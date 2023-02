In misschien een onverwachte trend, Netflixen is de thuisbasis van een verbazingwekkende schat aan horrorfilms van hoge kwaliteit.

Het heeft echt heel veel. Zoveel dat niet elke waardevolle horrorfilm de belangrijkste aanbevelingen op deze lijst zou kunnen maken. (Je vindt ze in een andere lijst hieronder.) Geslepen originelen, Mike Flanagan-grootheden en internationale inzendingen zijn in de mix, allemaal beoordeeld met minstens 70 op Metacritic, bijgewerkt vanaf 22 februari. Geniet ervan om tot in de kern zenuwachtig te worden!

Blumhouse-producties Als je op zoek bent naar meer bewijs dat de gebroeders Duplass eigenlijk kwaadaardig zijn, dan is dit een gemakkelijke verkoop. Patrick Brice (ook de regisseur en co-schrijver) speelt een videograaf die een Craigslist-advertentie beantwoordt voor Josef (Mark Duplass), die een film wil maken voor zijn vermeende ongeboren kind. Ik geniet meestal van horrorfilms die afhankelijk zijn van uitvoeringen om je zenuwachtig te maken, omdat ze ongelooflijk moeilijk te maken zijn. En ik moet het aan Mark Duplass geven. Hij is eigenlijk super griezelig.

Netflixen Voorafgaand aan de onberispelijke The Haunting of Hill House-serie bracht Mike Flanagan ons deze behendige bewerking van Stephen King’s roman Gerald’s Game. Carla Gugino is immens als Jessie, een vrouw die met haar man op vakantie gaat in een afgelegen huis aan een meer in Alabama. Wanneer Jessie geboeid aan het bed belandt en niemand haar kan helpen ontsnappen, wordt het een kwestie van zowel overleven als ontsnappen. Nog een hoofdstuk van Flanagans met melancholie doordrenkte horror die uitmondt in stille triomf voor zijn gekwelde personages.

Netflixen Twee films genaamd The Call kwamen uit in 2020. Bekijk de Zuid-Koreaanse, een tijdreisthriller die draait om, jawel, een telefoontje. De 28-jarige Seo-yeon vindt een telefoon begraven in een kast in haar ouderlijk huis. Het gaat over – en de beller, zo blijkt, woont in hetzelfde huis 20 jaar eerder. Verdraaiingen tot het laatste moment, plus een wilde kat-en-muis-achtervolging die het verleden en het heden verandert, maken dit tot een must-see.

Verticaal entertainment/YouTube/CNET-screenshot Net als een paar andere titels in deze lijst, fungeert deze geweldige psychologische horror op subtiele wijze als een allegorie voor bredere sociale thema’s, zoals onderdrukking. Het speelt zich af in Teheran in de jaren tachtig, tijdens een reeks luchtaanvallen die bekend staat als de War of the Cities, en volgt een moeder en dochter die in hun huis worden achtervolgd door een mysterieus kwaad. Met echo’s van The Babadook en zijn eigen frisse ideeën, is Under The Shadow een uitstekende horror-inzending.

Een van de meer succesvolle Stephen King-aanpassingen, dit horrordrama gebaseerd op de novelle 1922 is een slow-burn met een betoverende uitvoering als kern. Thomas Jane, die je ook kent van Boogie Nights en The Punisher uit 2004, geeft een van zijn beste prestaties uit zijn carrière als de altijd trotse Wilfred James, een boer die de volkomen verstandige beslissing neemt om zijn vrouw te vermoorden met de hulp van hun tienerzoon. . De gevolgen zijn schrijnend op meerdere niveaus (als je niet van ratten houdt, zul je ze hierna ook echt niet leuk vinden).

1091 afbeeldingen/YouTube-screenshot Klaar met griezelen? Creep 2 doet het onmogelijke — verbetert op het origineel. Een zelfverklaarde seriemoordenaar (Mark Duplass, ook co-schrijver) lokt videografen naar zijn afgelegen huis in een bos en de rest laat zich raden. Met een absurde mix van gelach en terreur is deze low-budget found footage psychologische horror een juweeltje.

Netflixen Deze slimme psychologische horror is gedeeltelijk ontleend aan de ervaringen van co-schrijver Isa Mazzei als camgirl (of webcammodel). Nochtans is Cam geen documentaire, in navolging van Alice Ackerman, een jonge camgirl die op een dag ontdekt dat een exacte replica van zichzelf haar show heeft overgenomen. Deze unieke thriller die rood flitst met de dreiging van technologie is een uitstekende functie om op te spelen.

