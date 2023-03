Tijd om uw bankrekening klaar te maken – Dell heeft zojuist de prijs van zijn 500Hz Alienware-gamingmonitor onthuld. De Alienware AW2524H wordt op 21 maart in Noord-Amerika gelanceerd voor $ 829,99 (of $ 1.099,99 CA), waardoor dit de snelste gamingmonitor ter wereld is die je daadwerkelijk kunt kopen… althans voorlopig.

De 24,5-inch Alienware AW2524H technisch gezien heeft een native verversingssnelheid van 480 Hz (wat nog steeds razendsnel is), maar deze is overgeklokt naar 500 Hz. Die snelheid komt met een paar kanttekeningen – namelijk dat het beperkt is tot een resolutie van 1080p, hoewel dat te verwachten is, aangezien de meeste schermen met een hoge verversingssnelheid op dezelfde manier worden afgetopt vanwege bandbreedtebeperkingen. En over schermen gesproken, dit is uitgerust met een anti-glare IPS-scherm in plaats van een TN-paneel, wat geweldig zou moeten zijn voor kleuren en kijkhoeken.

De Alienware AW2524H wordt geleverd met een geïntegreerde hoofdtelefoonstandaard om uw bureau opgeruimd te houden. Best netjes. Afbeelding: Dell / Alienware

De Alienware AW2524H heeft vier 5 Gbps USB-A-poorten, twee standaard 3,5 mm audio-uitgangen, een DisplayPort 1.4-connector en twee HDMI 2.1-poorten – hoewel het vermeldenswaard is dat je beperkt bent tot 240 Hz via een HDMI-verbinding. Je krijgt ook een DisplayHDR 400-certificering, Nvidia’s G-Sync- en Reflex Analyzer-technologie, aanpasbare RGB-achtergrondverlichting en een uittrekbare headsethanger.

De meeste mensen zullen het verschil tussen 500 Hz en 360 Hz niet kunnen waarnemen

Met een prijs van slechts $ 830 is de prijs niet slecht. Dat wil niet zeggen dat het op geen enkele manier betaalbaar is, maar dit is een nicheproduct. Als je bedenkt hoeveel je kunt verwachten te betalen voor “innovatieve” gaming-displays zoals de $ 3.500 Samsung Odyssey Ark, had het zeker erger gekund. En gezien het verwaarloosbare verschil in responstijd tussen een 500Hz-scherm en andere high-refresh-schermen, is het onwaarschijnlijk dat veel mensen toch een 500Hz-gamingmonitor willen of nodig hebben. Tenzij iemand goddelijke reflexen heeft (natuurlijk heb je die – dit gaat over alle anderen, zoals je waardeloze teamgenoten die al hun schoten missen) of een legitieme professionele esports-speler is, zullen de meeste mensen het verschil boven 360Hz gewoon niet opmerken.

De Alienware AW2524H zal echter niet lang de snelste monitor op de markt zijn. Asus kondigde ook aan dat het in mei vorig jaar een 500Hz-gamingmonitor in de maak had. Dat model had geen releasedatum, maar er werd verwacht dat het Alienware zou verslaan om het eerste commercieel verkrijgbare model op de markt te worden.