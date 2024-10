Met een overzicht van de serie, over de man in oktober 2024, gaan we hierop in fernsehserien.de-Redaktion, een bisschen Ordnung ins Chaos der unterschiedlichen Sender im Free- en Pay-TV ook der Streaminganbieter zu brengen.

Hinweis: Ook een gedetailleerd overzicht van Disney+, Netflix, RTL+, ZDFmediathek en ARD Mediathek. Streamingdiensten worden hieronder vermeld fernsehserien.de/​streaming zur Verfügung.

Waar is Wanda?

De eerste Duitse Apple-serie

Wanda (Lea Drinda), een tienerdochter van Carlotta (Heike Makatsch) en Dedo (Axel Stein) in een klein stadje, is sindsdien met elkaar herenigd – en toch verkeren ze nog steeds in zo’n toestand. Het echtpaar zit dus niet meer bij de politie, maar de tas zelf ligt in die hand. De technisch ingerichte Sohn Ole (Leo Simon) is meer dan tevreden met de bouw van de Überwachungsgeräten.

Verkleed als afbeelding van een elektriciteitsbedrijf, Carlotta en Dedo auf der Suche nach ihrer Tochter zunächst ihre Nachbarschaft en schließlich den Halben Vorort. Schnell-merken zien het: achteraf is de doorlooptijd snel, dus u kunt het bekijken…

De miniserie van acht afleveringen “Where’s Wanda?” wordt vanaf 2 oktober uitgebracht op Apple TV+.

Ik ben Dagobert

Ein Stück Duitse Zeitgeschichte

In 1988 en van 1992 tot 1994 pleegde Arno Funke (gespeeld door Friedrich Mücke) bombardementen en merkschade voor aankopen. Als de herfst een feit is, wordt de mediahype niet groter dan de man achter het masker, onder de pseudoniem „Dagobert“. Dit zijn de langste en belangrijkste indrukken in de Duitse criminele geschiedenis. Da Vrek Hun verbeeldingskracht, technische verfijning en tactisch inzicht werden weerspiegeld in hun openheid als “Duitse Robin Hood”. De Tatsache, die van de Mann met het Masker van de Politie met steeds unglaublicheren Erfindungen an der Nase hererumführte, bracht over het algemeen een zekere sympathie in de Bevölkerung ein.

1988 Arno Funke drukte het Kaufhaus des Westens (KaDeWe) in Berlijn voor 500.000 DM. Na volledig geldverlies zal er op 25 mei 1988 in het Kaufhaus ’s nachts een bom tot ontploffing komen, die in Duitsland een explosie veroorzaakte voor een bedrag van 250.000 DM. Het is veilig om te zeggen dat er sprake is van een vaste monetaire verplichting, wat betekent dat er slechts één levensjaar bestaat – sinds 1992 is er sprake van een sterfgeval. De Karstadt-Konzern kostte 1,4 miljoen DM. In kranten lezen we met de boodschap “Onkel Dagobert, welkom bij ons” dat dit het signaal is voor geld. Ze waren ook funk von den Medien nur noch als “Dagobert” bezeichnet. In feite pleegden ze zowel bombardementen als brandbombardementen op Karstadt-Kaufhäuser, die beiden persoonlijk verlies zouden hebben geleden.

In 1994 kon ik genieten van het politieplezier en de festiviteiten, en bracht daar veel tijd en vier maanden achter Gittern door.

De bijzondere miniserie ‘Ich bin Dagobert’ – die in Zusammenarbeit is met Arno Funke entstand – verschijnt op 2 oktober bij RTL+. Het pilot-vervolg was te zien op RTL. De lineaire testresultaten volgen op 7 oktober vanaf 20:15 uur op Nitro.

Joyn/​za.1/​Willi Weber

Voor alle Falle Familie

Nachschub voor de Sat.1-Vorabend

Na de relatie met mijn man zie ik mijn geliefde Julia „Jule“ Beyer (Anna Angelina Wolfers) met mijn zoon Theo (Aurel Klug) en mijn moeder Inga (Isabel Varell) in mijn idyllische huis in Sonnstein aan de Moezel. Het Amtsgericht heeft Jule een stelle als familierichter en de macht van de Beziehungsstress een van alle machines laten weten dat ze lassen.

Veel succes met je vrienden Marco (Arne Löber), een goede vriend uit je jeugd, onderweg. En het schijnt nog steeds, omdat alle positieve effecten kunnen worden ontstoken. Ook leer je niet wat de kersverse Richterin den Anwalt Chris Hartmann (Kai Albrecht) weet, die nog niet goed thuis is. Met een glas wijn met hun charmes en aanhankelijke advocaten beleeft Jule een romantische avond…

In andere rollen pochte Julia Schmitt als Jules auf Organization en Effizienz Chefin Maria en Martin Armknecht als Vorzeigerichter Dr. Robert Hagen die de door Jules onconventionele methoden een nieuwe Blick auf seine Arbeit bekommt.

“Für alle Fälle Familie” werd aangekondigd vanaf 7 oktober om 18.00 uur op zaterdag. 1. Vanaf 4 oktober worden alle zaterdag1 dagen van de week voorbereid op de feestdagen met Joyn PLUS+.