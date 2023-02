Kipnuggets lijken misschien een universele publiekstrekker, maar er zijn genoeg mensen die zich niet kunnen of willen overgeven aan dit iconische Amerikaanse fastfood. Om tegemoet te komen aan dat publiek en om carnivoren te laten zien, is het echt mogelijk om over te schakelen op een plantaardig dieet zonder je favorieten op te offeren. Er zijn een heleboel bedrijven die beweren dat je hun nuggets kunt eten zonder te weten dat ze vegan zijn. Als een levenslange liefhebber van kipnuggets voelde ik me gedwongen om dit op de proef te stellen.

Alle hier geteste vegan nuggets zijn zowel in de oven als in de airfryer bereid, met mijn favoriete barbecuesaus als dip. De nuggets werden op dezelfde dag op smaak getest door mij – een niet-vegetariër – en door mijn vriendin, die al vele jaren vegetariër is. Andere schrijvers van het CNET-personeel werden ook uitgenodigd om hun mening te geven over welke veganistische nugget hun voorkeur had, wat hielp bij het opzetten van onze opties voor deze test.

De paneerstructuur is geweldig in zowel de heteluchtfriteuse als de oven, de vulling heeft een geweldige textuur en smaak en een zak hiervan is niet veel duurder dan nuggets op basis van kip. Zoals de meeste dingen die Impossible maakt, is de vulling op basis van soja met smaakmakers zoals knoflook- en uienpoeder, en vijf nuggets vormen een portie van 240 calorieën.

Het is geen vereiste dat de beste veganistische nugget smaakt naar een kipnugget die je bij je favoriete fastfoodrestaurant krijgt, maar beschouw het als een bonus dat Impossible Nuggets precies dat doet. Als je een vleeseter bent en op zoek bent naar af en toe een plantaardig alternatief of gewoon op zoek bent naar hapjes die iedereen kan eten, kun je hier niet fout gaan.

Quorn

Soms moet je bij het zoeken naar de juiste plantaardige maaltijd het vakje aanvinken om er zeker van te zijn dat niet alles wat je eet volledig soja is. Quorn is enorm succesvol geweest in Europa en wordt langzaamaan populairder hier in de VS. Plantaardig vlees van Quorn wordt gemaakt met mycoproteïne, onderdeel van de schimmelfamilie — wat betekent dat je (een soort) eiwitrijke paddenstoelen eet. Zolang je de instructies volgt, is het eindresultaat heerlijk, wat je ook maakt.

Quorn-nuggets bevatten meer dan 270 calorieën per vijf nuggets, niet in de laatste plaats vanwege de fantastische textuur aan de buitenkant. Het is de perfecte dipklomp, qua grootte en vorm, en het interieur heeft een bijna luchtige consistentie. Je krijgt niet veel smaak aan de binnenkant, wat geen slechte zaak is voor mensen die iets willen dat niet naar kip smaakt. Met de juiste dipsaus merk je daar sowieso niets van.

Het is ook leuk dat Quorn-nuggets in verschillende verpakkingen verkrijgbaar zijn. Er is een kleine doos van 12 voor iemand die deze af en toe als traktatie wil, en meerdere grotere maten voor gezinnen of mensen die echt van nuggets houden.