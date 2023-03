Austin is altijd een kleurrijke plek geweest op de kaart van de grotendeels aartsconservatieve Amerikaanse deelstaat Texas. De stad aan de oevers van de Colorado-rivier, bestuurd door de Democratische Partij, wil worden gezien als de onofficiële wereldhoofdstad van livemuziek, met niet minder dan 250 locaties waar de muziek vrijwel nooit stopt – zelfs de luchthaven begroet reizigers met livemuziek.

“Keep Austin Weird” is het onofficiële motto van de hoofdstad van de staat Texas, en een combinatie van een bedrijfsvriendelijk belastingstelsel, een innovatieve wetenschappelijke omgeving en een hoge levenskwaliteit maken Austin aantrekkelijk voor technologiebedrijven en hun werknemers.

Austin, waar het jaarlijkse South by Southwest-festival (SXSW) wordt gehouden als een getuigenis van de groeiende technologie-industrie, heeft de afgelopen jaren een “enorme instroom” van vers technisch talent gezien, vooral uit Californië, zei Julia Stielow.

“De concurrentie om huizen was enorm, met bedragen van $ 50.000 (€ 46.910) tot $ 100.000 die werden overboden om te winnen”, vertelde de in Hamburg, Duitsland geboren makelaar aan DW.

Vooral tijdens de COVID-19-pandemie kenden sommige buurten in Austin buitengewone waardestijgingen tot wel 25% per jaar. “Dat is waanzinnig hoog en ook eng voor de mensen die die prijzen hebben betaald”, zei ze.

Julia Stielow heeft Austin de afgelopen drie decennia zien opkomen als een hotspot voor technologie Afbeelding: Angela Weiß/DW

Ideale locatie voor Amerikaanse techreuzen

De economische focus van Austin op de technologie-industrie is geenszins een recent fenomeen. Al halverwege de jaren tachtig werd Austin een toonaangevend ontwikkelingscentrum voor computerchips.

Op dat moment had Michael Dell, een student aan de Universiteit van Texas in Austin, een revolutionair zakelijk idee. Op 19-jarige leeftijd besloot hij te stoppen met studeren en een bedrijf te starten dat zich richtte op de directe verkoop van computers. Aanvankelijk een eenmanszaak, zijn bedrijf, Dell Technologies, maakte hem rijk en beroemd.

Voor de technische industrie van Austin was dit een soort eerste vonk. Tegenwoordig is de stad de thuisbasis van grote operaties van Silicon Valley-reuzen zoals Apple, Amazon en Google.

Meer recent verliet de fabrikant van elektrische voertuigen Tesla Silicon Valley voor Austin. Ongeveer een jaar geleden opende het bedrijf daar een nieuwe fabriek en er zijn berichten dat Tesla-CEO Elon Musk van plan is een nieuwe stad te bouwen, Texas Utopia genaamd, aan de rand van Austin.

Tesla-fabriek geopend in Texas Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Robert Hebner leidt het Centrum voor Elektromechanica aan de Universiteit van Texas. Hij beschouwt de toenmalige samenwerking tussen de staat, de stad, de universiteit en lokale bedrijven als de cruciale hoeksteen van de succesvolle ontwikkeling van Austin.

“Iedereen trok dezelfde richting uit om Austin succesvol te maken”, vertelde Hebner aan DW. Maar hij denkt dat er nog een ander aspect is dat in het voordeel van Austin heeft gewerkt: de plaatselijke universiteit is een van de meest prestigieuze in het land, met een betrouwbare pool van jong en buitengewoon goed opgeleid talent voor de industrie.

Ook het groen van Austin en het open en tolerante karakter hebben een rol gespeeld. “Het maakt niet uit of je een cowboy of een hippie bent, je zingt dezelfde liedjes tijdens concerten – en natuurlijk zijn de computernerds uit Californië of New York altijd welkom”, zei Hebner.

