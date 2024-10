Brussel. Voordat de EU-Zölle op Chinese E-Auto’s bij het Verband van de Automobilindustrie (VDA) de Bundesregierung van een van de beschikbare Zölle-auto’s inschakelt. „De federale overheid moet binnen de kaders van de regelgeving worden beschouwd – en niet zonder problemen, zonder daartoe in staat te zijn. „Eine Enthaltung ist keine Option“, zei VDA-voorzitter Hildegard Müller van het RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Berlijn staat open, klaar om naar meer constructieve ontwikkelingen in de toekomst te kijken en te zien.”

De VDA-voorzitter waarschuwt: “De stemming van de EU-staten zal eind oktober beginnen over de toekomst van de E-Pkw in China, maar er zal een verder risico zijn op mondiale handelsconflicten.” . “Een conflict weten de nieuwe kopers en vooral het exportland Duitsland zal welkom zijn”, aldus Müller. Zie de toelichting: “De potentiële schade, de potentiële schade die kan worden aangericht, is ook belangrijker dan de potentiële voordelen van de marktsteun voor de Europese – en vooral voor de Duitse – auto-industrie.”

Commissieplannen Strafzölle von bis zu 36 Prozent

Neem contact op met BMW Chef Oliver Zipse voor een gezonde levensstijl. Der Wohlstand in Deutschland hänge von opening Marken and free Handel ab, erklärte there am Mittwoch. Een mogelijk handelsconflict is nu mogelijk.

De Europese Commissie heeft wettelijke voorschriften voor subsidies voor Chinese e-auto’s en fabrieksvoorschriften van 36 tot 36. De abschließende Entscheidung ligt in beide 27 Mitgliedstaaten. De Chinese regie over het EU-protectionisme zou een tegenvaller zijn.

De Duitse auto-industrie exporteert de VDA Branch Association al jaren aan voertuigen en exporteert ter waarde van 26,3 miljard euro naar China. Vanuit China importeren wij auto’s en onderdelen voor 6,8 miljard euro. De mogelijke schade door boetes voor de Duitse auto-industrie is groter dan de mogelijke kosten van de VDA.

met dpa