CNN

—



De Mexicaanse wolvenpopulatie in de Verenigde Staten overtrof in 2022 de 200 individuen, kondigden federale functionarissen aan – een verbluffend herstel voor een soort die bijna uitstierf, met slechts zeven bekende wolven die eind jaren zeventig bestonden.

In 2022 werden in totaal 241 Mexicaanse wolven gedocumenteerd in Arizona en New Mexico, volgens een persbericht van dinsdag van de Amerikaanse Fish and Wildlife Service.

“Deze mijlpaal is 25 jaar in de maak geweest”, zei Brady McGee, US Fish and Wildlife Service Mexican Wolf Recovery Coordinator, in de release. “Om van nul wilde Mexicaanse wolven bij de start naar 241 vandaag te gaan, is echt opmerkelijk. In 2022 hebben we meer roedels, meer broedparen en een groeiend bemand leefgebied geregistreerd, wat bewijst dat we op weg zijn naar herstel. Deze prestaties zijn een bewijs van door partners aangestuurd natuurbehoud in het westen.”

De Mexicaanse wolvenpopulatie is sinds 2017 verdubbeld en sinds 2021 met 23% toegenomen, aldus de release. In totaal werden 136 wolven gedocumenteerd in New Mexico en 105 in Arizona.

De Mexicaanse wolf is de zeldzaamste ondersoort van de grijze wolf die in Noord-Amerika voorkomt, aldus de release. De soort was eind jaren zeventig in het wild uitgestorven, grotendeels als gevolg van het doden door mensen en het verlies van leefgebied.

In 1977 begon de Amerikaanse Fish and Wildlife Service aan een plan om de soort in stand te houden, door in samenwerking met de Mexicaanse regering een fokprogramma in gevangenschap te lanceren met de zeven overgebleven bekende Mexicaanse wolven. De dienst liet in 1998 de eerste in gevangenschap geboren Mexicaanse wolven weer vrij in het wild.

Er zijn momenteel in totaal 31 Mexicaanse wolvenbroedparen gedocumenteerd door de dienst. In 2022 produceerden die paren 121 pups, waarvan er 81 overleefden tot het moment van de telling, voor een overlevingspercentage van 67%, aldus de vrijlating.

In totaal zijn 109 van de wolven uitgerust met radiovolghalsbanden die onderzoekers zullen helpen hun bewegingen en gedrag te begrijpen.

“De weg naar herstel is voor geen enkele bedreigde diersoort recht of gemakkelijk, en dit is bewezen het geval te zijn voor de Mexicaanse wolf”, zei Jim deVos van Arizona’s Game and Fish Department in de release. “Met de verbluffende groei die plaatsvond in 2022, is het herstel in een verbazingwekkend tempo versneld … Hoewel de weg naar herstel nog steeds terrein moet worden afgelegd, omvatte het herstelprogramma in 2022 veel terrein.”