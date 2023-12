De Amerikaanse reddingslijn van Oekraïne hangt aan een dunner wordend draadje

CNN

De grimmige weddenschap van de Russische president Vladimir Poetin dat Amerika en het Westen eerder moe zullen zijn van zijn meedogenloze oorlog dan hijzelf, ziet er met de dag beter uit.

Bijna zeven weken nadat president Joe Biden het Congres om 60 miljard dollar had gevraagd om de levenslijn van Kiev op het gebied van wapens en munitie aan te vullen – samen met nog eens 14 miljard dollar voor Israël – is er niets gebeurd. Een ernstige klap voor de vooruitzichten is dat de hulp aan Oekraïne nu door de Republikeinen verwikkeld is geraakt in een aparte verwikkeling over immigratie. De impasse, samen met de afnemende vooruitzichten dat het Congres vóór de feestdagen actie zal ondernemen, leidde maandag tot opmerkelijke waarschuwingen van het Witte Huis die een kritiek moment in de oorlog aankondigden.

“We hebben bijna geen geld meer, en we hebben bijna geen tijd meer”, zei Bidens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan tegen verslaggevers. De verharding van de regeringsretoriek suggereerde dat elke wetgever die tegen financiering was, aan de kant van de Russische leider stond. “Een stem tegen de steun aan Oekraïne is een stem om de strategische positie van Vladimir Poetin te verbeteren”, zei hij.

De opmerkingen van Sullivan kwamen nadat Office of Management and Budget Director Shalanda Young House Speaker Mike Johnson in een brief waarschuwde dat “het afsnijden van de stroom van Amerikaanse wapens en uitrusting Oekraïne op het slagveld zal ondermijnen, waardoor niet alleen de winsten die Oekraïne heeft geboekt in gevaar komen, maar waardoor de kans op Russische militaire overwinningen toeneemt.”

De Oekraïense ambassadeur in de Verenigde Staten, Oksana Markarova, pleitte er ook voor dat wetgevers haar land niet in de steek zouden laten. “Nu we zoveel hebben gewonnen, kunnen we het nu niet meer verliezen”, vertelde ze aan Wolf Blitzer van CNN. “We bidden en hopen allemaal op extra steun van het Amerikaanse volk.”

De alarmistische toon deed de vraag rijzen of de frustratie van de regering een politieke tactiek was die bedoeld was om het Congres tot actie aan te zetten, of een weerspiegeling was van de oprechte bezorgdheid dat de Amerikaanse pijplijn van militaire hulp ter ondersteuning van het Oekraïense verzet werkelijk wordt bedreigd. Gezien het feit dat het Congres, en vooral de chaotische Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, er niet in slaagt zelfs de meest fundamentele plichten van de regering te vervullen, zou angst die aan paniek grenst in de West Wing gerechtvaardigd kunnen zijn.

Toenemende twijfels over de inzet van de VS vallen samen met een bittere winter die zich aandient, waarin Rusland zich naar verwachting opnieuw zal richten op Oekraïense burgers en de energiecentrales die hen warm houden. Er zijn nieuwe tekenen dat Moskou erin is geslaagd een herstel van zijn uitgeputte strijdkrachten en bewapening te bewerkstelligen en nieuwe raketten en drones van bondgenoten als Noord-Korea en Iran inzet. Ondertussen heeft de Israëlische oorlog tegen Hamas Oekraïne de afgelopen weken overschaduwd – een situatie waarover president Volodymyr Zelenski zich de afgelopen dagen publiekelijk heeft zorgen gemaakt.

Het voortbestaan ​​van Oekraïne staat op het spel, maar dat geldt ook voor de reputatie van de Verenigde Staten als wereldleider. Nog maar twee weken geleden reisde minister van Defensie Lloyd Austin naar Kiev en zei publiekelijk tegen Zelensky: “We zullen voor de lange termijn bij u blijven.” Maar kunnen de VS die belofte werkelijk nakomen, zowel in de kortetermijnstrijd om de Oekraïne-financiering als gezien de mogelijkheid dat de voormalige president Donald Trump, die vijandig staat tegenover Oekraïne en altijd in de gunst staat bij Poetin, een goede kans heeft om terug te keren naar het Witte Huis? als hij volgend jaar de GOP-nominatie wint?

