Een paar dagen geleden plaagde OnePlus de OnePlus 11 Concept met een achterpaneel met sportieve lichtstrips die “ijsblauwe pijpleidingen” worden genoemd. OnePlus heeft niet het hele ontwerp van de smartphone onthuld, maar nu is er een afbeelding van de OnePlus 11 Concept online opgedoken, waardoor we er beter uit kunnen zien.

De lichtstrips omringen het camera-eiland en lopen door het achterpaneel van de smartphone, met het OnePlus-logo in de rechterbenedenhoek van de hoes.

OnePlus heeft niet onthuld wat deze “pijplijnen” precies doen, maar er is niet veel wachten om meer te weten te komen over het OnePlus 11 Concept, aangezien OnePlus het zal onthullen op het Mobile World Congress (MWC) dat op 27 februari van start gaat in Barcelona, ​​Spanje. In de tussentijd kunt u hier onze standaard OnePlus 11-recensie lezen of de onderstaande videoreview bekijken.

Bron (in Chinees) | Via