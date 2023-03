De aanhangers van voormalig president Donald Trump zouden “vreedzaam” moeten kunnen protesteren als Trump wordt gearresteerd voor zijn betrokkenheid bij het mogelijk betalen van zwijggeld tijdens zijn presidentiële campagne van 2016, zei senator Mark Kelly zondag.

De aanhangers van Trump “hebben First Amendment-rechten, en ze zouden die vreedzaam moeten kunnen uitoefenen”, zei Kelly (D-Ariz.) op CNN’s “State of the Union”. Maar wetshandhavers moeten bereid zijn om “ervoor te zorgen dat het niet tot het niveau van geweld stijgt”, voegde hij eraan toe.

Kelly wees erop dat het indienen van aanklachten tegen de voormalige president “ongekend” zou zijn, en erkende dat “er zeker risico’s aan verbonden zijn”. Maar “we zijn een land van wetten en niemand staat boven de wet”, zei Kelly.