als commandant bij de Amerikaanse marine, werd Greyhound goed ontvangen bij de release en komt – in tegenstelling tot de meeste moderne films – mager over met een speelduur van 90 minuten. Gespannen, goed geacteerd en geproduceerd, en een Oscar-nominatie verdienend voor zijn geluid, Greyhound is misschien wel een van de beste films die beschikbaar zijn op Apple TV Plus.

Appel In dit eerste aanbod van Skydance Animation is Sam Greenfield verwikkeld in pech, totdat ze een gelukspenning vindt. Nadat ze de cent heeft verloren, gaat ze op zoek om haar geluk te keren en belandt ze in het Land van Geluk met een pratende kat, ingesproken door Simon Pegg.