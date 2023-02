Netflix heeft geen enorme verzameling fantasiefilms, maar je kunt wel verschillende charmante (en eclectische) juweeltjes vinden. Velen combineren de fantastische strijd met de echte wereld, waaronder het opmerkelijke Closet Monster. Of duik recht in het high fantasy-rijk met The Golden Compass, gebaseerd op de klassieke romans van Philip Pullman.

Hopelijk vind je hieronder een intrigerend juweeltje.

Warner Bros. Deze film uit 2015 dook in de oorsprong van Peter Pan en Captain Hook. Het bevat Garrett Hedlund als Hook en High Jackman als Blackbeard de piraat.

Netflixen Technisch gezien een superheldenfilm, brengt The Old Guard een hele reeks indrukwekkende actiescènes, die eruit springen met elk van de geweerschoten van ster Charlize Theron. Theron speelt Andy, leider van een groep onsterfelijke huurlingen, waaronder een ridder die vocht in de kruistochten. De eeuwenoude krijgers gaan op wraakmissie en brengen vooruitstrevende helden en gelikte gevechten, hoewel het niet elk cliché kan ontwijken.

Netflixen De Waterman zal niet voor iedereen geschikt zijn. Meer drama dan pure fantasie, dit gezinsvriendelijke avontuur behandelt thema’s als verdriet, verlies en vriendschap. De elfjarige Gunner en zijn gezin verhuizen naar een nieuwe stad, waar de boekenwurm niet alleen te maken heeft met een gebrek aan vrienden, maar ook met een hardvochtige vader en een moeder die aan leukemie lijden. Zijn escapisme voert hem naar een sprookjesbos, waar zijn fantasie tot leven komt. Een avontuurlijk verhaal over grotere problemen.

Warner Bros. Het gouden kompas (2007) Fans van de klassieke fantasieromanreeks van Philip Pullman zijn waarschijnlijk beter gediend met de aanpassing van het tv-programma van HBO. Maar The Golden Compass, gebaseerd op het eerste boek, is een solide hoofdstuk met royale doses fantasie-escapisme. Volg Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards), een jonge avonturier die op een reis begint van de gewaardeerde zalen van de hogescholen van Oxford naar het koninkrijk van de IJsberen in het bevroren noorden. Nicole Kidman, Daniel Craig en Eva Green completeren een rijke cast.

Netflixen Errementari, uit het Baskisch vertaald als The Blacksmith, is een horrorfantasie over een deal met de duivel. In het noorden van Spanje houdt een smid in de jaren 1830 een demon gevangen, totdat een weesmeisje hem onbewust loslaat. Oorlog, moord, ontvoering, zelfmoord en meer wachten op je in de oven van deze helse horror met verrassende lef van duistere komedie.

Jose Haro Dit duistere fantasiedrama komt van de Spaanse regisseur JA Bayona, die sindsdien is vertakt in enorme franchisehoofdstukken, waaronder Jurassic World: Fallen Kingdom en de eerste twee afleveringen van Prime Video’s aankomende Lord of the Rings-serie. Maar misschien draait zijn beste werk om coming-of-age-verhalen; A Monster Calls volgt een onrustige jonge jongen die een boom tegenkomt die belooft hem drie verhalen te vertellen, zolang Connor hem er maar één vertelt. Met wortels in donkere thema’s, waaronder de dood, is A Monster Calls een slim, ontroerend fantasieverhaal.

Strand vrijgeven/YouTube/screenshot Closet Monster ontgrendelt meerdere genres en gebruikt zijn fantasie-elementen om de deur te openen naar een fris en ontroerend coming-of-age-verhaal. Getekend door getuige te zijn van een homofobe aanval, moet de opgesloten en fantasierijke tiener Oscar worstelen met zijn gevoelens voor Wilder. Wees gewaarschuwd, Closet Monster koppelt David Cronenberg-niveaus van lichaamshorror aan zijn grotere plaatje over geïnternaliseerde homofobie. Afgedekt door Connor Jessup’s geweldige optreden, is Closet Monster een indie-juweeltje.

Sony Pictures vrijgeven/YouTube/CNET Screenshot Neem plaats voor een fantastisch verhaal dat al dan niet waar is. Will Bloom (Billy Crudup) bezoekt zijn stervende vader, wiens spannende, onmogelijke verhalen over zijn leven geloofwaardig beginnen te worden. Dit uitgestrekte, door Tim Burton geregisseerde avontuur neemt ons mee terug naar de jeugd van Edward Bloom (Ewan McGregor), waar we zijn verhalen voor onszelf zien spelen. Met heksen, een circus en bankovervallen is Big Fish een charmante buit.

Warner Bros. Afbeeldingen Het is niet de beste inzending van Tim Burton, maar Dark Shadows biedt nog een kans om de kenmerkende gotische visuele stijl van de regisseur te bewonderen. Gebaseerd op de gelijknamige soap, volgt de komische horror een rijke playboy die onverstandig het hart van een heks (Eva Green) breekt. Ze verandert hem in een vampier en begraaft hem levend. Twee eeuwen later duikt Barnabas (Johnny Depp) op en ontdekt hij de wereld van de jaren ’70 terwijl hij zin heeft in wraak. Hoewel de personages en het plot aanzienlijk konden worden uitgewerkt, heeft Dark Shadows een geweldige cast, waaronder Michelle Pfeiffer en Helena Bonham Carter. Bovendien krijg je Barnabus’ hilarische vis-uit-het-water-reacties op de popcultuur uit de jaren 70.

Netflixen Deze duistere fantasie, gecoproduceerd door Sam Raimi, is gegraveerd met de beste horrorreferenties. Nog steeds gericht op jongere kijkers, bladert Nightbooks door een mysterie over een jonge jongen die moet uitzoeken hoe hij kan ontsnappen uit een magisch appartement dat eigendom is van Krysten Ritter’s heks Natacha. Een tombe van plezier.

Netflixen The Sea Beast voegt zich bij de Netflix-collectie fantastische geanimeerde avonturen voor het hele gezin. Een jong meisje genaamd Maisie (Zaris-Angel Hator) verstopt zich op het schip van zeemonsterjager Captain Crow (Jared Harris) en raakt verwikkeld in een spannende reis door onbekende wateren. The Sea Beast brengt originaliteit naar de volle zee en roekeloze personages en is een hoofdstuk van betoverende fantasie dat je gezien moet hebben.

Netflixen Een jongen die Kerstmis heet (2021) Een kerstcracker die een hoop vakantiegevoel geeft. A Boy Called Christmas zal geen prijzen winnen voor originaliteit, maar het levert zeker wat het belooft. De jonge Nikolas gaat op zoek naar het legendarische dorp van de elven, met zijn vriend Blitzen in zijn kielzog. Geen prijzen voor het voorspellen van de cadeaus die daaruit voortkomen.