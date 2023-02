CNN

De bergingsoperaties voor de vermoedelijke Chinese spionageballon die eerder deze maand voor de kust van South Carolina werd neergeschoten, zijn afgerond, aldus het Amerikaanse leger vrijdag in een verklaring.

De bergingsinspanning eindigde nadat “middelen van de Amerikaanse marine die waren toegewezen aan US Northern Command met succes puin hadden gevonden en opgehaald” uit de ballon, aldus de verklaring van US Northern Command.

“De laatste stukken puin worden overgebracht naar het Federal Bureau of Investigation Laboratory in Virginia voor contraspionage-exploitatie, zoals is gebeurd met het eerder geborgen boven- en ondergrondse puin. Vaartuigen van de Amerikaanse marine en de Amerikaanse kustwacht hebben het gebied verlaten. Lucht- en maritieme veiligheidsperimeters zijn opgeheven”, aldus de verklaring.

Amerikaanse functionarissen hebben gezegd dat de ballon een lading had – of de uitrusting die hij aan boord had – ter grootte van ongeveer drie bussen en in staat was om inlichtingen te verzamelen en foto’s te maken. De ballon reisde over gevoelige locaties in Montana, zeiden functionarissen, maar de administratie heeft gezegd dat het de baan van de ballon heeft gevolgd en heeft gewerkt om de mogelijkheden voor het verzamelen van inlichtingen te minimaliseren.

De VS hebben gezegd dat de ballon deel uitmaakt van een grote vloot onder controle van het Chinese leger die de afgelopen jaren toezicht heeft gehouden op ten minste 40 landen op vijf continenten.

CNN meldde deze week dat de Amerikaanse inlichtingengemeenschap de mogelijkheid onderzoekt dat de ballon, die in januari opsteeg vanuit Hainan, China, niet van plan was om over het vasteland van de VS te reizen, maar door harde wind van zijn pad werd geblazen. Het oorspronkelijke bewakingsdoel van de ballon was waarschijnlijk Guam, maar het weer kan de ballon naar het noorden hebben verschoven, zeiden functionarissen.

President Joe Biden zei donderdag dat hij verwacht met de Chinese president Xi Jinping te spreken over de ballon, maar dat hij zich niet zal verontschuldigen voor het neerschieten ervan.

“Ik hoop dat we dit tot op de bodem gaan uitzoeken, maar ik bied geen excuses aan voor het neerhalen van die ballon”, zei hij.

Nadat de Chinese ballon was neergeschoten, heeft het Amerikaanse leger drie opeenvolgende objecten neergehaald die veel kleiner waren en waarvan nu wordt aangenomen dat ze niet verband houden met het bewakingsprogramma van enig land, zei Biden. In plaats daarvan werden ze waarschijnlijk gebruikt voor weer- of onderzoeksdoeleinden door particuliere entiteiten.

Biden zei dat de VS toekomstige parameters zullen opstellen voor het omgaan met niet-geïdentificeerde objecten in het Amerikaanse luchtruim die een risico kunnen vormen voor burgervliegtuigen.