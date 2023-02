Londen

CNN

—



De BBC zegt dat het niet zal worden “afgeschrikt” om verslag uit te brengen in India nadat de regering de uitzending van een kritiek op premier Narendra Modi in het land verhinderde en een inval deed in de kantoren van de omroep.

De Indiase belastingdienst doorzocht vorige week drie dagen lang BBC-kantoren in Delhi en Mumbai. De invallen kwamen bijna een maand nadat de Indiase regering noodbevoegdheden gebruikte om de tweedelige documentaire ‘India: The Modi Question’ te verbieden.

In een e-mail aan het personeel in India applaudisseerde BBC-directeur-generaal Tim Davie voor hun moed in het licht van wat persgroepen en de belangrijkste oppositiepartij van India, het Congres, hebben veroordeeld als een aanval op de persvrijheid.

“Niets is belangrijker dan ons vermogen om zonder angst of gunst te rapporteren”, schreef Davie in de e-mail, waarvan een kopie werd gedeeld met CNN.

“Onze plicht jegens ons publiek over de hele wereld is om de feiten na te jagen door middel van onafhankelijke en onpartijdige journalistiek, en om de allerbeste creatieve inhoud te produceren en te verspreiden. Die taak laten we ons niet afschrikken”

Davie voegde eraan toe dat de BBC “geen agenda heeft”.

Indiase autoriteiten hebben de BBC beschuldigd van belastingontduiking. De Indiase afdeling inkomstenbelasting zei dat het “verschillende discrepanties en inconsistenties” had gevonden in de administratie van “een vooraanstaand internationaal mediabedrijf”. De BBC zei vorige week dat het “gepast zou reageren op elke directe formele communicatie die het van de afdeling Inkomstenbelasting ontvangt”.

Davie zei in zijn e-mail dat de BBC volledig bleef samenwerken met de Indiase belastingdienst.

Reporters Without Borders (RSF) zei dat de huiszoekingen “alle kenmerken van een represaille” hadden, net zoals weken nadat de Indiase regering de uitzending van de Modi-documentaire had verhinderd en fragmenten ervan op sociale media had geblokkeerd.

De documentaire, die in januari in het Verenigd Koninkrijk werd uitgezonden, bekritiseerde de rol van Modi als eerste minister van de westelijke deelstaat Gujarat toen er in 2002 rellen uitbraken tussen de meerderheid van de staat hindoes en moslimminderheden.

Modi werd ervan beschuldigd niet genoeg te hebben gedaan om het geweld te stoppen, waarbij meer dan 1.000 mensen om het leven kwamen, voornamelijk moslims. Modi heeft wangedrag ontkend en een speciaal onderzoeksteam dat in 2012 door het Indiase Hooggerechtshof is aangesteld, heeft geen bewijs gevonden dat hem schuldig was.

De premier wordt ervan beschuldigd zijn critici de afgelopen maanden het zwijgen te hebben opgelegd en donderdag werd een hooggeplaatst lid van de Indiase congrespartij gearresteerd wegens vermeende belediging van Modi.

— Swati Gupta en Manveena Suri in New Delhi, Olesya Dmitracova en Martin Goillandeau in Londen, en Alex Stambaugh in Hong Kong droegen bij aan de rapportage.