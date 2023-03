CNN

Autoriteiten op Long Island in New York waren stomverbaasd toen ze een enorme netvormige python van 4 meter lang aan de kant van de weg vonden.

Politieagenten voor milieubehoud kregen op 14 februari een telefoontje over het misplaatste reptiel, volgens een persbericht van woensdag van het ministerie van milieubehoud van de staat. De python lag langs de kant van de weg in het plaatsje Medford op Long Island.

Toen de agenten het reptiel nader bekeken, beseften ze dat het dood was. Volgens het persbericht hebben ze het lichaam van de weg gehaald. De afdeling heeft geen doodsoorzaak gespecificeerd.

De ontdekking heeft geleid tot een onderzoek waarbij de autoriteiten de eigenaar van de slang onderzoeken. Het bezit van netvormige pythons is illegaal in New York, tenzij de eigenaar een Dangerous Animal License heeft, zegt de vrijlating

Netvormige pythons komen oorspronkelijk uit Zuid- en Zuidoost-Azië, volgens de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. De soort wordt beschouwd als een invasieve soort in Florida, waar wordt aangenomen dat de kleine wilde populatie voortkomt uit ontsnapte of vrijgelaten huisdieren.

De pythons zijn een van ’s werelds langste slangensoorten, soms meer dan 6 meter lang, aldus het bureau.