Het idee dat Washington een democratische, soevereine natie zou verlaten die een door het Kremlin beraamde invasie zou afweren, zou ooit ondenkbaar zijn geweest. Een dergelijke stap zou niet alleen de westerse vastberadenheid in Oekraïne vernietigen; het zou een signaal kunnen sturen naar tegenstanders als Rusland en China dat Amerikaanse veiligheidsgaranties voor bondgenoten elders in de wereld niets betekenen. Maar de verschuiving in het wereldbeeld van de Republikeinse partij – weg van haar internationalistische wortels en in de richting van een isolationistisch ‘America First’-standpunt waar Trump de voorkeur aan geeft – heeft de veronderstellingen over de Amerikaanse macht veranderd. De politieke krachten die de wereld tijdens een tweede termijn van Trump zouden kunnen hervormen, spelen al in Washington, vooral in het Huis van Afgevaardigden, en dreigen het buitenlands beleid van de VS te transformeren.

Voorstanders van voortgezette hulp aan Oekraïne waarschuwen dat Poetin toekijkt. De Republikeinse senator Jim Risch uit Idaho, die lid is van de commissies voor inlichtingen en buitenlandse betrekkingen, zei vorige maand op het Halifax International Security Forum: “Vladimir Poetin, ik heb reden om te geloven … gelooft dat hij deze oorlog gaat winnen door ons te overleven.” Risch voegde eraan toe: “Ze letten op elk woord dat wordt geuit in de Verenigde Staten, Canada en met onze andere bondgenoten, op de andersdenkenden, niet op de overgrote meerderheid van de mensen die dit steunen.”

Ret. Luitenant-generaal Ben Hodges van het Amerikaanse leger herhaalde het gevoel dat Moskou elke beweging in het Amerikaanse Congres volgt. “De grote wilstest vindt plaats tussen het Kremlin en de westerse hoofdsteden – Washington, Berlijn, Parijs, Londen en anderen”, zei Hodges op een briefing die vorige week werd georganiseerd door Spirit of America, een non-profitorganisatie die samenwerkt met troepen en diplomaten om bevordering van de Amerikaanse waarden.

Dezelfde verdeeldheid zaaiende politieke krachten die het Congres in een impasse hebben gebracht en die de mogelijkheid van een tweede Trump-termijn bevorderen, hebben samen de Amerikaanse financiering van het Oekraïense verzet bedreigd.

Rechtse Republikeinen eisen een pakket harde veranderingen in het immigratiebeleid aan de zuidgrens in ruil voor de financiering van Oekraïne, die onaanvaardbaar zijn voor de Democraten in de Senaat. Johnson zou moeite kunnen hebben om zijn zwakke greep op zijn baan te behouden als hij Democratische stemmen gebruikt om een ​​financieringspakket voor Oekraïne goed te keuren. En er is weinig overeenstemming of vertrouwen tussen het door de Republikeinen geleide Huis en de door de Democraten geleide Senaat. De afbrokkelende goedkeuringscijfers van Biden beperken zijn vermogen om aanhoudende massale hulp aan Oekraïne te verkopen aan een publiek dat sceptischer wordt te midden van de dagelijkse strijd in de VS, onder meer over de hoge voedselprijzen.

Het onvermogen van Oekraïne om zijn lang beloofde tegenoffensief om te zetten in concrete winsten heeft sceptici van meer hulp ertoe gebracht zich af te vragen of deze effectief wordt gebruikt en hoe lang de oorlog zou duren. Johnson heeft bijvoorbeeld geklaagd dat de regering geen plan heeft aangeboden voor de overwinning in Oekraïne, noch een manier om het conflict op te lossen. Dit zijn redelijke zorgen, gezien het feit dat miljarden dollars aan belastinggeld worden gebruikt in de hulpinspanningen. Toch leent de situatie in Oekraïne zich nauwelijks voor de antwoorden die Johnson zoekt. Poetin lijkt, met zijn grote tolerantie voor enorme Russische verliezen, bereid een uitputtingsoorlog te voeren om zijn vijand leeg te laten bloeden en te wachten op politieke veranderingen in de VS en Europa die het Oekraïense leger langzaam zullen wurgen. Rusland en Oekraïne zijn in werkelijkheid al meer dan tien jaar in oorlog – sinds Poetin in 2014 de Krim, een Oekraïens grondgebied, annexeerde. Nu de oorlog in een patstelling terechtkomt, zijn noch Rusland, noch Oekraïne ook maar in de buurt van onderhandelingen over het beëindigen ervan. dat de inzet voor beiden zo hoog is om een ​​nederlaag te voorkomen.