Netflixen Vampieren versus de Bronx (2020) Vampires vs. the Bronx is in meer dan één opzicht een unieke comedy-horror. Het speelt zich af in de New Yorkse wijk The Bronx en volgt de jonge Miguel Martinez, een groothartige jongen die helpt geld in te zamelen voor zijn worstelende lokale bodega. Maar het zijn niet alleen nieuwe designerkledingwinkels die dreigen te verhuizen: griezelige bleke nek-chompers eten mensen en hun eigendommen op. Een commentaar op gentrificatie met maffe charme, wendingen en spanning, Vampires vs. the Bronx is een frisse, vermakelijke draai aan het genre.

Netflixen Deze strakke thriller die zich afspeelt in de afgelegen Schotse Hooglanden is verre van een idyllisch toevluchtsoord. Bereid je voor op een zenuwslopende nachtmerrie waar de hoofdrolspelers wanhopig uit willen ontwaken. Vaughn en Marcus gaan op jacht voor een jongensweekend, maar na een avondje drinken worden ze geconfronteerd met gebeurtenissen die ze nooit hadden kunnen plannen. Calibre doet zijn naam eer aan en levert een gelikt pakket van grimmig, aangrijpend drama. Laat de volle kracht van deze je omver werpen.

RADiUS-TWC De vakkundig gemaakte horrorfilm die stilletjes ook dienst doet als allegorie voor soa’s. Je leest het goed: It Follows richt zijn lens op een bovennatuurlijke entiteit die in de periferie leeft en zijn prooi constant achtervolgt in een langzaam, zombieachtig tempo. Onze heldin Jay (gespeeld door de moderne Scream Queen Maika Monroe) zit vast in het centrum van deze angstpoel, geconfronteerd met een angstaanjagende stalker. Een moderne klassieker, met een geweldige, door John Carpenter geïnspireerde originele partituur.

Curzon/YouTube/CNET-screenshot Voor Black Widow maakte Cate Shortland naam met het regisseren van uitstekende indiefilms, waaronder het Berlin Syndrome. In deze psychologische horror speelt Teresa Palmer de rol van Clare Havel, een jonge Australische die gaat backpacken in Berlijn, maar daar een man ontmoet die haar gevangen houdt in zijn appartement. Er ontstaat een kat-en-muisspel tussen ontvoerder en gevangene. Hoewel het soms langzamer gaat in zijn besloten setting, levert het Berlin Syndrome zeker een aangrijpende thriller op.

Netflixen Een horror die toeslaat… dicht bij huis. His House onthult het bovennatuurlijke kwaad door middel van een schrijnend menselijk verhaal en volgt Bol en Rial, een vluchtelingenpaar uit Soedan, die worstelen om zich aan te passen aan hun nieuwe leven in een Engelse stad. Verwacht geen rechttoe rechtaan schrikmomenten — His House speelt in op de psychologische spoken uit het verleden en voegt nog meer kwellende gangen toe. Een hartverscheurend, krachtig stuk.

Focus wereld Na het zien van deze film heb je misschien wel een nieuwe favoriete vrouwelijke regisseur in Julia Ducournau. Raw volgt Justine, een vegetariër in haar eerste jaar van de veterinaire school, die toegeeft aan groepsdruk, rauw vlees eet en uiteindelijk uitslag krijgt over haar hele lichaam. De film behandelt identiteitsvragen op een visceraal krachtige en symbolische manier, en is een must-see vanaf de indiebank van Netflix.

Netflixen Uit de indrukwekkende voorraad internationale films van Netflix komt de Spaanse scifi-horror The Platform. Het high-concept verhaal draait om een ​​toren die via een platform voedsel levert aan mensen op elk van de vele niveaus. Degenen aan de top scoren de beste en meest overvloedige spread, die wordt verslonden naarmate het platform de niveaus verlaagt. Maatschappelijk commentaar weerklinkt door deze dystopische thriller, die schokkende, soms gruwelijke wendingen neemt tot op de bodem.

Eervolle vermeldingen van Netflix-horrorfilms

The Old Ways (2020): Volkshorror

The Trip (2021): Noorse zwarte komische horror

Blood Red Sky (2021): Brits-Duitse actiehorror

Coming Home in the Dark (2021): Nieuw-Zeelandse psychologische thriller

The Fear Street Trilogy (2021): serie horrorfilms

The Block Island Sound (2020): scifi-horrorthriller

The Rental (2020): Geregisseerd door Dave Franco en met Alison Brie en Jeremy Allen White

#Alive (2020): Zuid-Koreaanse zombiehorror

Forgotten (2017): Zuid-Koreaanse psychologische thriller

The Ritual (2017): Britse horror

Veronica (2017): Spaanse bovennatuurlijke horror

Ouija: Origin of Evil (2016): Bovennatuurlijke horror geregisseerd door Mike Flanagan

Stilte (2016): Slasher geregisseerd door Mike Flanagan