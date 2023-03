Met slechts 32 woorden gepost op Twitter, bevond een van de meest geliefde sportpersoonlijkheden van het VK zich in het middelpunt van een nationale controverse, zoals sindsdien niet meer was gezien Feestpoort .

Het gezicht van Gary Lineker stond in minder dan twee weken op de voorpagina’s van meer dan drie dozijn kranten in een ruzie die de onpartijdigheid van de BBC, de publieke omroep van het land, in twijfel heeft getrokken.

Lineker, 62, is een voormalig profvoetballer die van zijn carrière als atleet een rol heeft gemaakt als commentator bij het populaire voetbalprogramma van de BBC Wedstrijd van de dag.

Maar op 7 maart verruilde Lineker sportcommentaar voor politiek commentaar op sociale media, waarbij hij zich richtte op de door de regering voorgestelde wetgeving die effectief probeerde asielzoekers uit het VK te weren.

Volgens het beleid zouden personen die probeerden het Engelse Kanaal over te steken worden vastgehouden en terugkeren naar hun thuisland of naar een derde land, zoals Rwanda, of dat nu in de buurt van hun land van herkomst was of niet.

Het voorgestelde beleid heeft internationale veroordeling gekregen van mensenrechtenorganisaties. Ze beweren dat de wet inzake illegale migratie, die deze week in tweede lezing is aangenomen, in strijd zou zijn met het internationaal humanitair recht.

Na de onthulling van dit wetsvoorstel retweette Lineker een video van minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman die het uitlegde met de opmerking: “Mijn hemel, dit is meer dan verschrikkelijk.”

Toen hem werd gevraagd waarom hij het vreselijk vond, schreef Lineker: “Er is geen enorme toestroom. We nemen veel minder vluchtelingen op dan andere grote Europese landen. Dit is gewoon een onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet veel lijkt op dat gebruikt door Duitsland in de jaren ’30, en ik ben buiten gebruik?”

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman verdedigt de door de regering voorgestelde wetgeving voor de omgang met migranten, een beleid dat zwaar is bekritiseerd door internationale mensenrechtenorganisaties. (Carl Hof/Getty Images)

Dat had het einde van het verhaal kunnen zijn. Behalve dat Lineker, met een aanhang van 8,9 miljoen mensen, veel kritiek kreeg van politici en aanhangers van de Conservatieve Partij. Binnen 72 uur schorste de BBC hem wegens schending van de onpartijdigheidsrichtlijnen van het bedrijf.

‘Rechtstreeks naar het hart’ van BBC’s reputatie

Dit wakkerde alleen maar de vlammen van het schandaal aan; zijn collega-commentatoren steunden hem en boycotten Wedstrijd van de dagevenals andere programma’s.

“Iedereen weet wat Wedstrijd van de dag betekent voor mij, maar ik heb de BBC verteld dat ik het niet zal doen”, zei mede-Engelse voetballegende Ian Wright op Twitter . “Solidariteit.”

BBC heeft uitgezonden Wedstrijd van de dag afgelopen weekend, maar zonder gastheren. De 80 minuten durende reel met hoogtepunten, meestal doorspekt met inzichten van commentatoren, werd ingekort tot 20 minuten, uitgezonden als een mashup van gameclips zonder voice-over. Kijkers kwamen massaal naar het auto-ongeluk in slow motion kijken, met een extra half miljoen mensen die afstemden.

Aan het begin van deze week had de BBC de koers omgedraaid en Lineker gevraagd om terug te keren naar Wedstrijd van de dagen een volledige verontschuldiging aanbieden.

Hoewel het doel van Lineker was om het immigratiebeleid van de regering te bespreken, heeft zijn schorsing en daaruit voortvloeiende herplaatsing ertoe geleid dat de discussie over de onpartijdigheid van de BBC op gang is gekomen, en vanwege zijn populariteit is het een onderwerp geworden voor de massa om te debatteren.

Een telefoon in het Elland Road-stadion in Leeds, Engeland, geeft de BBC News-website weer, inclusief een verhaal over de opmerkingen van Gary Lineker over het migrantenbeleid van het land. (Stu Forster/Getty Images)

De directeur-generaal van de BBC, Tim Davie, legt de controverse vast op het gebrek aan duidelijkheid bij de openbare omroep over het socialemediabeleid voor mensen die voor het bedrijf werken in functies die niet specifiek nieuwsgerelateerd zijn.

“De BBC heeft in haar handvest een verbintenis tot onpartijdigheid en een verbintenis tot vrijheid van meningsuiting”, luidt de verklaring van Davie. “Dat is een moeilijke evenwichtsoefening om goed te krijgen waar mensen onderworpen zijn aan verschillende contracten en on-air posities, en met verschillende doelgroepen en profielen op sociale media.”

Andere incidenten

Melanie Dawes, de chief executive van het Britse Office of Communications (algemeen bekend als Ofcom), dat toezicht houdt op het charter van de BBC, nam deze week geen blad voor de mond en zei dat de reputatie van de publieke omroep op het spel stond.

“Het is duidelijk dat een aflevering als deze rechtstreeks naar de kern van die bredere reputatie gaat, buiten hun berichtgeving over nieuws en actualiteiten”, zei Dawes.

Hoewel het Lineker-incident de meeste aandacht heeft getrokken, staat het niet op zichzelf.

