CNN

De rechter in de dubbele moordzaak van Alex Murdaugh weigerde woensdag een uitspraak te doen die de mogelijkheid van aanklagers beperkt om de in ongenade gevallen advocaat uit South Carolina te ondervragen over zijn vermeende financiële misdaden als hij ervoor kiest om ter verdediging te getuigen.

Advocaat van de verdediging Jim Griffin vroeg rechter Clifton Newman om een ​​uitspraak te doen die de reikwijdte van het kruisverhoor van de staat beperkt als Murdaugh het standpunt inneemt en de rechtbank vertelde dat de advocaten Murdaugh wilden adviseren als hij overweegt te getuigen.

Aanklager Creighton Waters voerde aan dat Murdaugh ondervraagd zou moeten kunnen worden over elke kwestie die relevant is in de zaak, inclusief de vermeende wandaden, waarop de staat heeft gewezen als een mogelijk motief voor Murdaugh om zijn vrouw en zoon te vermoorden.

“Ik ga niet vooraf een bevel uitvaardigen dat de reikwijdte van het kruisverhoor beperkt”, zei Newman.