De Universiteit van Texas zorgt voor een schijnbaar oneindige stroom van talent voor de technische industrie in Austin Afbeelding: Angela Weiß/DW

Stijging vastgoedmarkt

Maar de recente hausse heeft een prijs: de infrastructuur van Austin kreunt onder de constante toestroom en de kosten van levensonderhoud zijn explosief gestegen. Huurprijzen en huizenprijzen zijn sterk gestegen, niet alleen rond de kantoren van Google, Apple en Dell Technologies in het stadscentrum, maar ook in het zuiden van de stad, waar van oudsher een groot aantal muziek- en kunstprofessionals woont.

Een klein huis daar dat in 2004 voor $ 94.000 werd verkocht, is nu $ 875.000 (ongeveer € 818.000) waard, zei makelaar Stielow – en de prijs van een eengezinswoning in het centrum is gestegen van ongeveer $ 180.000 in 2010 tot maar liefst $ 1,3 miljoen nu.

Normaal gesproken zijn huiseigenaren blij met de stijging van de waarde van hun eigendom. Maar in Austin hebben bewoners het steeds moeilijker omdat de onroerendgoedbelasting gekoppeld is aan de huizenprijzen in Texas. Voor een huis ter waarde van $ 800.000 moet de eigenaar elk jaar ongeveer $ 16.000 aan belasting betalen. En hoewel stadsambtenaren in sommige buitenwijken de onroerendezaakbelasting voor 65-plussers hebben verlaagd, profiteren jonge gezinnen en mensen met een laag inkomen niet van de subsidie.

Temidden van de hausse op de huizenmarkt zijn de huurprijzen van Austin in een stroomversnelling gekomen, zei Stielow. “In 1993 bedroeg de huur voor een huis met twee slaapkamers $ 350 per maand. Nu huurt het voor $ 2.300.” Het zwaarst getroffen zijn de muzikanten en artiesten van de stad, voegde ze eraan toe.

Artiesten aan de lopende band

Rockabilly- en countrymuziekartiest Rosie Flores maakt al vele jaren deel uit van de rijke muziekscene van Austin en ze verlangt naar de gouden dagen van weleer.

“Het was geweldig en inspirerend. Elke show was geboekt, de huren waren goedkoop en ik kon hier zijn wie ik echt was als artiest”, vertelde Flores aan DW.

Maar tegenwoordig veroorzaakt de nieuwe en moderne Austin grote ontberingen voor veel lokale bewoners. “Ik moest een paar jaar geleden zelfs mijn gitaren verkopen om rekeningen te betalen en eten te kopen”, zei de 72-jarige – en ze is verre van de enige muzikant die worstelt om te overleven in Austin.

Flores moet knijpen en schrapen om in Austin rond te komen Afbeelding: Mark Guerra

Sinds 2014 heeft de Greater Austin Music Census de stemming, ontwikkelingen en trends van de lokale muziekscene vastgelegd. Zo’n 2.260 muzikanten en producers namen deel aan het laatste onderzoek, waarvan de resultaten begin februari werden vrijgegeven.

Terwijl 89% van de respondenten van plan is hun beroep de komende drie jaar voort te zetten, verwacht slechts 64% in Austin te blijven. Uit het onderzoek bleek ook dat 38% van alle respondenten moeite had om een ​​betaalbare woning te vinden.

Nancy Coplin kan deze trend beamen. Ze maakt deel uit van Housing Opportunities for Musicians and Entertainers, een organisatie die sinds 2013 financiële hulp biedt aan met name oudere muziekprofessionals.

“In Austin ondersteunen we momenteel 23 vrouwelijke muzikanten en hebben we al 200 maandelijkse noodbeurzen uitbetaald van elk $ 500”, vertelde Coplin aan DW.

Flores is een van de begunstigden van het programma. “Ik hou nog steeds van Austin, maar alleen dankzij hun hulp en de steun van andere grote artiestenorganisaties kan ik hier nog steeds zijn”, zei ze.

Flores gelooft dat Austin zijn imago als livemuziekhoofdstad van de wereld nog steeds waarmaakt, met de oude artistieke traditie nog steeds in leven. Maar de boomtown in Texas moet veel meer doen om creatieve mensen – afgezien van techwerkers – te helpen daar te blijven wonen, zei ze.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits gepubliceerd.