De dag voor de BBC’s bizarre, hostless Wedstrijd van de dag, De beschermer gemeld dat de openbare omroep weigerde een aflevering uit te zenden van David Attenboroughs nieuwste natuurdocumentaireserie over de aantasting van het milieu op de Britse eilanden. Dat melden bronnen binnen de BBC De beschermer dat de beslissing “werd genomen om mogelijke kritiek van politiek rechts af te weren”.

Voetbalfans in het King Power Stadium in Leicester, Engeland, houden op 11 maart 2023 borden omhoog ter ondersteuning van Gary Lineker. (Andrew Boyers /Actiebeelden via Reuters)

De BBC heeft deze bewering ontkend en stond erop dat de serie oorspronkelijk bedoeld was voor slechts vijf afleveringen, en dat de zesde dus niet op tv zal worden uitgezonden, maar online beschikbaar zal worden gesteld.

Dat meldde The Guardian ook deze maand op e-mails en Whatsapp-berichten die aan het begin van de pandemie door BBC-redacteuren naar journalisten zijn gestuurd met het verzoek het woord ‘lockdown’ niet te gebruiken, waarbij ze specifiek verwijzen naar de wens van Downing Street om deze taal uit de berichtgeving te verwijderen.

En vorige maand kwam het nieuws dat de voorzitter van de BBC, Richard Sharp, voormalig premier Boris Johnson had geholpen een lening van 800 miljoen pond binnen te halen, en dat hij deze informatie niet had bekendgemaakt toen hij solliciteerde naar de baan als voorzitter. Sindsdien heeft Sharp te maken gehad met oproepen voor zijn ontslag.

Zware, ongelijke hand

Richtlijnen voor sociale media zijn gemeengoed geworden voor journalisten, zoals Suzanne Franks, hoogleraar journalistiek aan de City University of London, opmerkt. Het verschil hier, zei ze, is dat Lineker geen journalist is, maar een sportpresentator.

“Ik denk dat het probleem was dat de BBC hier om de een of andere reden volledig van in de war raakte”, zei Franks.

De Lineker-saga heeft ook een licht geworpen op de oneerlijke behandeling die niet-nieuwspresentatoren krijgen.

Deze week, zei de agent van Lineker zijn cliënt geloofde dat hij een afspraak had met de BBC dat hij mocht spreken over vluchtelingenkwesties en immigratie. Dit zou niet ongekend zijn, aangezien andere commentatoren die op de BBC verschijnen dergelijke overeenkomsten hebben – de conservatieve commentator Alan Sugar wordt bijvoorbeeld regelmatig gezien terwijl hij de Labour Party bekritiseert op verschillende platforms, inclusief sociale media .

De hele ruzie heeft de directeur-generaal zelf belasterd. Davie werkte eerder in de marketing voor Pepsi, maar was in de jaren ’90 ook plaatsvervangend voorzitter van een regionale partijorganisatie van de Conservatieven en stelde zich kandidaat voor raadslid, zij het zonder succes.

Gary Lineker deelt een grap in de studio voorafgaand aan een FA Cup-wedstrijd tussen Arsenal en Newcastle United in het Emirates Stadium in Londen, Engeland, op 9 januari 2021. (Julian Finney/Getty Images)

Op de BBC gaf Davie een interview over deze bezorgdheid, maar ontkende dat het enige invloed had op zijn bestuur van de openbare omroep.

“Iedereen die mij kent, weet dat ja, 30 jaar geleden, enige politieke betrokkenheid. Maar (ik ben) absoluut niet beïnvloed door druk van de ene of de andere partij. Dat is niet hoe we werken, redactioneel, in de BBC,” zei Davie.

Bijten in de hand die voedt

Franks is er niet van overtuigd dat dit een verhaal is over politieke neigingen van de top van de BBC, maar waarschijnlijk meer verband houdt met de regerende Tories die vorig jaar hun plannen aankondigden. om de financiering van de publieke omroep drastisch te verminderen .

“De BBC is, als openbare omroep, verplicht aan de regering en er zijn tijden in haar geschiedenis geweest – en nu is het er helaas een van – dat ze absoluut in de ban zijn van wat de regering wil en wat de regering denkt.” ze zei.

“En toen vorige week deze tweet uitkwam waarin stond dat de opmerkingen van de regering over migranten doen denken aan een deel van de taal die in het Duitsland van de jaren dertig werd gebruikt, was de BBC duidelijk bezorgd, doodsbang.”

Hoe je het ook wendt of keert, zei Franks, Lineker heeft deze confrontatie gewonnen. Hij verontschuldigde zich nooit en bleef in plaats daarvan bij zijn woorden.

“Na een paar surrealistische dagen ben ik heel blij dat we hier doorheen zijn gekomen. Ik wil iedereen bedanken voor de ongelooflijke steun, vooral mijn collega’s bij BBC Sport, voor de opmerkelijke blijk van solidariteit”, zei Lineker op Twitteren. “Voetbal is een teamspel, maar hun steun was overweldigend.”

Maar in wat hij als laatste opmerking aanbood, eindigde hij waar hij begon en pleitte hij voor empathie voor migranten en vluchtelingen.

“Hoe moeilijk de afgelopen dagen ook zijn geweest, het is gewoon niet te vergelijken met het moeten ontvluchten van je huis voor vervolging of oorlog om je toevlucht te zoeken in een land ver weg.”

Met bestanden van Lyndsay Duncombe