De Baltische staten en Polen willen het gemakkelijker maken om de familieleden en entourage van de rijkste mannen en vrouwen van Rusland te bestraffen, maar stuiten op verzet van Hongarije, vertelden verschillende EU-diplomaten aan POLITICO.

Volgens de huidige regels kan de EU de tegoeden bevriezen en een visumverbod opleggen aan “vooraanstaande zakenlieden die in Rusland actief zijn”. Litouwen, Letland, Estland en Polen willen deze definitie nu uitbreiden, volgens hun voorstel van POLITICO, om “hun naaste familieleden of andere natuurlijke personen die ervan profiteren” op te nemen.

De EU heeft meer dan 1.400 mensen gesanctioneerd in verband met de activiteiten van Rusland in Oekraïne, van wie velen Russische oligarchen zijn. Er kunnen nog eens 96 mensen worden toegevoegd aan het volgende sanctiepakket van de EU, zo blijkt uit ontwerpdocumenten die door POLITICO zijn ingezien. Het opnemen van familieleden van oligarchen en andere medewerkers van oligarchen zou het mogelijk maken om nog eens duizenden mensen te bestraffen zonder te hoeven bewijzen dat ze rechtstreeks betrokken zijn bij de oorlog in Oekraïne of handelen in het economische belang van de Russische staat.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor de ex-vrouw van de Russische president Vladimir Poetin, Lyudmila Ocheretnaya, wiens dochters zijn bestraft maar zijzelf niet is, en andere leden van de entourage van de oligarchen.

Terwijl sommige landen twijfelden, zijn juridische experts aan boord, zei een van de diplomaten.

Maar tijdens een bijeenkomst op dinsdag, waar EU-ambassadeurs de volgende ronde van sancties tegen het blok bespraken, verzette Hongarije zich tegen dergelijke plannen, zeiden de diplomaten. Boedapest voerde aan dat dit geen onderdeel is van het 10e sanctiepakket, aldus een van de diplomaten. Hongarije is al lang sceptisch over het opnemen van te veel namen op de lijst.

Hongarije drong er ook op aan om vier mensen van de reeds bestaande sanctielijst te schrappen, zeiden twee van de diplomaten.

Het was niet meteen mogelijk om de identiteit van de vier personen te achterhalen.

Dat verzoek leidt tot spanningen en zal waarschijnlijk het onderwerp zijn van een ander verhit debat tijdens een bijeenkomst van EU-ambassadeurs op woensdag. Tijdens die bijeenkomst zullen ze niet alleen het nieuwe pakket sancties tegen Rusland bespreken, maar ook de zogenaamde rollover van de meer dan 1.400 namen die al op de lijst staan ​​om ze gesanctioneerd te houden.

Dat komt omdat het regime onderworpen is aan een herziening van zes maanden, wat tot nu toe min of meer een formaliteit was. Nu gebruikt Hongarije deze herziening van de verlenging als hefboom door erop aan te dringen dat vier specifieke mensen van de bestaande sanctielijst van de EU moeten worden geschrapt voordat het instemt met de verlenging. Als Hongarije de rollover blokkeert en weigert een compromis te sluiten, zullen alle 1.400 mensen van de lijst worden geschrapt, waarschuwden de twee diplomaten.

Een van de diplomaten stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken: “Het toont de minachting van Hongarije voor eenheid en Europese waarden dat ze bereid zijn dit te riskeren in de week waarin we een jaar na de Russische invasie herdenken”, zei hij.

En dat zijn niet de enige maatregelen waar Hongarije bezwaar tegen heeft. Het is ook vooral tegen het bestraffen van personeel dat in de nucleaire sector werkt.

Hongaarse functionarissen reageerden niet op verzoeken om commentaar.

Aangezien alle EU-landen met het voorstel moeten instemmen, kan elk land een veto uitspreken over de stap, zelfs als alle andere 26 EU-landen vóór waren. De tijd dringt en de EU wil het tiende sanctiepakket goedkeuren vóór de eenjarige verjaardag van de Russische invasie van Oekraïne op vrijdag.