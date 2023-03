Wat ooit de grootste “internationale drugsverwijdering” ooit in de geschiedenis van de politie van Toronto werd genoemd, ging maandag niet door in de rechtbank nadat alle aanklachten in verband met de zaak waren geschorst.

Het Openbaar Ministerie van Canada heeft dinsdag aan CBC Toronto bevestigd dat alle aanklachten in het spraakmakende onderzoek genaamd “Project Brisa” zijn aangehouden. Het nieuws werd voor het eerst gemeld door de Toronto Star.

“In deze zaak werden geen redenen voor de schorsing meegedeeld aan het Hof”, zegt een woordvoerder van het federaal parket dinsdag in een e-mail.

Onderzoekers maakten de resultaten van Project Brisa in juni 2021 bekend. Het was een zes maanden durend onderzoek gericht op een internationale drugssmokkelbende, waarbij meer dan 1.000 kilo drugs, waaronder cocaïne, crystal meth en wiet, werd vervoerd tussen Mexico, Californië en Canada gebruikt aangepaste opleggers met verborgen compartimenten.

In totaal zijn er 182 aanklachten ingediend en zijn 20 mensen gearresteerd in verband met het onderzoek, aldus de politie. Destijds schatte de politie de straatwaarde van de in beslag genomen drugs op meer dan 61 miljoen dollar.

“De Kroon gaf aan dat de aanklachten werden opgeschort als gevolg van een combinatie van getuigenkwesties, problemen met openbaarmaking en vertragingen in de voortgang van de procedure”, zei advocaat Greg Lafontaine, die een cliënt vertegenwoordigt die in het project is gearresteerd, in een verklaring aan CBC Toronto.

CBC Toronto heeft niet onafhankelijk kunnen bevestigen waarom de aanklacht werd ingetrokken.

De politie van Toronto had dinsdag laat in de middag nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Voormalig politiechef van Toronto, James Ramer, noemde ooit de hoeveelheden drugs die tijdens Project Brisa in beslag werden genomen ‘ronduit onthutsend’. (Evan Mitsui/CBC)

Een van de advocaten die een persoon vertegenwoordigde die werd aangeklaagd als onderdeel van de zaak, zei dat zijn cliënt “ernaar uitkijkt om verder te gaan met zijn leven.

“Dit waren complexe en serieuze zaken. Mijn cliënt houdt vol dat hij onschuldig is en was voorbereid op een langdurige juridische strijd”, aldus advocaat Ravin Pillay.

“Hij waardeert de zorgvuldige afweging die moet zijn gemaakt bij het besluit van de Kroon om de procedure te schorsen.”

Tijdens de persconferentie van 2021 noemde de voormalige politiechef van Toronto, James Ramer, de hoeveelheden in beslag genomen drugs “ronduit verbluffend”.

“De sociale kosten die deze hoeveelheid illegale drugs voor de samenleving met zich meebrengt, zijn onmetelijk”, zei Ramer destijds.

Dit is niet de eerste keer dat een grootschalig politieonderzoek naar de georganiseerde misdaad in Ontario voor de rechtbank mislukt.

In 2019 resulteerde een 18 maanden durend, $ 8 miljoen gezamenlijk onderzoek waarbij acht verschillende politiediensten betrokken waren, waaronder de York Regional Police, de Canada Revenue Agency en politierechercheurs in Italië, in aanklachten tegen negen mensen in Canada van wie de politie beweerde dat ze deel uitmaakten van een criminele organisatie met banden met de maffia in Italië.

Twee jaar later viel het uiteen nadat de aanklacht was ingetrokken omdat de politie naar verluidt illegaal telefoontjes had onderschept als onderdeel van een onderzoek van miljoenen dollars naar vermoedelijke maffia-activiteiten in de Greater Toronto Area.

Een ‘blauw oog’ op de rechtspleging

De strafrechtadvocaat Trevin David uit Toronto, die niet bij de zaak betrokken was, maar mensen vertegenwoordigt die worden beschuldigd van drugshandel, zegt dat de politie tijdens de persconferenties misschien groots uitpakt met grote arrestaties zoals Project Brisa, maar dat ze “realistisch” moet zijn als het gaat om veroordelingen.

“Dit zou een blauw oog kunnen zijn voor de rechtsbedeling”, vertelde David aan CBC Toronto.

“Of dit een grootschalige criminele onderneming was of niet, zal uiteindelijk nooit worden vastgesteld, omdat deze zaak waarschijnlijk nooit het daglicht zal zien.

“Soms kunnen deze vervolgingen zeer arbeidsintensief zijn en hoe meer stappen er worden genomen, hoe kwetsbaarder ze zijn om in te storten”, zei hij.

Harval Bassi, een andere advocaat die mensen vertegenwoordigde die bij de zaak betrokken waren, zei dat zijn cliënten “dankbaar” zijn met de uitkomst van de procedure.

“Mijn cliënten beweerden hun onschuld vanaf het begin van deze veelzijdige en ongekende projectkwestie”, zei Bassi dinsdag in een verklaring.

“Ze zijn allebei … opgelucht dat de Kroon de procedure heeft geschorst. Beide personen zijn dankbaar dat ze deze zaken achter zich kunnen laten.”