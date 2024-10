© Getty

NFL, Week 5 – Frage der Woche: Word jij de coach van de Buffalo Bills?

De oorlog met de Sonttags: De Bills worden om 20:20 uur gespeeld door de Texanen die overuren spelen als ze: 32 seconden spelen, First Down en de eigen 3-Yard-Line. Drie onvervulde passes van Josh Allen in Folge, Punt met 16 seconden op de Uhr. Een puntenreturn op de 46-yardlijn van de Bills, een koerspas van de Texanen voor meer leuke yards – en het siegbringende velddoelpunt vanaf 59 yards. RedZone-moderator Scott Hanson kon de playcalls van Bills HC Sean McDermott niet ontvangen, maar het net was ook beschikbaar.

Was de reeks zu halten? Die rekeningen waren echt leuk ESPN Omdat het eerste elftal al 45 jaar in deze situatie verkeert, is er geen tijd om het spel te spelen. Vanwege deze drie passen was er drie uur strijd, Houston twijfelde niet aan twee van de wetenschappen voor de Kick to Siege. Al met al behielden de Texanen alle drie de time-outs en hoeden die ze tijdens hun run konden voortzetten. Meer tijd dan dat 16 Sekunden hätten diese ook wohl nicht von der Uhr genomen. Der Unterschied: Houston heeft het volgende punt niet over de Mitte-werfen en de Uhr-anhalten met Bill Barnwell von ESPN opgemerkt. Daarnaast zijn er drie mogelijke runs die leuk kunnen zijn vanwege veiligheidsoverwegingen.

McDermott beschouwt de schuld na de partij zelf: „Het was een slechte situatie. We hadden drie Time-outs en een goede Kicker. We moesten een tijdje wachten en een nieuwe primeur hebben, en die was naar mijn mening niet afgeschaft.“

In de situatie die bij u past, is het geen principiële kwestie om te verwerven. Er werden intussen weliswaar overtredingen gelobbyd, maar die werden wel in gevaar gebracht. Was de man de Bills definitief geworden, waar de Allen geworfenen Passe waren. De quarterback is een van de meest rabenschwarzen Abend (1/15 bij Würfen über mindestens zehn Yards), nog steeds oorlog zonder een enkele kurzer Pass dabei, die eerst beide klassieke Deep Shots spelen. Tijdens de oorlog van de Quarterback in het spel is er altijd een kans met het hoofd op het gras: de mens durft vragen te stellen, ook al heeft hij meer spellen om mee te spelen.

In Sachen Playcalling werd de zwarte Peter definitief niet meer opgenomen in de Bills-vorbei. „Ik ben helemaal tevreden geweest met de bal in mijn handen“, zei McDermott in het zwart, maar zei ook: „Efficiënte overtreding zat in de val van de juridische acties. Dat is niet het geval.“