Het hulppakket voor Oekraïne zit nu gevangen in de meest hardnekkige Amerikaanse politieke kwestie: immigratie.

Biden vroeg 13,6 miljard dollar voor veiligheid aan de grens tussen de VS en Mexico, naast zijn hulpverzoeken voor Israël en Oekraïne, in een poging de doorgang van de maatregel, die ook 7,4 miljard dollar voor Taiwan omvat, te vergemakkelijken. Maar de Republikeinen willen beleidsveranderingen, evenals nieuwe financiering. In het Huis van Afgevaardigden dringen ze aan op nieuwe wetten gebaseerd op HR 2, een wetsontwerp dat veel van Trumps harde immigratiebeleid zou coderen, evenals veranderingen in de asielwetgeving. En een tweeledige groep senatoren heeft wekenlang gezocht naar een compromis, maar er waren maandag tegenstrijdige berichten over de vraag of hun gesprekken waren mislukt.

Senaatsleider van de Democratische Meerderheid, Chuck Schumer, zal de druk opvoeren op de Republikeinen in de Senaat, die voorstander zijn van meer hulp aan Oekraïne, maar gegijzeld zijn door de pro-Trump-basis van hun partij. Hij is van plan deze week een steunpakket voor Oekraïne en Israël ter sprake te brengen, zonder immigratiemaatregelen. Er werd van Zelensky verwacht dat hij dinsdag op afstand een geheime briefing in de Senaat zou toespreken om de zaak van zijn land te bepleiten, maar hij annuleerde vanwege een “last-minute” kwestie, zei Schumer. De Oekraïense president sprak ook geen soortgelijke bijeenkomst van parlementsleden toe.

“De nationale veiligheid van Amerika staat overal ter wereld op het spel, in Europa, in het Midden-Oosten, in de Indo-Pacific, autocraten en dictators voeren oorlog tegen de democratie, tegen onze waarden, tegen onze manier van leven”, aldus de New Yorkse democraat. gezegd. “We bevinden ons op een moment in de geschiedenis.”

Maar een groep Republikeinse senatoren die normaal gesproken de hulp aan Oekraïne steunen, gaf maandag te kennen dat ze niet verder konden komen zonder immigratiewijzigingen die aan de maatregel waren gekoppeld. Senator John Cornyn uit Texas waarschuwde bijvoorbeeld dat “onze veiligheid niet op de tweede plaats kan komen na die van andere landen in de wereld, onze bondgenoten, zelfs die als Oekraïne en Israël.”

Gezien de brede steun voor Oekraïne in de Senaat lijkt het waarschijnlijk dat er een rommelig compromis zal ontstaan. Maar de onvoorspelbaarheid en instabiliteit van het door de Republikeinse Partij gecontroleerde Huis betekent dat een hulppakket een zeer onzeker lot tegemoet gaat. De meerderheid van de Republikeinse Partij heeft nog steeds geen normaal routinematige wetsvoorstellen aangenomen, zoals bijvoorbeeld de financiering van het Amerikaanse ministerie van Defensie. En hoewel de Kamer een financieringswet voor Israël steunde, ging deze gebukt onder bezuinigingen op de Internal Revenue Service, waar de Democraten in de Senaat tegen zijn – een teken dat de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden meer gericht zijn op partijdige berichten dan op het regeren of behouden van de Amerikaanse macht en invloed in het buitenland.

Het komende gevaar voor Oekraïne is dat het land nog verder verwikkeld raakt in de strijd om de overheidsfinanciering die in januari en februari op de loer ligt. En zelfs voordat de uitslag van de verkiezingen van 2024 bekend is, is het duidelijk dat er geen garanties meer zijn dat Amerikaanse miljarden daar zullen blijven, hoe lang de oorlog ook duurt.

En al die tijd kijkt Poetin in Moskou toe en wacht.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende ontwikkelingen.