De leidende index van Azië-Pacific heeft zijn winsten tot nu toe gewist en is nu vlak in 2023, aangezien de bankaandelen dinsdag daalden. De MSCI Asia Pacific-index bereikte een dieptepunt van 155,44 in de middaghandel – een daling van meer dan 9% ten opzichte van het hoogste punt van 171,26 op 2 februari en maakte de winst van het jaar tot dusver teniet. De index sloot op de laatste handelsdag van 2022 op 155,74. In januari betrad de index een bullmarkt tijdens de tweede handelsweek van het jaar, gevoed door optimisme over de heropening in China. MSCI’s breedste index van Azië-Pacific-aandelen buiten Japan noteerde ondertussen dinsdagmiddag 1,47% lager, wat ook nieuwe dieptepunten voor het jaar markeerde. Vorige maand zagen traders ruimte voor een verdere rally van de index, ondanks de volatiliteit op korte termijn.

De markten bleven dinsdag scherpe verliezen lijden door zorgen over een overloopeffect van de ineenstorting van Silicon Valley Bank, zelfs nadat Amerikaanse toezichthouders in het weekend tussenbeide kwamen om spaarders te beschermen. “Bezorgdheid over een wereldwijde economische nederlaag blijft druk uitoefenen op de regio, die meer gericht is op waarde”, zei IG-analist Yeap Jun Rong in een notitie van dinsdag. Op dinsdag daalden de bankaandelen in Japan scherp, wat woog op de bredere Topix, die leidde tot de uitverkoop in Azië-Pacific. De index sloot 2,7% lager terwijl financiële waarden 4,65% daalden, zo bleek uit gegevens van Refinitiv. De in Tokio genoteerde aandelen van Mitsubishi UFJ Financial Group daalden met 8,59%, Sumitomo Mitsui Financial Group daalde met 7,57% en Mizuho Financial Group daalde met 7,14%. Technologiegigant SoftBank Group zag ook verliezen van meer dan 4%.

Yeap noteerde ook indexen zoals de Straits Times-index in Singapore heeft bijna 45% van zijn gewicht in bankaandelen. Aandelen van DBS , Verenigde Overzeese Bank En Oversea-Chinese Banking Corporation geleid daalt dinsdag. Maandag zei de Monetaire Autoriteit van Singapore dat haar blootstelling aan failliete Amerikaanse banken “onbeduidend” was. “Banken in Singapore zijn goed gekapitaliseerd en voeren regelmatig stresstests uit tegen rente- en andere risico’s”, zei het, eraan toevoegend dat hun liquiditeitsposities gezond zijn en worden ondersteund door een “stabiele en gediversifieerde financieringsbasis”.

De aandelenstrategen van Nomura, waaronder Chetan Seth, herhaalden hun oproep van februari en verwachten nog steeds meer winst voor de index. Strategen schreven in een notitie van maandag: “Hoewel we niet denken dat er een materiële fundamentele impact is op Aziatische aandelen door problemen in de Amerikaanse banksector, bestaat er altijd het risico dat sommige ‘skeletten uit de kast komen’.” “We zijn geneigd te geloven dat deze problemen niet systemisch zullen zijn voor de gezondheid van de banksector”, zei hij.

